Выборы спикера Палаты представителей: кто из кандидатов поддерживает Украину и что будет с помощью от США

В США накануне поздним вечером республиканцы определялись с кандидатурой следующего спикера Палаты представителей. От этого зависит, как быстро заработает Конгресс. Голосование попытаются провести сегодня, после чего в США вернуться к вопросу военной помощи Украине.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Кошеленко.

Кто баллотируется на должность спикера Палаты представителей

Как только Конгресс вернется к работе, к запросу на финансовую помощь Украине прибавится новый — для Израиля. Чтобы повысить шансы на успешное голосование, их планируют объединить в один пакет, сообщает ряд американских СМИ.

За закрытыми дверями, без телефонов, накануне вечером республиканцы провели собрание, чтобы определиться с кандидатурой спикера. Кандидатов двое. Первый – лидер большинства в палате представителей Стив Скализ. Он позиционирует себя как объединяющий кандидат и поддерживает продолжение помощи Украине. Второй – фаворит экс-президента Трампа – Джим Джордан, откровенный скептик финансирования Киева.

"Самый большой вызов для Америки - не Украина. Это ситуация на границе и преступность на улицах, все это знают. Так что давайте разбираться с этим", — заявлял Джим Джордан.

До того, как кто-нибудь из них займет спикерское кресло, Конгресс парализован. Война в Израиле и необходимость реагировать на нее побуждает к скорым выборам – уверен Скализ.

Конгресс США / Фото: Associated Press

"У нас хорошая здоровая дискуссия. Разумеется, она длится уже несколько дней. Участники хотят объединиться, вернуться к работе. Мир в опасности сейчас мы поддерживаем Израиль. Палата представителей должна вернуться к работе, а для этого нам нужно выбрать спикера", – заявил Стив Скализ.

Впрочем, по состоянию на вечер вторника ни один из кандидатов не имел необходимой поддержки.

"Выборы спикера палаты представителей не обещают быть скорыми. Причиной тому неустойчивое большинство республиканцев – 221 представитель. Для избрания нужны 217 голосов, то есть каждый важный. И этим пользуется группа трампистов, чьи взгляды часто не совпадают с большинством в партии. Выборы предыдущего спикера Маккарти они успешно блокировали 14 раундов и только на 15 дали решающие голоса, получив четкие гарантии сотрудничества", — отмечает корреспондентка ТСН Ольга Кошеленко.

Что будет с помощью от США

Как только Конгресс выберет спикера и вернется к работе, он немедленно внесет запрос на дополнительную помощь Израилю – заявил президент Байден.

К израильской помощи Администрация хочет привязать украинскую – об этом уже сообщает ряд американских СМИ со ссылкой на источники в Белом доме. Логика проста – за счет имеющего мощное лобби Израиля провести финансирование Киева, встречающего все большее сопротивление. Но республиканцы такой трюк не поддерживают даже те, кто готов голосовать за деньги для Украины.

Еще один сценарий, который рассматривают в Белом доме – просить деньги для Украины сразу на 2023 и в последующие годы. Речь идет о суммах от 50 до 100 миллиардов долларов. Такой сценарий республиканцы считают более вероятным.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: США определяются с кандидатурой спикера! Это важно для Украины и для Израиля.

Напомним, Пентагон призвал Конгресс США принять решение о дополнительном финансировании для производства и закупки боеприпасов для Украины и Израиля.

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