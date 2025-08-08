Выбежал из дома с отрезанным пенисом: стали известны новые подробности трагедии на Закарпатье

В селе Водица на Закарпатье госпитализировали мужчину, который убил сожительницу и отрезал себе половой орган / © ТСН

Стали известны новые подробности жестокого случая, произошедшего на днях в селе Водица на Закарпатье. Как сообщал закарпатский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале, в одном из домов была найдена убитая ножом женщина, а ее муж — с отрезанным половым органом.

В отделе коммуникации полиции Закарпатья впоследствии сообщили следующие обстоятельства трагедии: «В полицию позвонила жительница села Водица Раховского района. Женщина заявила, что только что ее сосед вышел из дома со следами крови. По ее словам, предположительно, он нанес ножевые ранения своей сожительнице».

Далее, по данным полиции, события разворачивались следующим образом: «По вызову сразу же выехала следственно-оперативная группа Раховского районного отдела полиции. В доме посреди комнаты правоохранители обнаружили тело 45-летней местной жительницы с ножевым ранением шеи и признаками удушения. Рядом находился травмированный сожитель погибшей — владелец дома».



Предварительно правоохранители установили, что между мужчиной и женщиной возник бытовой конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Также выяснено, что после инцидента мужчина, вероятно, нанес телесные повреждения себе.

В комментарии для ТСН.ua полицейские уточнили, что мужчина и женщина были сожителями.

Что рассказали в селе

В самом селе Водица нам рассказали, что и раньше к поведению этого мужчины были вопросы.

«Убитая женщина — жительница соседнего села. Этот мужчина, когда не употреблял алкоголь, был, как говорится, золотым. Когда употреблял — возникали проблемы. Раньше он был мобилизован, но уже около двух месяцев находился дома», — рассказал в комментарии для ТСН.ua староста села Иван Ватрала.

По словам главы села, ранее с этим мужчиной проводились профилактические беседы из-за его поведения, также был случай, когда по решению соответствующих служб у него был отобран ребенок, мужчина не проживал вместе с первой женой, время от времени находился в поле зрения правоохранителей и нигде не работал официально.

Сбежал со службы

Как выяснил ТСН.ua, подозреваемый мужчина некоторое время назад скрылся со службы. Это нам подтвердила спикер Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко.

«При процессуальном руководстве Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона расследуется факт умышленного убийства, в совершении которого подозревается 38-летний военнослужащий из Закарпатья», — сообщила Юлия Шевченко.



И добавила: «По данным следствия, на момент происшествия подозреваемый самовольно покинул место службы и находился вне воинской части. Трагедия произошла в его частном доме в Раховском районе. Установлено, что во время бытового конфликта он нанес женщине ножевое ранение, после чего продолжил ее душить руками. В результате механической асфиксии потерпевшая умерла».



По данным прокуратуры, после совершенного мужчина нанес себе телесные повреждения и находится в реанимационном отделении под охраной.



«Окончательные мотивы его действий выяснит досудебное расследование. Прокуратура обеспечивает полный процессуальный контроль за расследованием этого преступления и принимает все меры по установлению истины и привлечению виновного к ответственности», — уточнила Юлия Шевченко.

