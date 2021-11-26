"Вы избрали человека" — Зеленский о встречах с журналистами на шашлыках

Зеленский сказал, что делает все, прежде всего, как человек.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в начале каденции нередко устраивал неформальные встречи с журналистами, поскольку стремился стать товарищем общества и СМИ и хотел получить поддержку со стороны медийщиков.

Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона 26 ноября.

В частности, ведущая ТСН и ток-шоу "Право на владу" Наталья Мосейчук спросила у президента, понял ли он как человек уже, какая причина изменения риторики общества, лидеров общественного мнения, журналистов, насчет него. В ответ глава государства сказал: "Все, что я делаю, и как президент я Владимир Зеленский, и как человек я Владимир Зеленский, знаю, если я потеряю ощущение, что я человек, потеряю связь с обществом, мне кажется, потеряю все — и буду таким же, как все остальные были президенты. А я точно не шел ради этого".

Насчет встреч с журналистами в неформальной обстановке, например, на пикнике с шашлыками, Зеленский объяснил, что "не хотел подсластить" их встречу, а искренне стремился к тому, чтобы общество и СМИ получили реальное понимание кого избрали.

"Я просто хотел действительно, чтобы наше общество и СМИ — они получили реальное понимание, кого вы избрали. Вы выбрали человека. Я хотел быть товарищем, я хотел реально иметь поддержку с вашей стороны. Именно сейчас, когда война, когда много сложностей", – высказался он.

Глава государства пояснил, что считал, что сможет это сделать по многим причинам. Впрочем, по словам Зеленского, на него пытаются давить, но он подчеркнул, что у таких лиц "с давлением ничего не получится".

"Сейчас я что-то скажу — опять будет кто-то кричать. Я не хочу никого обвинять. Многие причины. Какие-то люди потеряли власть, сейчас хотят ее получить, хотят какой-то реванш. И из-за всех возможностей они заходят и давят на меня, на власть. Людям не нравится слово "власть" — хорошо, давайте я буду говорить "на меня лично". С давлением ничего не получится. Какой я был, такой и есть. Я эмоциональный человек. Я живой человек. Я чистый, правдивый человек", — сказал Зеленский.

Президент указал на то, что он не лжет, но признался, что иногда не все может позволить себе сказать.

"Но я точно это говорю бесплатно, не ради денег. И именно поэтому из-за возвращения власти и из-за некоторых таких вещей есть такое давление", — добавил он.

Кроме того, Зеленский упомянул и о принятии так называемого закона об "олигархах". По его словам, вопрос этого закона в декларировании, потому что "люди не хотят показать, что реально у них есть".

"Не важно, где у них есть: здесь или за границей. Важно показать, что у тебя есть. Если ты решил, что ты олигарх, ты будешь декларироваться. Вторая история: декларируй, пожалуйста, свои встречи. В чем секрет этих встреч? Будет понятно людям, что ты на кого-то влияешь. А что плохого? Или не влияешь, покажи содержание этой встречи. Это открытая политика", — отметил президент Украины.

Продолжая данную тему, Зеленский указал, что декларирование позволит сделать открытой информацию о финансовых потоках.

"Изменение направления – тоже понятная риторика. Какие-то люди ничего не получили. Они что-то ждали – не получили. А жить хочется лучше, чем те деньги, которые тебе реально в реальном секторе готовы заплатить. Я же медийный рынок прекрасно знаю. Я знаю все деньги .Я знаю, что такое рынок. Я знаю, сколько может получить ведущие, СМИ. Потому что есть рынок — и там есть Х денег. Откуда в этом рынке денег в 10 раз больше — понятно. Из тех людей, кто имеет эти деньги", — заметил Зеленский и добавил, — "Если мы по офшорам говорим, оффшорный закон проголосован партией "Слуга народа", поданный мной, который начинает действовать с 1 января — это ответ на все истории, связанные с оффшорами. Следующие выборы — люди хотят вернуться. Люди хотят вернуться к власти".

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