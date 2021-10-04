Втрачений смак: сладкая яичница по-немецки и маринованная щука в котле, которыми лакомились Гоголь и Котляревский

Образы и мифы об украинской кухни сформировались в советский период.

Экспедиция в поисках утраченного вкуса. ТСН развенчивает миф о стране борща и галушек и показывает, что на самом деле веками ели наши предки. Сегодня — о главных виновников кулинарного забвения. Почему Гоголь и Котляревский поставили на стол своим героям совсем не то, что ели сами, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Что вы представляете себе, когда слышите "украинская кухня"? Если мы подумаем о современности, то для большинства украинская кухня — это яичница и кофе.

Это — историк Игорь Нетудихаткин. По летописям, рукописями, документами и художественными произведениями он изучает меню предков. И готов сделать сенсационное заявление.

"Образ украинской кухни — это конструкт, это то, что было запечатлено литературным словом. Гоголь и Котляревский, а Гоголь читал Котляревского. И они придумали фактически Украину, в которой мы все живем", — говорит историк Игорь Нетудихаткин.

"Потерянный вкус" | Почему Гоголь и Котляревский описывали в своих произведениях не те блюда

Гоголь и Котляревский. Вкусные описания застолий с их бестселлеров, ввели в заблуждение всю нацию, говорит исследователь. Почему так случилось? И что с изображенного правда?

ТСН отправляется в Полтавскую область — родину обоих писателей. Сначала — к Котляревскому. Это воссозданный — дом-музей. Директор музея пани Марина с порога объявляет главную мифологему.

"Между украинской кухней и полтавской можно поставить знак ровенства".

Игорь готов поспорить. Для наглядности мы попросили приготовить к нашему приезду любимые блюда самого Котляревского. По мнению музейщиков, трапеза украинской интеллигенции XVIII века выглядела так: сало, пироги, домашняя колбаса, картофель. Игорь вносит коррективы.

"Если мы вспомним единственное описание его стола, то мы увидим, что на его столе другие блюда, чем здесь: рыба фаршированная и осетр! Здесь бы не было керамики, тут бы обязательно стоял поднос для шампанского. Посуда, из которой, вероятно, мог пить Котляревский — не на столе, а в трюмо. Токайское вино он мог выпить с подобного бокала. Украинцам вообще было присуще активное потребление алкогольных напитков, о водке — это, знаете, советское клеймо нам прилепили эту водку", — говорит историк.

И не только ее! Образ украинца — из фильмов и мультфильмов советской эпохи.

"Во всех тоталитарных системах пища является инструментом упокоения и контроля. И то, что мы называем массовым искусством: кино, изобразительное искусство, все находились в одном каноне и поэтому трансляция пищи тоже закрепляла определенный образ. Немного комический, немного издевательский — очень удобный для советской власти. Развенчивать такие мифологемы очень сложно", — говорит основательница научно-просветительского проекту "Ижакультура" Елена Брайченко.

"Такая идеология, такие мифы — это оружие массового поражения. Она очень хорошо работает и она очень, к сожалению живучая. Сейчас это один из стопперов, один из тормозов, который блокирует нам возвращение к тем потерянным пазлам в культуре, в которой мы действительно нуждаемся. Сейчас они замещены этими симулякрами", — говорит исследователь Алексей Сокирко.

В той же "Энеиде", говорит Нетудихаткин, есть блюда интереснее вареников. Но совершенно забыты! До поездки в Полтаву мы готовились в библиотеке. Игорь говорит, что сначала думал — это просто поэтический образ. Но оказалось — в загадочной немецкой яичницы вполне реальный рецепт. Экономические установки дворянам, крестьянам, поварам и кухаркам, выданные в Петербурге, дома в Котляревского были и он ето читал.

Вместе с пани Мариной ТСН готовит ту же немецкую яичницу Котляревского. Это — обычный омлет на молоке, но с сахаром и корицей. На следующий день обед запланировали в Гоголевском имения. И здешних музейщиков попросили встретить нас аутентичным блюдом. Казак Николай во дворе "наколдовал" кулеш.

Вкусный, но опять — миф, говорит Игорь. Кулиш ели герои произведений Николая Васильевича, впрочем, вряд ли он сам. Гоголь был действительно большим патриотом и в этом была только заслуга бабушки. Однако, чем угощала бабушка любимого внука — известно немного. Рецепты тогдашних вкусностей с Игорем нашли заранее, в том же отделе старопечатных книг библиотеки Вернадского.

Это — первое издание книги Гоголя "Старосветские помещики" Героиня, прототипом которой была бабушка писателя, вспоминает, рецепт травянки — маринованной щуки. Кашевару Николаю в имении Гоголев немного страшно, говорит: испортим рыбу! Но эксперимент продолжается. Дно котла, как книга пишет, застилаем дубовыми листьями. Выкладываем рыбу и заливаем — уксусом с водой. Снимать крышку с этого котла — нам откровенно страшно. Но зря. На вкус это похоже на современную рыбную консерву. Даже кашевар решается попробовать.

Сегодня ТСН воскресила минимум две непересекающиеся блюда, которые могли бы стать туристической фишкой на Полтавщине. В течение недели мы будем получать из старинных сундуков благородные украинские рецепты, и попробуем декомунизувать нашу кулинарную историю.

Напомним, спецкореспондентка ТСН Нелли Ковальская и историк, исследователь украинской кухни Игорь Нетудихаткин отправятся в экспедицию, чтобы узнать, какими на самом деле были кулинарные предпочтения наших предков.

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