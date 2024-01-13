Выборы на Тайване – между войной и "миром": кого избрали следующим президентом

В субботу, 13 января, на Тайване прошли президентские и парламентские выборы. Победу одержал вице-президент от правящей Демократической прогрессивной партии (DPP) Лай Чинте. За него проголосовали более 40% избирателей (более 5 млн. голосов).

На втором месте представитель консервативной партии Гоминьдан, открыто поддерживаемый Китай, действующий мэр самого густонаселенного города Нью-Тайбэй Хоу Юй. Он получил более 33% голосов. И на третьем месте – Ко Вэнь Чжэ от Народной партии Тайваня (TPP) – более 26%.

По данным Центральной избирательной комиссии Тайваня, право голоса на этих выборах имели 19,55 млн человек из 23,4 млн всего населения, в том числе более 1 млн голосовавших впервые. Молодые избиратели в возрасте от 20 до 39 лет составляют 31% (в отличие от 27% избирателей старше 60 лет) от общего числа голосовавших. Поэтому можно сказать, что именно голоса молодежи имели решающее значение.

А, учитывая, что молодежь больше поддерживала DPP и TPP, чем тяготеющая к Китаю Гоминьдан, эти выборы можно назвать борьбой между будущим за независимость и китайским прошлым. Хотя эксперты и доказывают, что решающими на этих выборах были вопросы экономики и социальных стандартов.

Новоизбранные законодатели примут присягу уже 1 февраля, в то время как президент — только 20 мая. Пока еще действующая президент Тайваня Цай Инвень не баллотировалась на этих выборах, потому что у власти уже два срока (она побеждала в 2016 и 2020 годах), а третий запрещен законом. Однако результаты парламентских выборов для правящей DPP не так победны — она потеряла большинство в законодательном органе.

Ни одна партия не получила большинства в законодательном органе Тайваня впервые с 2004 года: DPP имеет 51 место; Гоминьдан – 52; а TPP – всего 8. Поэтому именно Народной партии выпала так называемая "золотая акция". СМИ и эксперты отмечают, что, скорее всего, Гоминьдан и TPP сформируют коалицию, чтобы поставить своего спикера, а правящая к выборам-2024 DPP окажется в оппозиции в парламенте. Учитывая, что политическая система Тайваня похожа на американскую, президенту будет достаточно трудно провести через законодательный орган какое-либо решение.

В целом президентские и парламентские выборы на Тайване прошли почти так же, как показывали соцопросы, только с небольшими отклонениями. Поскольку внешняя политика находится в руках президента, Лай Чинте сохранит свой подход к Китаю. То есть, политика Тайваня по Пекину останется без изменений. Это означает, что отношения между Тайванем и Китаем будут оставаться напряженными вплоть до военного противостояния.

Ведь после победы еще действующей президентки Цай Инвэнь на выборах в 2016 году, Пекин прекратил любые контакты с Тайбэем, увеличив свое военное присутствие в Тайваньском проливе (отделяющем Тайвань от материкового Китая) и Южно-Китайском море. Хотя ранее Лай Цинте выступал за фактически суверенитет и отделение Тайваня от Китая, но впоследствии смягчил свою риторику, пообещав сохранить статус-кво.

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Гоминьдан поддерживают люди преимущественно среднего и старшего возраста. Кандидат в президенты от этой политсилы Хоу Юй заявлял, что эти выборы – это выбор между войной и миром, приводя пример Сингапура, по которому может развиваться Тайвань, критикуя DPP. Это его заявление подозрительно совпадает с тем, как в Китае называли накануне выборы на Тайване, а именно — выборами между войной и миром. Пекин не скрывает, на кого делал ставку — именно не Гоминьдан, хоть там и открещиваются от связей с КНР.

Выборы на Тайване являются одними из первых более 70 выборов по всему миру в этом году, однако являются одними из главных из-за их влияния на отношения с Китаем. За несколько дней до голосования жители Тайваня получили на свои мобильные экстренное оповещение о воздушной тревоге, которая по-английски четко предупреждала о китайской ракете. Позже оказалось, что это был китайский спутник.

Однако местные говорили, что впервые они получили такие сообщения на свои телефоны от президента Тайваня. А власти это назвали прямым вмешательством Китая в выборы на острове.

Напомним, в последние годы риторика КНР в отношении Тайваня становится более агрессивной. В Пекине все чаще говорят о том, что военный путь не исключен, если не будет достигнуто объединение мирным путем.

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