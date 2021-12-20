"Вы последняя надежда": уже 10 лет раздел "Помощь" на ТСН.ua помогает спасать жизнь украинцев

Декабрем 2011 года датируется первая статья в разделе, и с тех пор редакция помогала изменить тысячи жизней.

"Вы последняя надежда" — именно с этой фразой чаще всего в редакцию ТСН.ua обращаются люди, которые оказываются в беде из-за болезни своей или своих родных. Когда уже иссякают собственные финансы, помощь от родных, коллег и друзей, люди решаются просить помощи у совершенно незнакомых им людей, чтобы не упустить шанс на выздоровление. Раздел "Помощь" на сайте ТСН.ua уже 10 лет помогает им рассказать свою историю и обратиться к тем, кто готов поделиться.

Декабрем 2011 года датируется первая статья в разделе и с тех пор редакция помогала изменить тысячи жизней.

Идея создания раздела была продиктована ситуацией – ТСН в то время несколько раз в месяц показывала в своих эфирах благотворительные сюжеты со сбором средств. Параллельно статьи об этом появлялись на нашем сайте, чтобы еще раз были показаны банковские реквизиты тех, кому проводился сбор. Но обычно зрители все же не могли найти подходящую статью на сайте. Поэтому было решено создать совершенно отдельную главу именно для таких сюжетов.

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Но со временем обращений о помощи становилось все больше, а вместить всех в эфир было невозможно, так что благотворительные публикации все чаще размещались исключительно в самом разделе. В декабре 2011 года было опубликовано только 5 благотворительных статей, однако со временем такое количество приходилось размещать уже ежедневно. В самые трудные годы для Украины, когда добавились многочисленные обращения о спасении для украинских раненых военных, количество публикаций в сутки доходило до 7, и часто информация появлялись даже ночью.

Письма с просьбами в первые годы доходили в редакцию из других отделов, электронных почтовых ящиков коллег или даже в виде бумажных писем и телеграммами. Все контакты редакции распространялись среди людей сарафанным радио. Но в конце 2015 года появилась почта dopomoga@1plus1.tv, которая стала у большинства нуждающихся в помощи на слуху, поэтому в 2016 году было больше всего обращений и публикаций — более 1500 публикаций в год. Не последнюю роль в увеличении обращений сыграл и курс валют в 2015 году, резкое падение гривни заставляло людей значительно больше собирать денег для оплаты лечения за границей.

Сейчас ежедневно в редакцию поступает в среднем 15 писем с просьбами о помощи. Но публиковать все вместе было бы неэффективно, ведь важно, чтобы каждая история получила свое время и благотворителя. Потому существует очередь. Иногда публикации приходится ждать свыше 4 недель после обращения. Дольше всего пришлось ждать в 2018 году, тогда очереди на повторное размещение растянулись более чем на два месяца и это единственное время, когда на повторные обращения редакция была вынуждена ответить временным отказом. Больше такого в истории раздела не было! Каждому обращению, в котором критически нуждались в помощи, при условии выполнения всех условий перед публикацией, гарантирующих достоверность информации, обязательно предоставлялась информационная поддержка.

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Самая большая сумма, которую ТСН. Помощь вместе с ТСН удалось собрать всего за несколько дней – превысила 5 миллионов гривен. А самую большую сумму, которую приходилось помогать собирать – это 2 миллиона 300 тысяч долларов. И она в последнее время довольно часто фигурирует в обращениях к редакции, ведь речь идет о детях со смертельно опасным диагнозом СМА (спинально-мышечная атрофия) и пока единственное лечение в мире – уникальный укол для них. Для детей с таким диагнозом ТСН. Помощь начали оказывать информационную поддержку в сборах в 2020 году. И уже несколько детей с тех пор успешно насобирали достаточные суммы и даже получили желаемое лечение.

Благодаря размещению информации в разделе украинцы смогли собрать средства для обследований, реабилитаций и лечений в Польше, Словакии, Белоруссии, России, Китае, Вьетнаме, Индии, Турции, Израиле, Сербии, Италии, Испании, Германии, Швейцарии, США, на Кубе.

Чаще всего за помощью обращаются из восточных регионов Украины – Харьковщина, Днепропетровщина. А это в основном лечение онкологических заболеваний и реабилитация детей с различными пороками. В разделе за эти годы рассказывались истории как и малышей, которым было лише несколько дней и их жизнь была на волоске, так и человека 83 лет, который нуждался в критически важной операции.

Приходилось в редакции неоднократно помогать даже нескольким членам одной семьи одновременно, ведь в семье были дети с ДЦП и родители, у которых выявляли онкологию. Или мама узнавала свой онкодиагноз сразу после такого же диагноза у дочери. Или дети в одной семье появлялись с разницей в несколько лет, но почти с одинаковыми отклонениями, нуждающихся в квалифицированной помощи. Для таких семей деньги – очень необходимы. Каждая подаренная гривна дает надежду, а это во время лечения - очень важно. Люди часто благодарят за это в письмах, ведь с этими средствами они наконец-то имеют возможность установить диагноз и назначить действенное лечение, получить самостоятельные шаги детей с ДЦП, услышать первые слова от малышей с разными недостатками, или начать жизнь без боли и страдания, или просто иметь возможность жить и быть рядом с родными…

благодарности ТСН.

Важно отметить, что уровень медицинской помощи в Украине накладывает свой положительный отпечаток на раздел. Ведь каждый раз, когда на проведение тех или иных операций начинали выделяться государственные средства, из обращений к нам исчезали такие просьбы. Так было, например, с проведением операций детям, которые не слышат — кохлеарной имплантации (операция по вживлению специального прибора, который помогал детям начать слышать и потом начать и разговаривать и развиваться). Такая же судьба сейчас в проведении неродственных трансплантаций костного мозга для детей, уже успешно проводимых в киевском "Охматдете" последние полтора года совершенно бесплатно для родителей. Так что просьбы о таких операциях постепенно исчезают из писем к нам.

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Точного количества публикаций в первые годы отследить невозможно, тогда статистика не велась, но в период с 2015 года по 2020 год удалось посчитать, что было опубликовано 6447 историй человеческих жизней. В последние годы пандемия коронавируса внесла свои коррективы, обращения во время локдаунов значительно уменьшилось — в 2020 году оказывалась информационная поддержка 650 раз. В этом году количество опубликованных истории превысило 600.

Но главная мечта редакции, чтобы наша информационная поддержка стала для украинцев ненужной – было бы хорошо, если бы никто не болел, но это утопия. Но надеемся, что в Украине наступит эра качественной медицины, на которую не придется собирать средства по всему миру. Что украинцы станут более внимательными к своему здоровью и так сделают традицией ходить на плановые обследования, чтобы выявлять болезни еще до их тяжелой стадии, поэтому и не столь дорогостоящего лечения.

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С пожеланием крепкого здоровья, редактор раздела "Помощь" Надежда Понько