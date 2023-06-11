"Вы бандеры, вам здесь не место...": как оккупанты на Херсонщине пытали родителей бойца ВСУ (фото, видео)

Жизнь супругов Овсянниковых перевернулась 30 апреля 2022 года, когда российские оккупанты налетели в деревню и зашли в их усадьбу.

Жительница Херсонской области, мать военнослужащего ВСУ Майя Овсянникова рассказала об ужасах, которые пришлось пережить ей и ее мужу, когда российские оккупанты узнали, что их сын воюет в украинской армии.

Рассказ женщины, пережившей российский террор, передает журналистка ТСН Алина Туришин.

Их жизнь перевернулась 30 апреля 2022 года, когда российские оккупанты налетели в деревню и зашли в их усадьбу.

“Начали производить обыск, искать "укропов". Забрали наши и соседские телефоны, которые стояли у нас на подзарядке, начали вывозить все, что им нравилось. Забрали генератор в первую очередь. Мы генератор включали раз в три дня, заряжали людям телефоны”, — вспоминала эти страшные дни женщина.

Мужа Майи вывели во двор, раздели догола и начали избивать, после чего с криком "вяжи бандеру", бросили его в бус и повезли в штаб.

"Я едва дожила до утра, боялась зайти в дом. В 4 утра пошла пешком в их штаб освобождать мужа. Но они меня посадили в бус и увезли в лес. Три раза мы становились, они угрожали меня расстрелять, запугивали, что сейчас будут убивать и меня, и мужа”, — рассказала она.

По дороге оккупанты назвали бедным людям фамилии сдавших их людей, среди них — местный коллаборант Максим Агеев, который сдавал позиции украинских защитников и рассказал, что сын Овсянниковых был в АТО и теперь воюет в составе украинской армии. Дочь этого мужчины сошлась с "главным орком", который захотел жить в ее доме.

Оккупанты пообещали отпустить супругов, если они отдадут все ценности и покинут свой дом. "Вы бандеры, вам здесь не место...", – заявляли они.

Но когда оккупанты проверили телефон Майи и увидели, что она передавала украинской полиции информацию, то даже после того, как забрали машину, деньги и ценные вещи, сказали, что передумали оставлять их живыми и повезут в Россию, на "страшный суд".

Муж Майи напомнил им об обещании оставить жизнь, тогда оккупанты дали им 15 минут, чтобы убраться из дома.

“Мы взяли собачку, взяли вещи, которые могли. Муж избит был, у него руки и ноги были черные, они его сутки избивали, склоняли к сотрудничеству, допрашивали о спрятанных деньгах, требовали сдать украинских активистов. Когда они привезли мужа во двор, он выйти не мог своими ногами. Били чем можно было, жгли газовыми горелками, которыми кабанов смалят, пилили ногу...” – рассказывала о пытках окупантов женщина.

К счастью, супругам Овсянниковых удалось вырваться из российского ада и добраться на подконтрольную Украине территорию.

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Напомним, российские оккупанты после передислокации на левом берегу Херсонщины вновь усилили обстрелы по гражданским. Они сознательно атакуют людей во время эвакуации.

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