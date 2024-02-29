"Выборы" Путина 17 марта: как Россия скатывается в сталинский ГУЛАГ и готовится к еще большей войне

В четверг, 29 февраля, за две недели до своих президентских "выборов" в России, Путин обратится к Федеральному собранию.

Обычно такие ежегодные обращения кремлевский "фюрер" использует для устрашения мира ядерной войной. И вряд ли этот год станет исключением. Особенно на фоне его "выборов" уже 17 марта. Хотя собственно само голосование будет проходить целых три дня – с 15 по 17 марта. И если Путин досидит в Кремле свой пятый срок – до 2030 года – то будет суммарно править Россией 31 год, как и кровавый диктатор Сталин в свое время.

О том, чем эти президентские выборы в России отличаются от предыдущих, как Путин сплачивает население вокруг войны против Украины, кого ему избрали в оппоненты и что это за политики читайте в статье экспертов программы российских и белорусских студий Совета внешней политики Украинский призма Ярослава Черногора и Антона Оксентюка специально для ТСН.ua.

Менее чем через месяц, 17 марта, в России состоятся президентские "выборы". И уже сейчас известно, кто победит, как и все 24 года до этого. Путин будет править пятый срок подряд – до 2030 года. Это происходит на фоне тотального уничтожения каких-либо опасностей для его власти. Крупнейшие несистемные представители от разных сторон политического спектра – Алексей Навальный, как "либеральный" лидер российской оппозиции, и Евгений Пригожин, воинственный праворадикальный главарь бывшего ППК "Вагнер", который летом 2023 дал надежду на появление новых российских смутных времен, — убиты. В России не осталось ни одного публично известного лица, имеющего потенциал противопоставить себя Путину. Даже одиозный критик Кремля и всей власти, террорист Гиркин-Стрелков (за сбитие малайзийского Boeing рейса MH17 Нидерландский суд приговорил его к пожизненному заключению – ред.), полностью поддерживавший вторжение в Украину, сидит в тюрьме.

Их значительная публичность и имеющийся потенциал стать альтернативными лидерами, вокруг которых россияне могли бы потенциально объединиться, была недопустимой для Кремля идеей. Даже принадлежность Гиркина-Стрелкова к ФСБ и Пригожина к отдельным кремлевским высоким чинам не стали для Путина аргументом относительно их физической или политической ликвидации. Не помогло и то, что сам Навальный раньше мог использоваться российскими силовиками для дискредитации их конкурентов и имел потенциал делать это в будущем.

Все эти убийства и политические решения приняты с единственной целью — предотвратить любую нестабильность и создание потенциальных проблем накануне президентских "выборов", которые являются важнейшими для Путина едва ли не за весь период его правления, и должны продемонстрировать абсолютную поддержку со стороны российского населения. Его "победа" должна проложить единственный путь — русский народ полностью поддерживает войну против Украины и тот курс, который Кремль для них подготовил. В первую очередь, это нужно для так называемой российской элиты. Кремль хочет показать им, что никакого возвращения в прошлое не будет, поэтому противодействовать видению Путина невозможно.

Для этого в президентские "выборы" в России 17 марта Кремль собрал самых слабых кандидатов, на фоне которых даже Путин в глазах российского населения будет выглядеть приемлемым.

Стратегия Путина: продолжение войны или "мирные" переговоры?

Для самого Путина предвыборная агитация – процесс, который он никогда не вел. Понятно, что для диктатора недопустимо участвовать в дебатах, тем более с кандидатами, которые боятся сказать что-нибудь негативное о своем "президенте". Несмотря на это, на этих выборах перед Путиным стояли два пути: пойти в социальную риторику, начав раздавать деньги населению; или же играть в "патриотизм", воинственность и защиту семейных ценностей. Последние месяцы показали, что он избрал второй вариант. А если россиянам нужны деньги, они могут пойти на войну, где власти будут щедро давать их тысячи долларов заработной платы — огромную для бедного населения сумму.

Даже высокая вероятность смерти не пугает россиян, ведь дома их семья получит миллионные компенсации – неплохая перспектива среднестатистической жены российского военного. Кремль намеренно создал такую финансовую ситуацию, при которой пойти на войну уже не страшная перспектива. А экономические проблемы, время от времени истекающие в России, как например известный "яичный дефицит", лишь подогревает эту риторику.

Каждое его выступление, комментарий или речь насыщены подобной риторикой. Заявления о победе над Украиной, противостоянии Запада и величии русского народа — вот то, что Путин представляет в качестве собственной предвыборной программы. И это неудивительно. Любой диктатор после стольких лет у власти не имеет выбора, как идти во внешнеполитическое противостояние и демонстрацию былой славы своего государства. Но вместе с этим простота и понятность путинской стратегии не должна вводить в заблуждение.

Во время одиозного интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин пытался ввести в заблуждение западную аудиторию, рассказывая свою "версию" истории Украины как аргумент, почему Россия имеет право ее захватить. Одновременно он намекал на возможные "мирные переговоры". В известной степени это все часть предвыборной кампании Путина: игра на две стороны российского электората – тех, кто хочет завершения войны, и тех, кто желает полного покорения Украины. То же касается и других представителей российской власти.

Таким образом, возникает парадоксальная ситуация:

самопровозглашенный белорусский президент Лукашенко подтверждает кремлевскую стратегию и вновь заявляет о необходимости быстро начать "переговоры";

а затем российские власти выпускают одиозного Медведева, угрожающего ядерными ударами по Украине и Западу.

Путин одновременно продвигает продолжение войны и ее окончание, играя на обеих эмоциях россиян. И любой результат у него будет возможность представить как свою победу.

Игра в демократию: зачем Кремль создал Надеждина?

Ситуация внутри российской политической "оппозиционной" среды за последние несколько предыдущих выборов была несколько парадоксальной.

С одной стороны, все ее представители публично декларируют противостояние путинскому режиму и борьбу за демократическую Россию.

С другой стороны, второй крупнейшей работой российской оппозиции является противостояние друг другу, создание постоянных медийных конфликтов и распрей.

Неудивительно, что мы не увидели их объединение для выдвижения единой кандидатуры на предстоящих выборах. Вероятно, именно на это и рассчитывал Кремль, согласовывая кандидатуру ранее неизвестного широкой публике политика Бориса Надеждина. Будучи бывшим депутатом Госдумы, он часто появлялся на российских пропагандистских политических ток-шоу в качестве "либерального" оппонента (власти – ред.) и создавал картинку "дискуссии". Желание Надеждина принять участие в президентских выборах изначально носило характер собственного пиара. Он был совершенно непопулярн и едва набирал даже несколько процентов голосов.

Как известно, российский либерал кончается на украинском вопросе. Хотя, с одной стороны, можно считать, что Надеждин выступает против войны, подробное ознакомление с его выступлениями дает нам понять, что он и Украину не поддерживает. В своих заявлениях Надеждин прямо говорил, что "не будет давать приказ отступать". То есть ни о возвращении оккупированных территорий, ни о репарациях речь даже не идет. Вместо этого он отмечает необходимость вести "переговоры", не детализируя их сущности. Фактически он повторял кремлевский нарратив.

Решение Кремля позволить ему собирать подписи за выдвижение на президентских "выборах" в такой ситуации понятно. Это показало бы видимость политических процессов в России и возможность для кого-либо принять участие в президентских выборах. Чего власть не могла предвидеть, так это дальнейшая консолидация оппозиционного электората вокруг фигуры Надеждина. Вероятно, он сам этого не ожидал. В результате Кремль получил политика, который вел антивоенную агитацию, публично демонстрировал поддержку населения и имел потенциал получить высокий рейтинг. Для Путина это было недопустимо. Как результат, с помощью бюрократических махинаций власти нашли большое количество бракованных подписей в списках за выдвижение кандидатуры Надеждина и запретили ему участие в выборах. Таким образом, Кремль, пытаясь показать "демократичность" процесса, сам его и провалил.

Результат известен: кто еще будет в бюллетенях, кроме Путина?

Кремль нашел для Путина трех других кандидатов, которые должны создавать маскарад "конкуренции". Все они представители трех политических партий, находящихся в Госдуме. Их можно назвать системными кандидатами, то есть легальными и согласованными представителями русской политической системы. Кто те "лучшие" политики, готовые противопоставить себя Путину?

Николай Харитонов – депутат Госдумы, партия КПРФ. Его можно назвать самым слабым политиком этого избирательного списка. Он уже участвовал в президентских выборах в 2004 году. Интересно то, что между выборами и нынешними есть одна общая особенность – Кремлю необходимо продемонстрировать чрезвычайно высокую поддержку Путина среди населения. Тогда это был выход на его второй срок, потребность показать, что россияне довольны первыми четырьмя годами путинского правления. Неудивительно, что тогда оба других популярнейших российских политики, Зюганов и покойный Жириновский, не участвовали в выборах. Вместо них были Харитонов от КПРФ и бывший телохранитель Жириновского, Олег Малышкин, от ЛДПР. То же мы наблюдаем и сегодня. Последний относительно популярный российский политик, лидер коммунистов Зюганов, снова не участвует в выборах. Все для того чтобы Путин 17 марта получил максимально возможный результат.

Леонид Слуцкий – вицеспикер Госдумы, партия ЛДПР, который стал лидером этой политсилы после смерти Жириновского в 2022 году. ЛДПР всегда была чисто персоналистской партией, рейтинг которой строился на рейтинге ее покойного лидера. Слуцкий, в отличие от Жириновского, не известен для россиян политиком, поэтому согласование его кандидатуры Кремлем понятно. Он аналогично не станет проблемой для рейтингов Путина.

Владислав Даванков – депутат Госдумы, партия "Новые люди". Его партию можно назвать карманными либералами. Эта политсила создавалась для контроля за либерально настроенной частью русского населения. В социальных вопросах они играют роль "оппозиции". Но то, что касается войны с Украиной, то есть важных для Путина решений, имеет их поддержку. По аналогии с Харитоновым Даванков не является лидером "Новых людей". Ее лидеру, Алексею Нечаеву, который частично известен для российского электората, вероятно не дали разрешение на участие в выборах из-за его узнаваемости.

Все трое кандидатов в лучшем случае являются посредственными политиками. Их выдвижение – лучшая демонстрация, что в России отсутствует внутриполитическая конкуренция.

Голосование на оккупированных территориях: непризнание "выборов" Путина

Российские власти подчеркивают, что проведут президентские "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. Совершенно ясно, что подобный шаг еще раз подтверждает неготовность Кремля заканчивать войну и даже идти на компромиссы, о чем они активно говорят в последнее время.

Более того, российский ЦИК сообщает, что эти "выборы" будут проходить без публикаций списков членов избирательных комиссий. А сама съемка на избирательных участках будет запрещена. Все это подчеркивается "разрешением" голосовать на этих "выборах" по украинскому паспорту. Россияне стремятся нарисовать максимальные цифры, на уровне "чеченских" 93% при Путине во время выборов 2018 года и 99,8% в 2012 году. Как следствие, они публично объявят об "абсолютной поддержке" местным населением России и лично Путина.

Все прекрасно понимают, что Путин "победит" в результате этого фарса и будет находиться у власти как минимум до 2030 года. Хотя следует не забывать, что по результатам поправок в конституцию РФ в 2020 году российский диктатор имеет возможность без проблем находиться на посту президента до 2036 года. Именно российское общество и изменения, которые мы можем в нем наблюдать, начиная от абсолютной милитаризации, радикализма и архаизации демократических понятий, дают Украине и всему миру понять, что Путин преследует цель не только продолжать свою войну против Украины, но и дальше идти на конфронтацию. с западным миром. Нашей проблемой является не только сам российский диктатор. Наша проблема – вся Россия и последствия тех изменений, которые Путин ввел почти за 25 лет, и которые он продолжит внедрять.

Единственная цель Путина – решение того, что он называет "величайшей геополитической катастрофой 20 века", восстановление империи. И эта цель имеет потенциал превратиться в идею не только лично Путина, но и целого поколения россиян, которых он вырос.