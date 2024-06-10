Выборы в Европарламент: что известно о результатах и как это повлияет на поддержку Украины

Эти выборы обернулись провалом для президента Франции, отодвинули на третье место партию немецкого канцлера и принесли худший результат в истории политсилы Виктора Орбана.

В Евросоюзе избран новый Европарламент.

Как и ожидалось, ультраправые и евроскептики улучшили свой результат, но убедительное большинство сохраняют традиционные центристские партии. Сейчас они пытаются сформировать коалицию.

Об этом говорится в сюжете корреспондента «Радио Свобода» в ЕС Зоряны Степаненко.

В воскресенье голосовала 21 страна ЕС - это был последний и главный день европейских выборов.

Избирателей волнуют миграция, изменения климата и собственное благосостояние. По сравнению с предыдущими выборами пять лет назад, список приоритетов пополнила безопасность континента - на фоне российской агрессии против Украины.

"Очевидно, что война в Украине с Россией продолжается, поэтому безопасность очень важна для меня. Должны быть уверены, что Европе ничего не угрожает", - говорят европейцы.

От страны к стране политические предпочтения избирателей, как и рейтинги их избранников, различаются. Например, в Польше впереди всех - центристская партия действующего премьера, который относительно недавно победил на местных выборах.

"Среди больших, амбициозных стран, среди лидеров ЕС Польша показала, что здесь торжествуют демократия и честность. Вот где торжествует Европа", - сказал Дональд Туск, премьер-министр Польши.

Меньше поводов для радости у немецкого правительства. Партия канцлера Шольца финишировала третьей, уступив место оппозиции и ультраправой «Альтернативе для Германии», которой не помешали получить более 16-ти процентов голосов предвыборные скандалы и обвинения в возможных связях с Кремлем.

Шольц проголосовал на выборах

Но настоящий триумф на этих выборах - у правых Франции. Марин Ле Пен, которая в свое время называла аннексированный Крым территорией России, и ее французское «Национальное объединение» - получили более тридцати процентов. Ближайший конкурент - далеко позади. И это список действующего президента, который собрал вдвое меньше голосов. Из-за этого Эмманюэль Макрон решил досрочно распустить парламент. В конце июня французы будут избирать новый. Соответствующий их настроениям.

"Это не является хорошим результатом для партий, которые защищают Европу, включая президентское большинство. Партии крайне правого толка, которые в последние годы выступают против значительного прогресса нашей Европы, будь то экономическое восстановление, общая защита границ, поддержка фермеров, помощь Украине - эти партии достигают успехов всюду на континенте", - сказал президент Франции.

Правые партии лидируют также в Италии, Австрии, Бельгии. Бельгийский премьер, в чьей стране одновременно с европейскими проходили парламентские выборы, на фоне успеха правых уходит в отставку. Голоса правых точно зазвучат громче и в Европарламенте, где политгруппы формируются из национальных партий-победителей.

"Именно правым силам эти европейские выборы обеспечили лучший результат, если судить по приросту количества их мест в Европарламенте. Но им все же не удалось получить здесь большинство. Расстановка ключевых сил остается неизменной. Наибольшее представительство сохраняют центристские и либеральные проукраинские партии. Несмотря на незначительную потерю мандатов. Среди правых есть как те, кто открыто поддерживает Россию, так и сторонники Украины. Но сценарий, при котором те или иные будут частью коалиции, считается маловероятным. Итак, несмотря на успех на выборах, правых вряд ли привлекут к распределению высших должностей в ЕС. Кто их займет? Об этом еще предстоит договориться лидерам стран Евросоюза. После - претендентов утверждает большинство в Европарламенте", - объясняет Зоряна Степаненко.

Выборы в ЕС

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