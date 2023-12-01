"Вы пожалеете": почему Порошенко еще раз не выпустили за границу

Петр Порошенко снова скандалит с пограничниками. Пятого президента уже вторично не выпускают за пределы страны. На этот раз у него якобы есть все необходимые документы.

Куда собрался Петр Алексеевич и почему его снова разворачивают на границе, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Порошенко возмутился

"Снова театр абсурда" — именно так пятый президент и действующий народный депутат назвал ситуацию, в которую попал утром 1 декабря. В первый день зимы Порошенко собрался в Польшу и приехал на границу. Впрочем, пересечь его Порошенко не удалось. Просто так он этого не оставил и решил записать обращение.

Так было ли разрешение?

В руках Порошенко якобы держит командировочное разрешение, которое подписал лично председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. Пока ни один из нардепов без такого документа не может выехать за границу, по крайней мере легально. В Госпогранслужбе поспешили объяснить, в чем дело и почему господина Порошенко не выпускают за пределы Украины. Говорят, командировку отменили.



Как известно, на время действия военного положения народные депутаты Украины имеют право пересекать государственную границу на выезд на основании соответствующих решений о служебных командировках.

Относительно народного депутата, о котором вы интересуетесь, у пограничников имеется подтверждение, что его командировка за границу отменена. Именно поэтому он был не пропущен через государственную границу Украины”, — сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко в комментарии “Украинской правде”.

Почему не выпускают Порошенко?

В посте под видео Порошенко намекает, что не выпускают его намеренно. А такое решение называет ничем иным как "антиукраинской диверсией". По словам Петра Порошенко, у него было запланировано целое турне, включая Соединенные Штаты, где он должен был убеждать "проблемных республиканцев" быть более благосклонными к Украине.



О планах Порошенко уехать в турне сообщали и на официальных страницах его партии. Анонсировали и цель выезда.

Скриншот/Instagram

Впоследствии стало известно, что командировочное распоряжение Порошенко отменил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко. Документ показал нардеп Алексей Гончаренко. Однако сам Порошенко утверждает, что отменить уже согласованную и подписанную командировку могли только голосованием в Раде.

Скриншот/Telegram

Вот нарцисс совковый на самомнение! Постановление –фальшивое:)))

Прям о себе сказал.

Не попускали его по-настоящему за последние 8 лет.

Хам скользкий!



"Вы пожалеете"



Экс-президент Украины Порошенко сегодня не выпустил заграницу из-за распоряжения вице-спикера Рады Корниенко. pic.twitter.com/AbUuSTZdJx — Виталий Немой (@VNemoj) December 1, 2023

Порошенко не выехал во второй раз

Напомним, не пускают Порошенко за границу не в первый раз. Летом 22-го пятому президенту не дали уехать в командировку в Литву. Пограничники объяснили это тем, что в письме командировки не сработал QR-код.



Во время прохождения паспортного контроля он предоставил копию распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке Постоянной делегации ВРУ в Парламенской ассамблее НАТО и работника аппарата ВРУ в Литовскую Республику для участия в весенней сессии ПА НАТО. В то же время, как отмечает собеседник УП, в ходе проверки этого документа оказалось невозможно установить его действительность: не считывался QR-код”, — говорится в сообщении “Украинской правды”.

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