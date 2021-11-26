"Вы один из дестабилизаторов в Украине": Зеленский вычитал Шустеру за "служение олигархам"

"Вы один из дестабилизаторов в Украине": Зеленский вычитал Шустеру за "служение олигархам"

Зеленский раскритиковал Шустера.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал журналиста Савика Шустера за то, что тот дестабилизирует ситуацию в Украине.

Об этом украинский лидер заявил во время пресс-марафона 26 ноября.

Президент отметил, что не обвиняет Шустера, потому что, возможно, он "не со зла служит олихаргам", но "служит". Зеленский объяснил, что Шустер в эфирах мол манипулирует темами и информацией.

"Вы можете не со зла служить олигархам, Савик, я вас не обвиняю, но вы служите (олигархам). Вы выходите, говорите. Есть много манипуляций. Я вас не обвиняю, но вы являетесь одним из дестабилизаторов в Украине. Вы берете одну тему, энергетическую – "Государство не закупило уголь" и т. п. Вы знаете, что такое тепловая генерация? Государству принадлежит меньше, чем частным структурам. Ответственность за закупки лежит в частных структурах. Это должна быть солидарная работа. США, чтобы приплыло сюда 11 кораблей угля, если говорю: "Нам давайте, а ДТЭК не давайте". Это называется "объединенные усилия". Хотя еще вчера на вашем канале я увидел: "Нет ничего", "Не готовы", "Не закупили". Это же война, трудно договориться об этом угле. Оно же раньше импортировалось из России. А если у нас не хватает электричества, мы должны импортировать. Вы тут же показываете "нельзя электричество импортировать из Беларуси". Как нельзя .А если не хватит на какой-то город… Даже на голову не натянешь, что у вас там делается", – эмоционально объяснил Зеленский.

В этом контексте президент заметил, что "это медиа-война".

"И я считаю, что вы служите олигарху. А я делаю свою работу. Фомы мы по разные стороны", — подчеркнул глава государства.

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