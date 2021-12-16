"Вы привели за руку войну в Украину": Скрипин обвинил Шуфрича и рассказал о незакрытом гештальте

"Вы привели за руку войну в Украину": Скрипин обвинил Шуфрича и рассказал о незакрытом гештальте

Украинский журналист потребовал от народного депутата извинений за манипуляции партий, к которым он принадлежал.

Журналист Роман Скрипин напомнил народному депутату от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестору Шуфричу о манипуляциях, которые использовали политические силы, к которым он принадлежал.

Свою гневную речь в адрес нардепа он озвучил 16 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на "1+1".

Скрипина возмутила критика со стороны Шуфрича союзников с Запада, которые якобы недостаточно помогают Украине, и он напомнил ему о постоянной манипулятивной риторике.

“У меня с вами незакрытый гештальт с 2014 года. Что вы несете? За нас никто не будет воевать – это понятно. Зачем эта манипуляция? Вы же это знаете. Сейчас типа претензия к европейцам и американцам. Они начали войну или м*скали?" — риторически спросил он.

Скрипин напомнил слова Шуфрича о том, что "мы потеряли Крым".

"Что значит "потеряли"? Он отпал? Вы до сих пор не можете сказать, что у нас война. Она началась в 2014 году с оккупации Крыма, с вторжения России. Вы тогда говорили: "Что делать, стрелять в них?" Да, стрелять! Зачем вы сейчас манипулируете? Я не могу понять”, – сказал журналист.

Также Скрипин потребовал извинений от Шуфрича как представителя политических сил, занимавших пророссийскую позицию.

“Вы привели за руку войну в Украину всеми своими усилиями. Вы теперь партия мира? Нет! Вы не партия мира – вы виновники этой войны”, — заявил он.

По его словам, то, что состояние войны с Россией не зафиксировано ни предыдущим президентом, ни действующим главой государства, позволяет продолжать манипуляции.

“Вы на этом спекулируете. Потому что у них не хватает духа это зафиксировать и сказать, что война. Прекратите манипулировать!” – потребовал журналист.

Также Скрипин обвинил Шуфрича в том, что политические силы, к которым он принадлежал, спровоцировали оба Майдана и виновны в гибели Героев Небесной сотни.

“Небесная сотня – ваши однопартийцы в этом виноваты. Вы стреляли в этих людей, вы убивали этих людей. Вы встаньте, пожалуйста, на колени и покайтесь перед всей страной. Вот незакрытый гештальт. Украина не теряла Крым – он не отсох и не отпал. Туда вошли российские войска. И вопрос к украинскому тогда СНБО и исполняющему обязанности президента, почему его не отвоевывали, а просто мирно сдали. Вы дважды спровоцировали Майдан в Украине. Дважды!” – подчеркнул журналист.

"Что вы плетете?" – Скрипин возмущенно ответил Шуфричу и сказал, что его партия – виновник войны

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс стремится к диалогу с Россией, но не собирается идти на компромиссы по принятию в свои ряды будущих союзников. В то же время, в Альянсе дают понять, что в случае российской агрессии защищаться Украина будет самостоятельно.

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