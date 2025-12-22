Выборы президента во время войны в Украине: что срочно хотят изменить

В Украине уже официально обсуждают возможность проведения выборов президента во время войны / © ТСН

Несмотря на ряд обсуждений со ссылкой на законодательство, что в Украине во время войны невозможно проведение президентских выборов, в Верховной Раде сегодня, 22 декабря, официально сообщили о формировании в парламенте рабочей группы «по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения».

Буквально накануне появления этой новости свою оценку вероятному избирательному процессу дал бывший заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера.

«Организовывать выборы во время военного положения — это как открыть бордель в монастыре», — такое сообщение появилось на странице Магеры в соцсети. Некоторые из пользователей соцмсетей предположили, что, вероятно, президентские выборы в Украине во время войны являются требованием американского лидера Дональда Трампа.

В то же время, в парламенте добавили об условиях вероятного проведения именно президентских выборов во время войны.



«Одного законопроекта будет точно недостаточно, но изменения Конституции точно не нужны. Конституция прямо не запрещает проводить выборы президента во время действия правового режима военного положения. Есть только вопрос соблюдения конституционных принципов, закрепленных в разделе третьем Конституции Украины: прежде всего — всеобщего избирательного права, свободных выборов, которые должны обеспечивать деятельность всем, кто участвует в избирательном процессе, без каких-либо препятствий, дать возможность проголосовать всем, кто имеет право», — сообщил в комментарии для ТСН.ua народный депутат, представитель комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

И добавил: «Что касается законопроектов. Я думаю, что, наверное, необходимо разработать один отдельный закон для проведения выборов президента, где предусмотрены сокращенные процедуры, обеспечивающие проведение процесса».

По его мнению, нужно будет внести изменения в закон Украины о правовом режиме военного положения, прямо запрещающий проводить выборы президента во время действия правового режима военного положения.

«Думаю, что изменения в избирательный кодекс не следует вносить, если будет отдельный закон. Нет смысла изменять избирательный кодекс под конкретную ситуацию, которая сейчас возникла. Но все это возможно только тогда, когда будет обеспечено прекращение огня. Если прекращения огня не будет, то говорить о возможности проведения выборов я вообще не стал бы», — говорит Вениславский.

В свою очередь адвокат, заместитель главы комитета по вопросам защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины Сергей Старенький также подтверждает, что согласно Конституции, имеющей высшую юридическую силу, нет прямого запрета проводить президентские выборы.

«Если будет изменен закон о военном положении, то теоретически некий механизм выборов может быть прописан. И эти выборы могут быть проведены», — говорит Старенький.

Как смогут проголосовать военнослужащие

На этот вопрос Старенький отвечает так: «В мировой практике есть варианты заблаговременного голосования. Тот, кто понимает, что не сможет проголосовать в определенный день, отдает свой голос раньше, но это происходит в спокойных форматах».

Напомним, ранее сообщалось о том, что МИД готовит инфраструктуру за границей для проведения выборов.