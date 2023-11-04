Категория
Эксклюзив ТСН
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Выбирал между пленом и смертью: командир украинских штурмовиков "Малый" рассказал о гибели побратима

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
845
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Выбирал между пленом и смертью: командир украинских штурмовиков "Малый" рассказал о гибели побратима

Командир штурмового взвода 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Малый" / Фото: скриншот с видео

Один из воинов штурмового взвода взорвал себя, чтобы спасти других.

Командир штурмового взвода 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с позывным "Малый" поделился рассказом о "битве за жизнь", когда его группа попала в окружение и один из воинов взорвал себя, чтобы спасти других.

В эксклюзивном интервью журналистке TSN.UA Алине Турышин украинский штурмовик рассказал, что на самом деле происходит на фронте, о контрасте между войной и гражданской жизнью, а также ответил на вопросы:

  • Что раздражает военных?
  • Сколько должны воевать мобилизованные?
  • Каждый ли мужчина должен быть на войне и можно ли заставлять идти воевать?
  • Что делать с беглыми мужчинами?
  • Что делать Украине, чтобы Россия не напала снова?

Ответы – в интервью с "Малым" услышите в воскресенье, 5 ноября 2023 года, в 8:45 на YouTube-канале ТСН.

Напомним, в субботу, 4 ноября, в Сети появилось видео штурмовых действий ВСУ и динамичных ближних боев на позициях кафиров на Бахмутском направлении.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
845
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация