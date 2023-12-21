"Вы же человека убьете": по Одессе ездила странная "скорая", в которую паковали мужчин

Сегодня некоторые Telegram-каналы обнародовали видео из Одессы, на котором видно, что несколько мужчин в военной форме заталкивают в карету "скорой" мужчины в штатском. После этого автомобиль начал движение, но этому мешала девушка. Она громко кричала и пыталась самостоятельно остановить "бусик". При этом один из очевидцев выкрикнул: "Вы же человека убьете".

После нескольких минут такой борьбы люди в военной форме отпустили молодого человека. Однако пользователей соцсетей возмутил и другой факт. По мнению некоторых корреспондентов, автомобиль "скорой" очень похож на те, которые были закуплены для фронта за донаты с помощью одной из благотворительных организаций.

В комментарии для ТСН.ua начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны Подня Украины Наталья Гуменюк так рассказала о ситуации со странной "скорой": "Военная служба правопорядка проводит проверку по факту нецелевого использования транспорта специального назначения. Назначено служебное расследование по этому факту и за фактом незаконного применения силы военнослужащими. Инцидент будет предоставлен правовой, виновные будут привлечены к ответственности. Проверка продолжается".