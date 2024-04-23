"Вы там одурели что ли?": в Сети "разнесли" известие о прекращении консульских услуг мужчинам

В частности, немало критики раздается из-за якобы негативного влияния на "уехавших легально" украинцев, которые донатят из-за границы на ВСУ.

Украинцы в Сети просто "горят" после появления информации о временном прекращении предоставления консульских услуг за границей мужчинам призывного возраста. Часть заявляет о несправедливости и негативном эффекте от такого решения, другие – выступают за и благодарят МИД за такой шаг.

ТСН.ua собрал реакции украинцев в соцсетях на прекращение консульских услуг мужчинам.

Негативная реакция украинцев на прекращение консульских услуг мужчинам

Юристка Оксана Соколовская так прокомментировала это известие: "Я все же считала, что видела все... Но нет. Умеют удивить".

"Если этот документ все же претворят в жизнь, то, пожалуй, Конституция – только книга со сказками... грустно как-то...";

"Наказать всех без разбора, даже живущих за границей много лет? Давайте выстрелим себе в ногу, чтобы быстрее бежать, так всем станет лучше";

"То есть если есть задача обновить списки ТЦК – логическое решение заставить всех за границей пойти в консульства, которые не всем нужны, и есть не во всех странах, а не просто выгрузить базу в ТЦК? Логики 0. Паспорта не выдают с декабря, немного подождать – будет несколько лет";

"Так осквернить Украинское государство не смогло бы ни одно кремлевское ИПСО. Одним приказом (Кулеба – ред.) приравнял государство к "бурятам" и лукашенки";

"Я уехал легально, сентябрь 2021, и у меня горит е*ать как сильно. Какого х*я";

"Тем, кто уехал 7-8 лет назад легально, жизнь за компанию портите, или как?";

"Вы там одурели что ли? Это только даст основания тем, кто уже находится за границей, брать паспорта других стран. Вы там как людей возвращать собираетесь? Уже всех переселенцев нормально обустроили?";

"Так себе мув. Те люди потом не вернутся же. А это для экономики минус. Выходит, государство отказывается от своих граждан. Мда";

"Не все убегали через горы и Тису. Есть дети, уехавшие с родителями за границу еще до полномасштабного вторжения и во время, которым сейчас исполняется 18 лет. Что делать им?"

"Нет никакого сомнения, что чувак, который во Вроцлаве не сможет получить новый паспорт, поедет под Авдеевку. Инфа сотка. Скоро от возвращающихся мужчин просто отбоя не будет. Тису начнут назад переплывать";

"Проблема у нас в том, что даже хорошая идея имеет ху*овое исполнение. Чисто физически невозможно подтвердить данные, грубо говоря, за день. Я уже молчу за ВВК – там надо вместо работы отходить по меньшей мере неделю стояния в очередях. Выходит, что добросовестные граждане страдают так же";

"За все время полномасштабной войны задонатил более 20 тысяч долларов на ВСУ, но если государство от меня отворачивается и так это не работает, то окей, взаимно ".

Читайте главные новости дня:

Сторонники решения прекратить предоставление консульских услуг

Однако есть и те, кто поддержал такое решение. В частности, украинский волонтер Сергей Стерненко коротко написал в соцсети Х: "Кулеба молодец".

"Непопулярное решение, но справедливое";

"Я искренне благодарю украинские власти. Это нужно было сделать гораздо раньше, но сам факт этого решения заслуживает благодарности, потому что были сомнения. Топ. Это справедливо";

"Давно пора. Конституция для всех одна. И если бы такой закон издали еще 2 года назад, бежать из Украины не было бы смысла";

"Очень жаль, что кому-то за границей будет тяжело жить без услуг консульства государства, из которого они уехали. Но больше мне жаль пацанов, сидящих на позициях под обстрелами буквально неделями, потому что поменять не кем";

"У людей так разгорелись пе*даки, будто МИД вообще не будет оказывать никаких услуг. Приди обнови свои данные для ТЦК и получай себе нужные услуги".

Сообщение из соцсети Х

Кулеба прокомментировал ограничение консульских услуг за границей

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после известия о прекращении предоставления консульских услуг мужчинам за границей заявил, что защита интересов государства является приоритетом в условиях полномасштабной войны.

"Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не обходит, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война", – написал министр в соцсети X.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба / Фото: Associated Press

Он указал, что и до принятия нового закона о мобилизации военнообязанные должны были обновлять свои документы в ТЦК и СП.

"Нахождение за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно", — добавил Кулеба.

Он анонсировал, что вскоре МИД предоставит более точные разъяснения относительно получения консульских услуг для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипучреждениях с учетом вступления в силу изменений в законодательстве о мобилизации.

Напомним, накануне стало известно, что МИД Украины приказал всем дипломатическим учреждениям с 23 апреля временно прекратить предоставление услуг мужчинам призывного возраста, кроме оформления документов для возвращения в Украину.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Без прав и паспортов! Украинские консульства уже не оказывают услуги мужчинам призывного возраста!

Читайте также: