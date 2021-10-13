"Выбили дверь и ворвались в дом": в Полтавской области двоих правоохранителей обвиняют в изнасиловании беременной женщины

"Выбили дверь и ворвались в дом": в Полтавской области двоих правоохранителей обвиняют в изнасиловании беременной женщины

Женщина написала заявление в полицию и находится в больнице.

В Полтавской области депутат Антон Мосийчук обвинил двоих правоохранителей в изнасиловании 30-летней беременной женщины. По его словам, пострадавшая находится в больнице.

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Об этом народный избранник сообщил в соцсети.

По его словам, в ночь с 11 на 12 октября в селе Чавельча Лубенского района Полтавской полицейский участковый капитан Тарас Ш* с бывшим коллегой по службе Павлом Н* (работал в уголовном розыске), выбив дверь, ворвались в дом местной жительницы, 30- летней одинокой матери Снежаны С*, беременной вторым ребенком, и изнасиловали ее.

Сейчас пострадавшая Снежана, сообщил депутат, госпитализирована с кровотечением в больницу, а мужчины пытаются скрыть преступление.

"Сейчас ГБР возбудило и расследует соответствующее производство. Мужчины признаются, что вступали поочередно в интимную связь с потерпевшей, но, якобы, с его согласия и только в естественный способ. При этом они, якобы, просто отдыхали и пили только чай, хотя потерпевшая (согласно экспертизы она алкоголь не употребляла) утверждает, что мужчины были абсолютно пьяные ", — рассказал Антон Мосийчук.

В пресс-службе Нацполиции Полтавской области ТСН.ua подтвердили, что в полицию поступило заявление по поводу изнасилования.

"Есть заявление этой женщины, она сообщила, что ее изнасиловали двое мужчин, среди которых был один полицейский, находился на больничном с 30 сентября. Ситуацию взяли под контроль, материалы расследует инспекция по личному составу и безопасности, а также материалы переданы в ГБР, которая открыла производство по ч.3 ст 152. Мы максимально будем способствовать расследованию, посмотрим, какими будут результаты следствия после досудебного расследования. Если это подтвердится, лицо будет нести ответственность по закону", — прокомментировал ТСН.ua представитель полиции Полтавщины Юрий Сулаев.

По словам Юрия Сулаева, подозреваемый в изнасиловании работал участковым инспектором в этом населенном пункте, а еще один фигурант дела был его другом и раньше работал в милиции.

"Пострадавшую женщину доставляли в больницу на обследование. На действия участкового жалоб от населения ранее в полицию не поступало", — говорит Юрий Сулаев.

Напомним, что прокуратура Киева отстояла в апелляции два приговора педофилам по фактам развратных действий и сексуального насилия в отношении детей. Они проведут за решеткой 10 и 15 лет.

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