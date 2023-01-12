Выбитое взрывом стекло из уникальных витражей университета Шевченко разобрали на сувениры: активисты начали розыск

При уборке территории выбитым витражам не придали значения и с другим стеклом вынесли на свалку.
Поврежденные при обстреле Киева уникальные витражи в университете имени Тараса Шевченко возобновят. Уже удалось найти специальные мастерские, сейчас решают юридические и финансовые вопросы, а еще занимаются поиском утраченных после взрыва деталей, говорится в ТСН.
"Каждый витраж состоит из двух половинок, а каждая половинка из 4 секций", – рассказывает доцент Александр.
Там, где выпуклость витражей не критична, их осторожно закрепили скотчем и ждут реставраторов. Не трогать решили и выпавшие рабочие помещения. Собрали для сохранения только то, что выпадало в коридор. "К сожалению, на сегодня, после последней ракетной атаки 31 декабря, ни одного уцелевшего витражного панно не осталось, два из них повреждены полностью, а три частично", — говорит доцент.
5 модернистских витражей на факультете Института биологии и медицины были сделаны в конце 80-х, мастерской художницы Ларисы Мищенко. Сюжеты выбирали сами ученые. "Они были посвящены разным отраслям биологической науки, и имели аутентичные сюжеты, которые распевали объекты, или методы исследований таких отраслей биологической науки как: зоология, ботаника, генетика, репродуктивная биология", — говорят работники.
В этом же корпусе, но несколько дальше биологического, есть географический факультет, в котором также были произведения искусства — 5 панно из цветного стекла, и они также повреждены. “Если в биофаке все более-менее сохранили, то в соседнем здании – геофаке просто вынесли на улицу обломки. Люди часто выбрасывают на свалку такие вещи, потому что не понимают ценности”, — говорит основатель сообщества UkrainianModernism Дмитрий Соловьев.
Это, вероятно, именно такой случай, считает активист, ведь повреждений в университете было множество, и этим панно, видимо, не придали должного значения. Ликвидируя последствия ракетного удара во всех пострадавших корпусах, а таких — 13 зданий. "Только одного выбитого стекла здесь лежало более 15 кубов", — говорят работники.
Михаил Левков, руководитель вивария, в Институте биологии и медицины говорит, повреждения получили как окна так и двери в аудиториях, немало трещин на стенах. Больше повреждений у спортивного корпуса. Чудом уцелело научное оборудование, крупнейшая в Европе коллекция водорослей и подопытные животные.
Отдельным пунктом сдесь будет оценен уровень повреждений витражей из биофака – они хоть и разбиты, но с сохраненными всеми деталями, чего не скажешь о панно из цветного стекла, на геофаке. “Мы пошли на задний двор, и я там увидел кучу битого стекла и среди них лежало цветное стекло. Мы стали их собирать и заносить с улицы. Но за это время многие прохожие их забрали себе”, — рассказывает основатель сообщества UkrainianModernism Дмитрий Соловьев.
Дмитрий через соцсети обратился к киевлянам вернуть эти произведения искусства. Удивительно, есть люди, которые откликнулись и передали их обратно в университет. Активисты уже нашли профессиональных мастеров для реставрации витражей, и сейчас собирают средства на воплощение этой идеи. Университет же обещает содействовать и совместно работать на восстановление памятников.
Если экспертизы по оценке повреждений будут продолжаться не долго, реставрация витрин займет от нескольких месяцев до года.
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