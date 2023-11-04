Выбирал между пленом и смертью: командир украинских штурмовиков "Малый" рассказал о гибели побратима

Один из воинов штурмового взвода взорвал себя, чтобы спасти других.

Командир штурмового взвода 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с позывным "Малый" поделился рассказом о "битве за жизнь", когда его группа попала в окружение и один из воинов взорвал себя, чтобы спасти других.

В эксклюзивном интервью журналистке TSN.UA Алине Турышин украинский штурмовик рассказал, что на самом деле происходит на фронте, о контрасте между войной и гражданской жизнью, а также ответил на вопросы:

Что раздражает военных?

Сколько должны воевать мобилизованные?

Каждый ли мужчина должен быть на войне и можно ли заставлять идти воевать?

Что делать с беглыми мужчинами?

Что делать Украине, чтобы Россия не напала снова?

Ответы – в интервью с "Малым" услышите в воскресенье, 5 ноября 2023 года, в 8:45 на YouTube-канале ТСН.