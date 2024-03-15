"Выборы" Путина и ядерные угрозы: россияне дают Кремлю мандат на продолжение войны и начало Третьей мировой

В пятницу, 15 марта, в России стартовало голосование на президентских "выборах". И впервые оно продлится целых три дня, а также онлайн. Хотя всем понятно, кто "победит".

Путин идет на пятый президентский срок. ТСН.ua уже писал, если он досидит в Кремле до его завершения в 2030 году, то будет суммарно править Россией, как и кровавый диктатор Сталин в свое время. А если до 2036 года (что позволяют внесенные им же в российскую конституцию поправки несколько лет назад – ред.), то даже больше, чем Екатерина II.

Но эти "выборы" для Путина проходят впервые во время полномасштабной войны. Естественно, его первому "избранию" в 2000 году предшествовали взрывы домов в Москве и известное выражение Путина про "мочить в сортире", чтобы помочь оправдать войну в Чечне. Но наивно думать, что план захвата Украины любой ценой принадлежит исключительно Путину. Этой идеей вертикаль власти в Кремле грезила еще со времен коллапса СССР, чтобы сохранить империю и свое влияние желательно в "границах" Варшавского договора.

Сейчас Путину нужен мандат на продолжение полномасштабной войны. Как внутри России, так и снаружи, ему нужно продемонстрировать большой кредит доверия населения. Именно поэтому Кремль поставил задачу обеспечить высокую явку и результат голосов за Путина не ниже 80%, в том числе и на оккупированных украинских территориях. Путин даже записал отдельное видеообращение к россиянам, призывая прийти на избирательные участки, чтобы создать картину массовости. Именно поэтому так важно, чтобы Запад не признал эти "выборы" Путина, отбросив страхи, что условно завтра в России не будет с кем говорить, в том числе о ядерном оружии.

Эти "выборы" – это своего рода ритуальное придание легитимности диктатору. Запад уже постепенно приходит к мнению, что это не война исключительно Путина – это война России против Украины и всего Запада. Но наши союзники и партнеры до сих пор не совсем понимают, что машина войны в России, где экономика уже переведена на военные рельсы, так просто не остановится, даже если условно завтра война закончится. К тому же война – это для Путина мощный объединяющий фактор россиян и инструмент цементирования собственного режима.

В этом тексте ТСН.ua расскажет о ходе предвыборной кампании Путина, как ему удалось убедить россиян в необходимости продолжения войны, и какая дилемма стоит перед Западом.

Референдум за войну: Кремлю нужен эффект массовости

Последние несколько недель наполнение российского пропагандистского телевидения напоминало скорее убеждение самих россиян, что они сделали все правильно, когда начали первую со времен Второй мировой полномасштабную войну на европейском континенте. Новости активно цитировали шизофрению Путина о том, что "люди давно этого ждали". Ну, и куда же без "традиционных семейных ценностей", "управления Россией напрямую богом" и унижения президента США Джо Байдена в его возрасте, чтобы на его фоне 71-летний Путин выглядел "лучше".

Для рядового россиянина создавали картинку "заботы", которую досрочно "проголосовать" смогут даже в Мурманской области, в Забайкальском крае и Чукотке. Для этого к избирателям ехали на дрезине, оленях и собачьих упряжках. Это, конечно же, "лучше", чем выделять реальные деньги, которые сейчас идут на войну против Украины, на развитие инфраструктуры в России. Также кремлевская пропаганда почему-то не говорит о настоящем коллапсе коммунальной инфраструктуры. Этой зимой в России произошли десятки аварий. В Telegram-каналах было много видео, как кипяток течет по улицам городов, в то время как в квартирах из-за отсутствия тепла в 20-градусный мороз на окнах намерз лед, а люди на улицах разводили костер.

Однако Кремль, как и большинство россиян, включая жителей таких аварийных домов, которые еще и в одном из российских городов получили ожоги, пытаясь перейти "реку" с кипятка после прорыва теплотрассы, это мало волнует. По данным "Левада-Центра" по состоянию на февраль 2024 года деятельность Путина одобряли 86% россиян. "Действия российских ВС в Украине" (именно так был сформулирован вопрос в опросе – ред.) в январе 2024 года поддерживали 77% россиян. К началу "мирных" переговоров склоняются 52% опрошенных. При этом 66% россиян знают, что платят высокую цену за эту войну, но 62% не видят своей вины за нападение на Украину и развязывание полномасштабной войны, и еще 77% верят в "победу" России. Однако, что именно российское общество вкладывает в термин "победа России", социологи "Левада-центра" почему-то не спросили.

Судя по соцопросам и элементарным наблюдениям, где Путин имеет наибольшую поддержку и из каких регионов на войне против Украины погибли больше всего россиян, — это российская глубинка и национальные республики, где зарплата $4 тыс. в месяц за вступление в ряды убийц кажется венцом всех желаний в жизни. Российская поговорка "не жили нормально — не надо и начинать" теперь приобрела другой смысл — "хочешь жить нормально — иди на войну убивать украинцев". Поэтому плохая экономическая ситуация в России только поощряет людей подписывать контракты и уходить в армию.

Судя по утечкам документов из Кремля, о которых идет речь в расследовании Delfi, за львиную долю предвыборной кампании Путина, на которую потратили более 1 млрд евро, отвечает замглавы АП России Сергей Кириенко. В частности, в этот миллиард входил и вроде бы полет Путина на ядерном бомбардировщике, и многие другие мероприятия в рамках ритуального шоу по переназначению Путина на пятый срок. Не известно, входили ли в эту сумму съемки, создание и трансляция скандального криминального сериала "Слово пацана" о молодежных бандах Казани конца 1980-х годов. Однако истоки тех же документов из АП РФ свидетельствуют, что этот сериал – ничто иное, как предвыборный инструмент, чтобы поощрить молодежь прийти на выборы, а всем остальным показать: "если не хотите, чтобы было так, как тогда, голосуйте за Путина" .

Поэтому всем, кто говорит, что это исключительно война Путина, а не всей России, стоит наконец посмотреть правде в глаза. "Либеральной" российской оппозиции – в первую очередь. После смерти Алексея Навального, который говорил, что "Крым – это не бутерброд", их риторика, хоть и не сразу, но изменилась. В частности, в недавней статье для The Washington Post Юлия Навальная, в отличие от своего странного выступления на Мюнхенской конференции безопасности, впервые призвала не признавать Путина легитимным президентом после выборов 17 марта и помогать Украине до военного поражения Путина.

Однако, опять же, фраза о "военном поражении Путина", как и другая о "не верьте, что в России все поддерживают Путина и его войну", также есть в этой статье, говорит о сознательном нежелании признать очевидные вещи. Соучредитель Форума свободной России Гарри Каспаров более категоричен в своих заявлениях, призывая, например, передать Украине ракеты большей дальности и замороженные российские активы, а не генерируемые ими прибыли. Однако и он, как и Навальная, просят россиян идти на избирательные участки и портить бюллетени или писать там фамилию покойного Навального. И парадокс в том, что именно это нужно Путину. Для Запада Кремлю нужно сделать картинку массовости, а нужный итог они нарисуют.

Ядерный шантаж: большая "победа" откладывается

Благодаря героизму Сил обороны Украины, к своим "выборам" Путину не удалось продемонстрировать россиянам никаких достижений на поле боя. Потеря нами Авдеевки стала для Кремля скорее пирровой победой, ведь по данным западных разведок, российские потери там самые большие за эти два года полномасштабной войны. К тому же краткосрочные планы Москвы хорошо известны: выйти на "границы" четырех украинских областей, которые Путин незаконно вписал в российскую конституцию, и требовать от Украины и Запада фиксации статус-кво. Именно это он и делает с осени 2022 года.

Однако если Запад, прежде всего США, наконец разблокирует военную помощь Украине, вряд ли Путину удастся воплотить этот план в жизнь. Более того, к своим "выборам" он финиширует с потерей более 30% Черноморского флота РФ (приведшей к смене командующего ВМС России – ред.), ростом цен на бензин на фоне атак беспилотников на крупные российские НПЗ, "вырубив" 12% нефтеперерабатывающих мощностей врага, работавших в том числе и на русскую армию, снабжая топливо на фронт. К тому же, трехдневное голосование за Путина происходит на фоне прорыва легиона "Свобода России" в Курскую и Белгородскую области, где до сих пор продолжаются бои, уничтожаются вражеские военные составы, а Путин называет это "информационным эффектом" и элементом возможного торга со стороны Киева., "ну мы вам вернем это (очевидно Курск и Белгород – ред.), а вы нам верните это".

Тем не менее, больше привлекает внимание даже не то, что Путин уже публично допускает и оправдывает бои за российские регионы, а очередное его возвращение к ядерным угрозам, потому что, очевидно, шизофренический бред заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева Запад уже не воспринимает. Почти за месяц до своих "выборов", 29 февраля, в обращении к Федеральному собранию Путин уверял, что "в состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы". А уже за два дня до начала трехдневного голосования в России в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву Путин сказал:

"Наша ядерная триада более современна, чем любая другая. И те, кому надо, — экспертам, специалистам, военным, — им об этом хорошо известно. Они сейчас ставят задачи повысить эту современность, новизну, соответствующие планы у них есть. Мы тоже об этом знаем. Они развивают все свои компоненты. Мы тоже. Но это не значит, что, по моему мнению, они готовы завтра развязать эту ядерную войну. Ну, захотят, ну, что же тогда делать, мы готовы" .

Пока эти угрозы больше связаны с двумя вещами.

Во-первых, с радикальными и довольно жесткими заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона, а также ряда других европейских лидеров о возможности отправки западных войск в Украину в будущем на каком-то этапе войны.

Во-вторых, с давлением со всех сторон на канцлера Германии Олафа Шольца наконец-то передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, серьезно способные повредить Керченский мост. Именно это отдельно прокомментировал Путин в интервью Киселеву, мол, какая-то треть этого моста находится на сугубо российской территории, поэтому впечатление этой его части немецкими ракетами будет равно едва ли не объявлению войны России со стороны Германии. И, к сожалению, Шольц эту угрозу явно услышал.

Рано или поздно Западу придется преодолеть этот страх. Ибо впереди не более запутанная дилемма, которую нужно решить. За неделю до очередного переназначения Путина в американской печати появились сообщения, что осенью 2022 года Россия размышляла над применением тактического ядерного оружия, что предшествовало освобождению Сил обороны Украины Харьковской и Херсонской областей. The New York Times даже привела цитату уже бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, который сказал следующее:

"Это ядерный парадокс. Чем успешнее будут украинцы в вытеснении российского вторжения, тем больше вероятность, что Путин будет угрожать использовать бомбу или потянется к ней".

Требования России за эти два года полномасштабной войны не изменились. Тем более мы слышим новые публичные заявления Медведева и пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, которые говорят, что "территория Украины – это на самом деле Россия". Изменений в подходах Путина тоже не произошло. Он хочет говорить с Западом, то есть – с США, а не с Украиной. Заявления Путина о якобы готовности России к переговорам – не больше, чем просто блеф. Вот почему мы видим ядерный шантаж. И, наверное, именно "соглашение" из США о переделе карты Европы Путин хочет сделать венцом своего пятого срока правления Россией до 2030 года или шестого — до 2036 года.

Сменить власть в России можно только силой. Но "либеральная" российская оппозиция к этому не готова, она даже не может произнести это вслух. Западные СМИ, в частности, например, CNN, продолжают писать о Борисе Надеждине, которого Кремль в итоге так и не допустил к президентским "выборам", как об антивоенном кандидате, закрывая глаза на его высказывания о войне против Украины. А покойного Алексея Навального западные СМИ и эксперты описывают как "страшнейшего оппонента Путина", отвергая его неоднозначные заявления об украинском Крыме.

Уже завтра после своих "выборов", получив мандат на продолжение войны, Путин может объявить очередную большую волну мобилизации. И слепые и наивные на Западе думающие, что новые военные заводы и производства в России снова перепрофилируются на выпуск сковород, если, создавая искусственный дефицит военной помощи, Украину подведут к необходимости переговоров с Россией.