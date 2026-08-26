"Вы — гражданские и должны подстраиваться под военных": боец обратился к украинцам — видео

Презентация книги украинского воина / © ТСН

Реклама

Рвался на войну, когда ему ещё не было и 18 лет. Пошёл в армию без разрешения матери, был неоднократно ранен. Потерял четыре конечности, но не утратил чувство юмора и упорства — и вот представил свою первую печатную книгу.

Это история парня, но на самом деле это история воина 3-й отдельной штурмовой бригады, которому на днях исполнился 21 год. Руслан Книш, известный под псевдонимом «Племяш», теперь ещё и писатель — он прочитал свою книгу первым читателям и раздал автографы.

Реклама

Среди присутствующих была и корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

Реклама

«Я, ты и война»: первый авторский дебют

Побратимы чаще называют Руслана «Племяшем» — такое прозвище когда-то дал ему побратим, который впоследствии, к сожалению, погиб. У Руслана важный день: он представляет свою авторскую книгу «Я, ты и война». Перед тем как начать читать, вместе с первыми читателями он вдыхает удивительный запах свежей типографской краски.

«Хотелось понюхать! Сейчас вырежут или не вырежут… Наоборот, я очень люблю нюхать все книги!» — улыбается Руслан Кныш.

Руслан после очень тяжелого ранения лишился всех четырёх конечностей.

«Когда я пришёл в себя и увидел, что у меня нет обеих рук, первая мысль была: „Убейте меня! Меня украли, часть меня украли…“» — откровенно вспоминает боец.

Реклама

Впоследствии он оказался в центре внимания из-за скандальной ситуации — когда вместе с представителями патронатной службы посетил финансовое учреждение, чтобы оформить карту. Впрочем, банк отказался её выдать, поскольку согласно внутренней инструкции клиент должен был держать пластиковую карту рукой у лица. Представители патронатной службы справедливо возмутились, после чего к Руслану в палату лично приходили извиняться руководители Нацбанка и ПриватБанка.

Руслан утверждал: его история должна послужить уроком для всех организаций мира, ведь число раненых ветеранов постоянно растет, и их права должны безусловно соблюдаться.

«Вы, гражданские, должны подстраиваться под военных, потому что в будущем нас станет больше», — подчеркивает ветеран.

Дух извечной стихии и мотивация

Когда ближе знакомишься с Русланом, он способен удивлять снова и снова. Прежде всего тем, насколько он жизнерадостный парень и как умеет мотивировать других.

Реклама

«Кто ты, воин? Я — „Племяш“, боец 3-й ОШБр! Я постоянно в движении, а когда ты в движении — у тебя нет глупых мыслей. Смотри, наслаждайся жизнью, люби, помогай другим, будь человеком, в конце концов!» — призывает молодой автор.

Он рос в интернате, позже его усыновили, и вместе с мамой Руслан переехал в Селидово в Донецкой области. В этом городке с казацкой историей он ясно осознал, кем он является на самом деле: «Во мне пробуждается дух извечной стихии».

Руслан знает наизусть множество стихотворений Тараса Шевченко, с легкостью цитирует Василия Стуса, а во время первой встречи с журналистами зимой читал свои стихи:

«Мы не просили этих венцов из камня, мы просто корни, стремящиеся к лучам…»

Тогда же он пригласил гостей на предстоящую презентацию сборника стихов, для которого успел придумать название: «Не вглядывайся в раны и шрамы». Впрочем, первой увидела свет прозаическая книга — с повестями и рассказами.

Руслан читает вслух свои строки, а присутствующие в зале сразу же предлагают: это обязательно должно стать ещё и аудиокнигой.

«Говорят, время лечит. Это ложь. Время не лечит — оно мумифицирует, оно не облегчает боль. И ты учишься строить жизнь в той прежней обстановке, зная, что солнце той прежней жизни больше не взойдёт. Поэтому прошлое — это факт», — звучат в зале цитаты Руслана под искренние аплодисменты.

Руслан Кныш / © ТСН

Очередь за автографами и большие планы на будущее

Впереди у Руслана — традиционные писательские заботы: презентации в городах и на фестивалях. Его постоянно сопровождает патронатная служба «Ангелы», делая всё возможное, чтобы помочь воину и в быту, и с реабилитацией, и с литературной деятельностью.

«Беспокоились, как он это воспримет, чтобы он был полон энергии и мог передать этот позитив нашей публике», — признается представитель патронатной службы с позывным «Космос».

Однако волноваться было зря. Презентацию уже можно смело назвать успешным авторским дебютом — к молодому автору выстроилась длинная очередь за автографами. Руслан расписывается, держа маркер в зубах, и каждую минуту шутит, придумывая прозвища и псевдонимы тем, у кого их нет: «Будете „Светлячком“, теперь у вас есть псевдоним!».

Уже осенью Руслан отправляется в Соединённые Штаты Америки, где ему должны провести остеоинтеграцию — это уникальная операция при высоких ампутациях, когда протез имплантируется непосредственно в кость. В случае Руслана сначала будут протезировать руки, а затем — ноги.

«Племяш» уже успел пообещать: сборник его стихов обязательно выйдет в свет. Но у него есть ещё один амбициозный план — в сентябре он поступает учиться на хорунжего и планирует издать «Дневник», который должен стать пособием для других тяжелораненых бойцов. У этого 21-летнего несгибаемого воина — действительно большие планы на жизнь.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Потеря рук и ног, скандал в банке и написанная книга: невероятная история 21-летнего штурмовика

Новости партнеров

Новости партнеров