Выборы в Германии: чего ждать Украине и имеют ли шансы на победу пророссийские партии

В Германии готовятся к выборам. Кто может победить и попадут ли в парламент пророссийские силы?

Франция и Эстония собирают экстренную встречу министров обороны Евросоюза, сообщает американское издание Bloomberg. На видеоконференции будут обсуждать помощь Украине. Также уже в воскресенье в Германии пройдут выборы в парламент.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Фибриг.

В то время, когда в Берлине возмущаются и готовятся к выборам уже в это воскресенье, наиболее активно на слова американского президента реагировали из Лондона и Парижа. Оба лидера этих стран на следующей неделе посетят Вашингтон и встретятся с Дональдом Трампом.

Президент Франции Эмануэль Макрон вчера вышел в прямой эфир в соцсетях и час отвечал на вопросы. В ходе такой сессии он сказал, что во время своего визита в Вашингтон он попытается убедить Трампа проявлять силу, а не слабость, иначе его не будут воспринимать Китай или Иран. Также французский лидер возразил Трампу, который назвал украинского президента "диктатором без выборов", что Зеленского избирали в свободной системе, чего нельзя сказать о Путине, который убивает оппонентов и манипулирует выборами.

Макрон

"Неправильно и опасно" – так заявил о формулировке Дональда Трампа канцлер Германии Олаф Шольц. Он напомнил, что, согласно украинской конституции и законодательству, провести надлежащие выборы во время войны невозможно.

Олаф Шольц

Возможный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц говорит, что шокирован, как Дональд Трамп распространяет путинские тезисы. Мерц заявил, что европейцам сейчас важно развивать собственное влияние, а умолять и просить, чтобы их взяли за стол переговоров, было бы неправильно.

Уже через два дня немцы будут выбирать новый парламент. Самая сильная партия выдвинет своего кандидата в канцлеры. По предварительным прогнозам это консервативный союз ХДС/ХСС со своим лидером Фридрихом Мерцом, который набирают 29-30 процентов голосов. На втором месте ультраправая "Альтернатива для Германии" с кандидатом Элис Вайдель с рейтингом в 21 процент голосов. Партия действующего канцлера Олафа Шольца на третьем месте - 16 процентов. Далее "Зеленые" – 13 процентов. Левая партия - 8 процентов. Непонятно пока, наберут ли минимальную отметку в и зайдут ли в парламент "Свободные либералы", и прокремлевский "Союз Сары Вагенкнехт".

Поэтому главный кандидат в следующие немецкие канцлеры понятен, но кто будет с ним в правительстве - это вопрос открытый. Идти в коалицию с ультраправой Элис Вайдель, которая выступает за то, чтобы не предоставлять Украине поддержку, оружие, а от России хочет дешевого газа, ХДС/ХСС заявляли, что точно не будут. Варианты правительственных коалиций станут понятны после объявления данных экзитполов, а коалиция в Германии складывается, как правило, долго, и вряд ли правительство здесь появится раньше апреля.

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