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Выборы в Германии: чего ждать Украине и имеют ли шансы на победу пророссийские партии

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Выборы в Германии: чего ждать Украине и имеют ли шансы на победу пророссийские партии

В Германии в воскресенье пройдут выборы — Pixabay.com

В Германии готовятся к выборам. Кто может победить и попадут ли в парламент пророссийские силы?

Франция и Эстония собирают экстренную встречу министров обороны Евросоюза, сообщает американское издание Bloomberg. На видеоконференции будут обсуждать помощь Украине. Также уже в воскресенье в Германии пройдут выборы в парламент.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Фибриг. 

В то время, когда в Берлине возмущаются и готовятся к выборам уже в это воскресенье, наиболее активно на слова американского президента реагировали из Лондона и Парижа. Оба лидера этих стран на следующей неделе посетят Вашингтон и встретятся с Дональдом Трампом.

Президент Франции Эмануэль Макрон вчера вышел в прямой эфир в соцсетях и час отвечал на вопросы. В ходе такой сессии он сказал, что во время своего визита в Вашингтон он попытается убедить Трампа проявлять силу, а не слабость, иначе его не будут воспринимать Китай или Иран. Также французский лидер возразил Трампу, который назвал украинского президента "диктатором без выборов", что Зеленского избирали в свободной системе, чего нельзя сказать о Путине, который убивает оппонентов и манипулирует выборами.

Макрон / ©
Макрон

"Неправильно и опасно" – так заявил о формулировке Дональда Трампа канцлер Германии Олаф Шольц. Он напомнил, что, согласно украинской конституции и законодательству, провести надлежащие выборы во время войны невозможно.

Олаф Шольц / ©
Олаф Шольц

Возможный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц говорит, что шокирован, как Дональд Трамп распространяет путинские тезисы. Мерц заявил, что европейцам сейчас важно развивать собственное влияние, а умолять и просить, чтобы их взяли за стол переговоров, было бы неправильно.

Уже через два дня немцы будут выбирать новый парламент. Самая сильная партия выдвинет своего кандидата в канцлеры. По предварительным прогнозам это консервативный союз ХДС/ХСС со своим лидером Фридрихом Мерцом, который набирают 29-30 процентов голосов. На втором месте ультраправая "Альтернатива для Германии" с кандидатом Элис Вайдель с рейтингом в 21 процент голосов. Партия действующего канцлера Олафа Шольца на третьем месте - 16 процентов. Далее "Зеленые" – 13 процентов. Левая партия - 8 процентов. Непонятно пока, наберут ли минимальную отметку в и зайдут ли в парламент "Свободные либералы", и прокремлевский "Союз Сары Вагенкнехт".

Поэтому главный кандидат в следующие немецкие канцлеры понятен, но кто будет с ним в правительстве - это вопрос открытый. Идти в коалицию с ультраправой Элис Вайдель, которая выступает за то, чтобы не предоставлять Украине поддержку, оружие, а от России хочет дешевого газа, ХДС/ХСС заявляли, что точно не будут. Варианты правительственных коалиций станут понятны после объявления данных экзитполов, а коалиция в Германии складывается, как правило, долго, и вряд ли правительство здесь появится раньше апреля.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН. Марафон «Единые новости» за 21 февраля 2025 года

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