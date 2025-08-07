"Вы не должны были выжить": военный из "барака 200" в Оленовке рассказал новые жуткие подробности о теракте

Артем Виговский / © ТСН

Вернувшийся из плена военнослужащий 12-й бригады специального назначения «Азов» Артем Виговский рассказал правду о событиях в Оленовке. Военный отметил, что на момент теракта он находился в печально известном «бараке 200».

Об этом он рассказал в интервью военной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Россияне намеренно совершили теракт в Оленовке

Артем Виговский отметил, что россияне умышленно совершили теракт.

«Циничный подрыв. Это было сделано, чтобы нас уничтожить», — сказал он.

Военный также рассказал, как ему чудом удалось спастись: «Там, когда заходишь в это помещение, с одной стороны стоял пресс. Это как промышленный станок. Я за ним встал и обломки у него ушли. Мы в этом бараке пробыли 2 или 3 дня».

Артем Виговский отметил, что у него есть версия относительно того, кого отправляли в печально известный «барак 200».

«Списки постоянно менялись. У меня подозрение, что когда нас вывели к сотруднику ФСБ, он пытался нас вербовать. Все, кто отказался, были в этом бараке. Мы дали отказ и нас туда отправили», — сказал «азовец».

Бывший военнопленный также вспомнил момент взрыва: «Произошел первый взрыв. Я встал с кровати — увидел, что люди куда-то побежали, и лег спать. Второй взрыв — я открываю глаза, темно, мерцает огонь. С потолка падает эта стекловата, она сыплется, как снег. Я схватил рюкзак, натянул берцы, пошел к выходу и понял, что там не пройду. Пробирался через кровати, там лежали мертвые люди».

Услышав крики о помощи, охрана Оленовки начала стрелять

Он рассказал, что пленные просили о помощи, однако работники колонии бросились наутек. Тогда пленные сами начали спасать раненых и продолжали просить о помощи. Вместо этого работники колонии начали стрелять.

«Они начали стрелять в воздух. Или где-то рядом, чтобы мы не могли подойти к забору. Они начали стрелять и сгонять нас в кучу. На тот момент мы еще не понимали, что нас взорвали», — сказал он.

Почему это был подрыв

Военный рассказал, что он убежден, что россияне намеренно взорвали барак с военнопленными в Оленовке.

«Один из охранников сказал, что «вам повезло, что вы выжили, вы вообще там не должны были выжить». Потом я вспомнил, что вечером на проверку пришли люди, которых мы никогда не видели, и сменилась охрана. В тот вечер стояли люди в черной форме, у одного был флажок Чечни», — говорит он.

Напомним, 29 июля 2022 года российские оккупанты совершили один из самых циничных терактов — массовое убийство военнопленных в Оленовке. В результате взрывов в тюрьме, где оккупанты держали «азовцев», 54 бойца погибли, более сотни получили ранения.