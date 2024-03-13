"Выборы Путина" и не только: в легионе "Свобода России" назвали свои военные и политические цели

Добровольцы анонсировали, что благодаря их действиям, по меньшей мере, в части Курской и Белгородской областей РФ "выборы Путина" не состоятся.

Доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский рассказал о целях, которые сейчас ставят себе бойцы на территории РФ.

Об этом Барановский сообщил в эксклюзивном комментарии ТСН.

"Бои, знаете ли, так то затихают, то снова разгораются. Работаем над тем, чтобы развить наше наступление вглубь территории, потому что российская армия явно не ожидала прорыва на этом участке границы", – отметил боец.

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Он сообщил, что на самом деле существует целый ряд целей и задач, которые решает легион. В частности, с военной точки зрения, добровольцы отвлекают внимание и ресурсы вооруженных сил России.

"Есть и политические задачи: мы прежде всего посылаем сигнал тем антипутинским оппозиционерам, антивоенным активистам, которые еще остались в России. Мы же пришли принять участие в выборах. Выборы – 15-17 марта, поэтому самые активные дни голосования еще впереди. Мы подготовили инструменты для наиболее эффективного участия в голосовании. Поэтому, думаю, минимум на части Курской и Белгородской областей выборы не состоятся", — анонсировал Барановский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Пришли принять участие в выборах. Самое активное голосование впереди – Барановский Напомним, утром 13 марта бойцы легиона "Свобода России" заявили о частичном освобождении села Теткино в Курской области. Добровольцы записали видеообращение, в котором сообщили, что их задача – "приблизить смерть не только Путина, но и всего кровавого кремлевского режима".

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