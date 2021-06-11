"Вы ее переплюнули": юрист обвинил Ирину Геращенко во лжи и сравнил ее с пропагандисткой Скабеевою

Юрист Геннадий Друзенко поспорил с депутатом Ириной Геращенко.

Юрист Геннадий Друзенко сравнил депутата от "Европейской солидарности" Ирину Геращенко с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевою.

Об этом 10 июня он сказал в эфире ток-шок "Право на владу".

Друзенко призвал Ирину Геращенко признать, что после обнародования "пленок Медведчука", Петр Порошенко является неправым.

Геннадий Друзенко: "Знаете, когда я смотрю на Скабееву, я понимаю: враг. Когда я смотрю на вас, я ничего не понимаю".

Ирина Геращенко: "На меня?"

Геннадий Друзенко: "Вас. Вы ее переплюнули".

Ирина Геращенко: "Скажите, пожалуйста, в чем?"

Геннадий Друзенко: Во лжи. Вы не понимаете, что Петр Алексеевич неисправимый? С Петром Алексеевичем все понятно. Я его помню как юрист, когда он всех выселял из Рыбацкого полуострова. Тогда еще он был никем. Я знаю, что в Соглашении об ассоциации, которое делали мои студенты, лучший раздел был — кондитерка, потому что он тогда был министром экономики. Зачем вам ето? Вы же женщина, вы мать. Вашим сыновьям бы такое сделали. Зачем вы берете грех на душу? Вы же человек, в конце концов!

Напомним, Ирина Геращенко и Наталья Мосейчук поспорили из-за "пленок Медведчука".

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