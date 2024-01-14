Выборы на Тайване: что известно о противостоянии с Китаем и начнет ли Си Цзиньпин новую войну

Китай всеми возможными способами запугивал тайванцев, чтобы они проголосовали за теперь уже прокитайский Гоминьдан.

На Тайване завершились выборы, за которыми следил весь мир. В третий раз президентом там станет кандидат от прогрессивной демократической партии Уильям Лай. Выборам предшествовало заметное нагнетание положения с китайской стороны, ибо Пекин прилагал значительные усилия, чтобы предотвратить победу Лая. При этом несмотря на бурную предвыборную борьбу, на Тайване очень интересуются Украиной.

Об этом говорится в репортаже специальной корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Террор на Тайване

На Тайване ожесточенную борьбу за избирателей вели три партии. Самая старая - Гоминьдан, ее основатель Чан Кайши 75 лет назад был вынужден отступить на Тайвань, проиграв в борьбе против коммунистов. Собственно, с этого и началась современная история острова.

Политзаключенный Фред Чен рассказал ТСН свою историю и показал камеру - один из ужасов так называемого "Белого террора" - расправ над всеми, кто не нравился режиму Гоминьдана. Многолетние заключения и казни продолжались до конца восьмидесятых годов. Теперь в здании, где держали Чэна - музей прав человека.

Камеры

"Я тогда поднимаю руку и говорю: ваша честь, у меня вопрос. Я ничего не делал, за что меня заключили? Тогда судья спускается сюда ко мне и шепчет на ухо: если я тебя оправдаю, следующий приговор здесь вынесут мне", – говорит Чен.

Китай хотел, чтобы к власти пришла партия Гоминьдан

На площади Свободы в Тайване здесь до сих пор расположен мемориал Чан Кайши, его памятник до сих пор стоит в парке неподалеку от президентского дворца, его лозунги об отвоевании родины до сих пор висят на острове Кинмень — бывшей передовой крепости Тайваня, живом памятнике жестокой гражданской войне.

Площадь Свободы

Тем удивительнее, что нынешний Гоминьдан готов мириться с коммунистами, которых до смерти ненавидел основатель партии. Последний президент от Гоминьдана даже ездил в Пекин знакомиться с Си Цзиньпином. Который мечтает построить мост на Кинмень, потому что считает этот маленький остров своим - как собственно и Тайвань. Нынешняя тайваньская власть годами была категорически против. Поэтому последние месяцы Китай всеми возможными способами запугивал тайваньцев, чтобы они проголосовали за теперь уже прокитайский Гоминьдан.

Правда отвечая на вопрос ТСН главный специалист Гоминьдана по международным отношениям Александр Хан утверждает: все не так однозначно.

"Если Соединенные Штаты хотят обогнать Китай, то мы хотим пережить Си Цзиньпина. Каждый раз, когда Китай пытается нам помогать, исходя из своей логики, мы становимся жертвами, потому что тайваньцы злятся и голосуют за ГЧП", - говорит Александр Хан.

Александр Хан.

ДПП - это Демократическая прогрессивная партия и старейшая из новых сил, ее основали еще подпольно, в восьмидесятых. Она находится у власти с 2012 года. После полномасштабного российского вторжения и тайваньские чиновники, и военные, и простые граждане - не отводят от Украины глаз. Потому что и в Соединенных Штатах, и на Тайване, и много где в Европе убеждены: если Путину дадут победить в Украине, Тайвань однозначно станет следующей горячей точкой мира.

Выборы на Тайване

Как на Тайване следят за войной России против Украины

Никаких отношений с Тайванем Украина не имеет: ведь Китай все еще наш четвертый по величине экономический партнер, а на каждую страну, которая открывает у себя представительство Тайваня - Пекин сразу накладывает санкции, которых наша экономика сейчас не потянет. Тайваньцы это понимают - и не ищут быстрых решений, но помогают чем могут. Врачи столичного госпиталя Маккея уже дважды ездили в Украину с гуманитарными миссиями.

Тайвань - 19 экономика мира, его столица Тайбэй - один из самых современных городов планеты, при этом слово независимость для тайваньцев запрещено, чтобы не провоцировать материковый Китай.

Однако китайскому руководителю Си Цзиньпину этого мало, он еще при своей жизни планирует так или иначе вернуть остров под свою власть. Хотя в возможность, что Си Цзиньпин возьмет с Путина пример и пойдет войной на Тайвань, большинство экспертов не верит, но даже министр иностранных дел Тайваня полностью такой возможности не исключает.

Результаты выборов на Тайване

Президентом Тайваня стал кандидат от действующей демократической партии власти – Уильям Лай.

"Однако у победы горький привкус. Потому что удержать парламент не удалось: ни у кого в этот раз нет там большинства. Следовательно, новая популистская партия, во главе которой бывший мэр столицы Ке Вэньчже становится золотой акцией и теперь именно она будет определять судьбу будущей коалиции. Чего это точно не изменит — желание тайванцев помогать. Следовало зайти на ночной рынок и, узнав что мы из Украины — первый же продавец немедленно вручил мне огромную сумку с чаем: согреть парней на передовой", — отмечает Яна Слесарчук.

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