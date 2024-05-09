"Вы должны толпами стоять в ТЦК": военный резко высказался о мужчинах, которые прячутся от мобилизации

Разведчик 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады на позывной "Питбуль" резко высказался о мужчинах, которые прячутся от мобилизации в Украине.

В эксклюзивном интервью TSN.UA он рассказал, что его деморализует то, что сотрудников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки унижают, когда они делают свою работу.

“Меня деморализует факт, когда ребята из военкоматов делают свою работу, вручают повестки, а их посылают на…, снимают на видео. Ребята, вы сами должны толпами стоять в военкоматах, за вами ходить не должны. Военкомат имеет просто… личное дело выписали, военник дали, уехали. Вот что деморализует, потому что прячутся, эти спортзалы, сумасшедшие бабки тратят, чтобы уехать за границу. Я понимаю, что жить хочется, но ты мужчина, мы казацкого рода, в смысле? Нас не только русские, нас многие хотели взять в рабство, завоевать наши территории. Как вы можете терпеть это, зная, сколько казацкой крови пало на этой земле? Красно-черный флаг это что? Кровь на земле", – говорит военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео ИНТЕРВЬЮ ПОД ЗВУКИ ВЗРЫВОВ! Если ВСУ закончатся, россияне придут насиловать! Разведчик "Питбуль"

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