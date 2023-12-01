"Выбивать дверь не будем": в Украине уже три дня по-новому выдают повестки

В Запорожье уже три дня подряд работники военкоматов вместе с представителями "Муниципального караула" совершают поквартирный обход военнообязанных, во время которого работники ТЦК выписывают повестки.

Почему в Запорожье так усилили мобилизацию и для чего привлекли "Муниципальную стражу" - подробности этих обходов в комментарии для ТСН.ua рассказал первый заместитель городского головы Александр Власюк.

"Идет война, а наша прямая обязанность - помогать ВСУ, к которым относятся ТЦК, - говорит Александр Власюк. - Есть основная задача - оповещение тех мужчин, которые должны появиться в ТЦК и сверить там свои данные. Речь идет о мужчинах, которые в течение действия военного положения по каким-то причинам не появилась в ТЦК".

К этому добавляет, что представители городского совета не должны вручать повестки и привлечены для того, чтобы возможные словесные конфликты не превращали в драки.

"Мы этого и не делаем, не вручаем повесток. Это - полномочия ТЦК. Наша задача - охрана общественного порядка. Это не шпионские игры, нет цели кому-то выбивать двери. Ни в коем случае. Все это мы довели до сведения руководителей ОСМД".

То, что работники "Муниципальной стражи" не выдавали и не выдают повесток - об этом на своей странице в Facebook сообщило это коммунальное предприятие.

"Мы имеем право только обеспечивать общественный порядок во время работы Территориальных центров комплектования и социальной поддержки оповещения военнообязанных на территории города Запорожья", - уточнили в "Муниципальной страже".

Что говорит адвокат

Адвокат Ростислав Кравец, который неоднократно комментировал тему мобилизации, говорит, что закон отвечает однозначно на вопрос о том, имеют ли право представители ТЦК и "Муниципальной варты" заходить в помещение.

"Ни представители ТЦК, ни представители "Муниципальной стражи", даже представители полиции не имеют права проникать в жилье. Это возможно только в тех случаях, когда нужно спасти жизнь, когда есть угроза уничтожения имущества, или непосредственно у них есть решение суда на проникновение в жилье. В других случаях они не имеют права проникать в жилье, заходить на частные дворы. Если такое происходит - это незаконное проникновение", - разъясняет нормы законодательства Ростислав Кравец.

Напомним, в Закарпатье мужчину из магазина забрали в ТЦК и признали "пригодным".

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