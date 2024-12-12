"Вы что, не можете пойти и взять это село?": боец "Азова" шокировал советщиной в ВСУ

22-летний Герой Украины с позывным “Вог”, боец “Азова” рассказал о советщине в украинской армии. По его словам, один из офицеров спрашивал, почему их группировка не может просто пойти и взять село, что бы означало пойти на смерть.

Об этом он рассказал в интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

"Вог" вспомнил, что это произошло во время украинского контрнаступления 2023 года. Военный говорит, что верил, он удастся.

"Для нас это было очень важно. На самом деле мы даже предлагали, когда мы стояли во Времовке. Мы стояли в подчинении, не батальоном, в то время ротой. Были подчинены одной из бригад того времени ТРО, а затем ВСУ. И приезжали некоторые… я не знаю, что с ним, но надеюсь, что он уже никем не руководит и вообще где-нибудь может, либо на пенсию, либо посадили — вообще было бы идеально. Это просто советские какие-то офицеры. Я сегодня буквально помню его слова: “У вас здесь такая группировка, вы что не можете пойти в лоб, взять это село?" — рассказал "Вог".

По его словам, речь шла о селе Нескучное Волновахского района Донецкой области.

“Я ему прямо говорю: у нас по флангам противник на высотах, и мы заходим прямо в низину, и нас просто со всех сторон уничтожают. Какой в этом смысл? "Вот пехота бежит”... Я не спорю, есть те, кто бегут. Но спросите у них, когда командир батальона был последний раз на этой позиции, чтобы он рассказывал, что пехота не такая, и так далее. Может, просто нужно пойти посмотреть реальную ситуацию, что там есть, что-то для этого сделать, чтобы пехота начала стрелять? Я много встречался со смежными подразделениями, и когда мне говорят, что а вот пехота… А пехота готова, просто им нужно объяснить, они не умеют, не научены. И человеческий страх их немного преодолевает. Когда они командира своего батальона видят в экране телевизора, или еще где-то в интернете, то я извиняюсь… какой это командир тогда", — говорит военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Вы что, не можете пойти и взять все село? 22-летний герой ВОГ о советщине в ВСУ и ошибках на фронте

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