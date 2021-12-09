"Вы сделаете то, что никто до вас не делал": Байден заверил Зеленского, что верит в его возможности

"Вы сделаете то, что никто до вас не делал": Байден заверил Зеленского, что верит в его возможности

Президент США выразил свое особое отношение к Украине и приветствовал реформы в судебной системе.

В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Джо Байден выразил уверенность в его возможностях совершить то, чего никому раньше не удавалось.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

По его словам, президент Байден поздравил Зеленского с большим прогрессом в проведении реформ, особенно касающихся судебной власти.

"Мы сегодня увидели сигналы, которые были поданы в виде санкций, примененных против человека, блокировавшего работу Конституционного суда Украины и проведения этих реформ", — заметил Андрей Ермак, имея ввиду санкции США в отношении экс-председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.

Глава Офиса президента отметил, что разговор американского и украинского лидеров был откровенным и теплым. Об этом свидетельствовали и слова Байдена, которые он сказал в завершение разговора с Зеленским.

"Я уверен, что у вас, господин президент Зеленский, есть возможности, и я верю, что вы сделаете то, что никто до вас не делал в стране. Я имею особое отношение к вашей стране. Я ее очень люблю, очень уважаю, очень хорошо знаю и верю в ее успех”, — процитировал Ермак слова президента США.

Напомним, 7 декабря состоялись продолжавшиеся 2 часа переговоры российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Все общение было в закрытом режиме. Это были вторые большие переговоры Джо Байдена с Владимиром Путиным.

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