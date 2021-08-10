Выбивали долги и приписывали новые: в Днепропетровской области задержали банду рэкетиров

Возглавлял ее ранее неоднократно судимый 63-летний мужчина.

На Днепропетровщине прокуратура совместно с СБУ задержали преступную группу, что терроризировала предпринимателей.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Возглавлял ее ранее неоднократно судимый 63-летний мужчина. У него было много подчиненных молодых людей спортивного телосложения, которые и терроризировали бизнесменов.

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Сколько пострадавших — следователи еще устанавливают. Последней жертвой группировки стал 35-летний предприниматель, который одолжил у знакомой десять тысяч долларов. Когда вовремя не вернул, женщина обратилась к вымогателям. Те поехали к мужу и заявили: отныне деньги он должен им и уже втрое больше. В случае отказа оплатить угрожали пытками и расправой.

Испуганный бизнесмен обратился в СБУ. Четырех дельцов задержали с поличным. Также и 29-летнюю заказчица, которая к ним обратилась.

«Эта дама также была задержана. В отношении нее будо избрана мера пресечения содержание под стражей без альтернативы залога, так как предусмотрена ответственность за обращение с преступным влиянием. Осознавая, что «смотрящий» и его участники будут требовать денежные средства, обратилась», — рассказал начальник отдела прокуратуры Андрей Дяченко.

Новости Украины: в Днепропетровской области задержали банду, что терроризировала предпринимателей

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