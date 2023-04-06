"Вы что, бл*ть, о***ли?": в Киеве мужчина с удостоверением Генпрокуратуры угрожал инспектору по парковке (видео)

В Киеве мужчина с удостоверением Генпрокуратуры угрожал инспектору по парковке.

В разговоре мужчина не стеснялся в выражениях и использовал ругательства.

Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал "Киев Сейчас".

Автовладелец спросил, почему его машина была эвакуирована, на что ему коммунальщик объяснил – транспорт стоял на остановке общественного транспорта, что является нарушением ПДД. В ответ на это мужчина потребовал у инспектора номер телефона и начал ругаться: "Вы что, бл*ть, вобще о***ли?!"

Нарушитель представился Николаем Закриничным, сотрудником Офиса генерального прокурора и требовал номер телефона работника коммунальной службы.

Внимание, видео 18+ звучит ненормативная лексика.

В полиции Киева в комментарии ТСН.ua говорят, что сотрудники Подольского управления полиции зарегистрировали произошедшее, проводят проверку.

"Обращений на линию 102 не поступало. Но правоохранители устанавливают все обстоятельства, о которых идет речь в опубликованном в социальных сетях видео", — сказали нам в полиции.

Напомним, над актером Остапом Ступкой, который 4 апреля устроил подшофе ДТП, состоялся суд. Ступку отправили на ночной домашний арест до 5 июня включительно. Знаменитость не имеет права покидать дом с 22:00 до 06:00. Полное определение суд объявит 11 апреля.