Выбирал между пленом и смертью: командир украинских штурмовиков "Малый" рассказал о гибели побратима

Один из воинов штурмового взвода взорвал себя, чтобы спасти других.
Командир штурмового взвода 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с позывным "Малый" поделился рассказом о "битве за жизнь", когда его группа попала в окружение и один из воинов взорвал себя, чтобы спасти других.
В эксклюзивном интервью журналистке TSN.UA Алине Турышин украинский штурмовик рассказал, что на самом деле происходит на фронте, о контрасте между войной и гражданской жизнью, а также ответил на вопросы:
- Что раздражает военных?
- Сколько должны воевать мобилизованные?
- Каждый ли мужчина должен быть на войне и можно ли заставлять идти воевать?
- Что делать с беглыми мужчинами?
- Что делать Украине, чтобы Россия не напала снова?
Ответы – в интервью с "Малым" услышите в воскресенье, 5 ноября 2023 года, в 8:45 на YouTube-канале ТСН.
Напомним, в субботу, 4 ноября, в Сети появилось видео штурмовых действий ВСУ и динамичных ближних боев на позициях кафиров на Бахмутском направлении.
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