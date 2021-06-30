Введение COVID-сертификатов: как получить украинцам документ о вакцинации

Получить документ могут после полной вакцинации.

С четверга, 1 июля, Европейский союз вводит единый COVID-сертификат. Украина успевает также запустить этот процесс.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" сказал генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина.

Накануне Кабмин принял постановление о COVID-сертификатах: порядок его генерации и причины выдачи. Получить документ могут те, кто имеет полный курс прививок. Речь идет о дводозну вакцинацию препаратом CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca.

"После прививки второй дозой можно получить сертификат, который будет действовать полгода. Запрос можно сделать через приложение "Дія" он будет в электронном виде. Вторая причина, если человек переболел коронавирусом, и он внесен в электронную систему — это тоже 180 дней. Третья причина — получение отрицательного теста на COVID. В этом случае сертификат будут выдавать, но он будет действовать только 72 часа с момента забора матеиралу", — говорит Родина.

Он советует тем, кто ждет введения второй дозы препартата, обращаться в Центры вакцинации или семейного врача, если уж пришла пора делать прививки повторно. Впрочем, если это не сработало — обращаться на "горячую линию" Минздрава.

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Напомним, COVID-сертификаты, которые в ЕС договорились запустить с1 июля, должны упростить путешествия в условиях пандемии, которые коронавирус поставил на паузу. В частности, речь идет о том, что турист с таким документом освобождается от необходимости сдавать тесты соблюдать карантин по прибытии в той или иной страны.

Ранее сообщалось, что ЕС может признать Украинскую COVID-сертификаты до конца лета.

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