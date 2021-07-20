"Выбивание долгов под предлогом ремонтных работ": в Кривом Роге жители сидят без газа уже более 2 недель

"Выбивание долгов под предлогом ремонтных работ": в Кривом Роге жители сидят без газа уже более 2 недель

Потребители считают, что под предлогом ремонтных работ газовики борются с должниками. Последние — отрицают.

В Кривом Роге жители отдельных домов в Металлургическом районе города уже более двух недель отключены от газоснабжения. После проведения газовой службой ремонтных работ, о которых было объявлено в начале июля, после их завершения газ им так и не подключили.

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В чем причина — разбирался ТСН.ua.

В Кривом Роге региональная газовая компания "Криворожгаз" в начале июля этого года объявила о проведении масштабных ремонтных работ в Металлургическом и Центрально-Городском районах города и сообщила о прекращении газоснабжения в связи с этим сроком на 2 недели.

"С 6 по 14 июля временно прекратят газоснабжение жителям Центрально-Городского и Металлургического районов: в 137 многоэтажных и 3215 домах частной застройки", — сообщили в пресс-службе Криворожгаза.

В компании пояснили, что отключение связано с устранением утечки газа на газопроводах среднего давления и отсечением недействующих коммунально-бытовых объектов, и потребителям необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить доступ к внутридомовой системе газоснабжения для выполнения безаварийного пуска газа.

"Восстановление газоснабжения будут выполнять после выполнения ремонтных работ и обеспечения 100% доступа к газовому оборудованию жилых помещений и получения положительных результатов пневматического испытания системы газоснабжения в четыре этапа", — отметили в "Криворожгазе".

После запланированных двухнедельных ремонтных работ газоснабжение начали восстанавливать, но не всем. Жители некоторых домов до сих пор остаются без газа. Официальная причина — газовая компания не получила 100% доступа в квартиры, а следовательно не провела испытания системы газоснабжения.

Так, например, в доме №22 на улице Нахимова в Металлургическом районе Кривого Рога жители уже более 2 недель остаются без газа.

"Когда подошел срок, и начали восстанавливать газоснабжение, у нас по стояку газа все равно не было. Когда я позвонила мастеру "Криворожгаза", ответственному за пускание газа, мне ответили, что не подключат газ, пока не получат доступ в квартиру №12. Доступ к моей квартиры не нужен. Так же ответили жителям других квартир (квартиры на одном стояке), которые также вынуждены сидеть без газа. В квартире номер 12 сейчас никто не проживает, и по этому адресу задолженность за газ 731 гривна. У других жителей дома долгов нет. Поэтому из-за одной квартиры мы, кто исправно платит за услуги, остаемся без газа", — рассказала ТСН.ua жительница дома №22 на улице Нахимова Галина Порохненко.

Женщина добавила, что аргументам о том, что газовщики не получили доступ ко всем квартир, не верит, поскольку в ее квартиру и других соседей, которые не имеют долгов, ни один работник "Криворижгаза» не наведывался и газовое оборудование в течение этого времени не осматривал.

Жители дома, которые не получают услуг по газоснабжению, обратились с заявлением в полицию и суд.

В соцсетях оказалось, что в Кривом Роге аналогичная ситуация во многих домах:

У нас такая же проблема, я обращалась везде уже: или бросают трубку, или рассказывают об утечке газа в стояке;

Это обычная, древняя, практика. С таким сталкивался. Был в командировке, некому было платить. Вернувшись, ждал денег, за 4 месяца, и работа с 8 до 18. И пришли они! Под видом профилактики и регламентных работ отключили дом. Через два дня включили, кроме моего подъезда. Вы угадали, из-за меня и еще одной квартиры. Там хозяева, почти не бывают. Начали на меня натравливать соседей.

Та же история. Но самое интересное — в доме пять подъездов. Четыре сидит без газа, а в один газ был подан. Вывесили списки должников. Заоблачных сумм нет. Практически в 80% жителей — текущий платеж. И никто внятно не объясняет, когда будет подача газа в других четырех подъездах.

Во время карантина есть определенные ограничения по воздействию на должников. Начислить пеню, отключить услугу, выселить из жилья во время действия карантина никто не имеет права. На сегодня действие карантина продлено до 31 августа 2021.

В "Криворожгазе" ТСН.ua прокомментировали, что жителям не подключат газ, пока не попадут в нужные им квартиры, но уверяют — с "выбиванием долгов" с должников это не связано.

"После того, как проводятся любые ремонтные работы, должно быть проведено комплексное обследование. Проверяется стояк на падение давления газа. Если вдруг падает давление, то соответственно где-то есть утечка. Тогда они идут в каждую квартиру и проверяют, где происходит эта утечка. если возникает ситуация, что человек нас не пускает, согласно законодательству мы не можем подключить этот стояк. по поводу должников, именно эта категория потребителей наших сотрудников как раз и не пускает. В таких случаях потребители остаются без газа, так как согласно Кодексу, мы не вправе возобновить газоснабжение без проверки, что нигде нет утечки. Если вдруг произойдет авария, будут обвинять нас ", — прокомментировала ТСН.ua пресс-секретарь "Криворожгаза".

В "Криворожгазе" единственным выходом из этой ситуации видят переговоры владельцев квартир между собой, и пока они не договорятся, все так и будут сидеть без газа.

Напомним, что в Украине повысили цену на газ для населения в июле еще на 10% — до 13,13 грн за куб. м, тогда как годовой фиксированный тариф составляет 7,96 грн за куб. м.

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