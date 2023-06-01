"Втроем бедненькие бегали вокруг укрытия": очевидцы рассказали о моменте ракетного удара по Киеву

Жители жилого дома в Деснянском районе Киева, рядом с которым ночью 1 апреля прогремел взрыв, рассказали о моменте ракетного удара. Все они утверждают, что ближайшее укрытие в поликлинике было закрыто, когда объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает корреспондент сайта ТСН.ua с места происшествия.

"Повылетали окна, начались крики. Как выяснилось, людей не впустили в укрытие. Соседи бегали, людей спасали, турникеты накладывали. Сторож не открыл, побежали его будить. Пока там его будили произошел этот взрыв. Посыпались окна", — рассказал местный житель Алексей.

По словам мужчины, он проживал с погибшей в одном подъезде. Семья, где произошла трагедия, жила там около двух лет.

"Укрытие работало стабильно, люди ходили, детки ходили. Оно функционировало. Что сегодня случилось, я точно не знаю. Охранника видели, он там не один. Там пожилого возраста мужчина работает", — отметил ТСН.ua Алексей.

Богдан рассказал о моменте ракетного удара по Киеву 1 июня / Фото: ТСН.ua

Еще один житель многоэтажки Богдан рассказал, что его разбудила жена, когда объявили тревогу. Два громких взрыва прогремели примерно через 3-4 минуты, говорит мужчина.

"Мы поняли, что у нас в доме вылетели окна. Мы за 2-3 минуты собрались, выбежали из подъезда, побежали в поликлинику и увидели, что она повреждена. Мы поняли, куда был прилет", — рассказал ТСН.ua Богдан.

По его словам, полицейские, которые первыми прибыли на место, оказывали помощь пострадавшим. Тем временем местные жители проверяли поликлинику, искали там пострадавших. Богдан говорит, что охранник во время тревоги спал в укрытии и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инна рассказала о моменте ракетного удара по Киеву 1 июня / Фото: ТСН.ua

"Она мне сказала, что не ожидала, что укрытие будет закрыто. Оно было закрыто. Мужчина из теробороны рассказал, что они втроем (семья, где погибла женщина — ред.) бедненькие бегали вокруг этого помещения, не могли зайти. Если они может зашли туда внутрь, я не говорю, что они не были бы ранены, но от обломков они были бы защищены и так не пострадали", — рассказала ТСН.ua местная жительница Инна, сестра одной из пострадавших.

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