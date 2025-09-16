"Выбило детскую комнату": очевидцы рассказали о жуткой атаке РФ на один из областных центров Украины

Последствия атаки / © Facebook / Запорожская ОВА

Из-за российской атаки по Запорожью — двое погибших, еще 14 человек ранены, среди них двое детей. По городу посреди ночи оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня. Изувечены десятки многоэтажек и частных домов.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дарьи Назаровой.

В Запорожье была сложная ночь: раздавался взрыв за взрывом. Разбитые дома, дворы в огне, изувеченные квартиры и авто. Около полуночи оккупанты обстреляли город из реактивных систем залпового огня «Торнадо».

«Я успела сына из комнаты забрать. Выбежала в коридор и все. С двух сторон по окнам полетело», — говорит потерпевшая Екатерина.

Одна из вражеских ракет упала прямо возле многоэтажки. Ударной волной повредило жилье людей.

«Я уже вернулась в детскую, забрала маму, вывезла ее из Днепропетровской области, и в коридор ее вытащили, и полетело. Волной выбило кухню, детскую комнату, посыпались стекла и соседи из двухкомнатной квартиры выскочили. Мы это все переживали в коридоре в тамбуре», — говорит пострадавшая Раиса.

Сейчас на месте работают коммунальные службы. Люди приводят свои квартиры в порядок и понемногу приходят в себя после страшной ночи.

«Слава Богу, все живы. Попугай очень испугался. Это ужасно», — говорят очевидцы.

В результате атаки повреждены десятки многоэтажек и частных домов в городе. Разрушены два нежилых здания. 14 человек получили ранения. Один пострадавший в крайне тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь.

