Выборы в Германии: как Украина и война стали предвыборным инструментом Шольца и почему он звонил Путину

11 декабря канцлер Германии Олаф Шольц попросит Бундестаг рассмотреть вотум доверия его правительству. А уже 16 декабря состоится ответное голосование. Однако сюрпризов никто не ожидает, хотя с 1949 года за вопрос вотума доверия в Бундестаге голосовали пять раз, и только трижды страна шла на досрочные парламентские. После выражения недоверия правительству Шольца в Бундестаге 16 декабря президент Франк-Вальтер Штайнмайер получит право распустить парламент и назначить выборы на 23 февраля.

Нельзя сказать, что распад "светофорной коалиции", в которую входила партия Шольца СДПГ, "Зеленые" и Свободные демократы, стал полной неожиданностью. Ее рейтинги упали с 52% (общий результат трех партий на выборах в 2021 году) до 39% в сентябре 2023 года. Уже ровно через год – в сентябре 2024 года – 84% немцев негативно оценивали работу правящей коалиции. Доверие к канцлеру тоже упало до рекордно низкого уровня – до 15,5%. Даже в начале ноября 2024 выдвижение Олафа Шольца кандидатом в канцлеры от СДПГ поддерживали лишь 13%.

Однако соцопросы указали на еще одну неутешительную тенденцию. Более всего после распада "светофорной коалиции" вырос рейтинг ультраправой и пророссийской Альтернативы для Германии (AfD): на 1,5% — до 19,5%. Наиболее популярным политиком в Германии остается министр обороны Борис Писториус, имея 53,1% поддержки. Для сравнения, Шольц даже не входит в первую пятерку, намного уступая лидеру оппозиционного ХДС Фридриху Мерцу, который имеет 43,4%. Однако это не помешало СДПГ выдвинуть Шольца на выборах своим кандидатом в канцлеры. Об этом даже лично просил бывший канцлер, друг Путина Герхард Шредер, бывший председателем совета директоров "Роснефти".

Итак, какие вопросы доминируют во время предвыборной кампании в Германии? Почему Шольц уже обвиняется в сознательном использовании темы войны России против Украины в предвыборной кампании? Кто станет следующим канцлером Германии, разблокирует ли он поставки ракет Taurus Украине? Читайте в материале ТСН.ua.

Проваленная коммуникация: "хромая утка" Шольц

У Администрации Джо Байдена и кабинета Олафа Шольца есть одна общая черта – слишком долго закрывать глаза на настоящие проблемы, запросы и недовольство общества, отмахиваясь от коммуникации с людьми. Протестное голосование на выборах в США 5 ноября обернулось проигрышем для Камалы Харрис и демократов, даже потерявших большинство в Сенате. То же может ожидать и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую на выборы ведет канцлер Олаф Шольц, несмотря на его крайне низкий рейтинг.

Неспособность взять на себя ответственность и объяснить, почему в 2025 году Германии придется увеличивать дефицит бюджета, а также то, что к этому привело, и повлекло за собой распад правящей коалиции. Еще в 2009 году Ангела Меркель внесла в конституцию ФРГ изменения, по которым государственный дефицит не может превышать 0,35% КПН страны. После пандемии COVID и начала войны России против Украины, когда Германия перестала получать дешевый российский газ, стало очевидно, что вписаться в определенный бюджетный дефицит просто нереально.

Еще летом казалось, что СДПГ, "Зеленые" и Свободные демократы согласовали проект бюджета на 2025 год, направив его в Бундестаг. Однако уже тогда компромисс едва достигли на фоне проваленных выборов в Европарламент (ЕП) в начале июня, а затем и местных в Тюрингии и Саксонии 1 сентября. Напомним, что на выборах в ЕП в Германии победил оппозиционный блок ХДС/ХСС, а второй финишировала AfD. На местных выборах 1 сентября в Тюрингии выиграла AfD. В Саксонии она заняла второе место. На третьем в обеих землях – Альянс Сары Вагенкнехт – левая пророссийская партия.

Разногласия между партнерами по коалиции обострились настолько, что дошло до ультиматума: министр финансов и лидер Свободных демократов Кристиан Линднер потребовал сократить социальные выплаты, расходы на защиту климата и зеленый переход, направив эти деньги на снижение налогов для компаний, чтобы, таким образом, не увеличивать дефицит бюджета в 2025 году. Для СДПГ и "Зеленых" – это ключевые предвыборные обещания. "Это нужно было воспринимать как провокацию", – заявлял министр экономики Роберт Габек.

Хотя всем уже давно очевидно, что немецкая система соцвыплат, за которую ФРГ критикуют даже в США, требует реформирования и пересмотра, согласиться на такой шаг перед выборами равнялось бы политическому самоубийству. Поэтому 6 ноября Олаф Шольц уволил Кристиана Линднера с должности министра финансов, запустив процесс досрочных парламентских выборов. "Светофорная коалиция" распалась, а это значит, что ФРГ входит в 2025 год без бюджета вообще, потому что в Бундестаге больше нет большинства для принятия необходимых решений. Хотя многие замечают, что, под давлением собственной партии, Шольц и сам был заинтересован (хотя и тянул с этим решением как минимум последние полгода) в досрочных парламентских выборах, ведь видел, как стремительно растут рейтинги пророссийских партий и оппозиционного блока ХДС/ХСС.

Любопытно, что правительственная коалиция в Германии распалась на следующий день после победы Дональда Трампа на выборах в США 5 ноября. Хотя это несвязанные между собой события, а скорее совпадение, отношения между Вашингтоном и Берлином могут ухудшиться еще больше, чем это было во время первого президентского срока Трампа. И дело здесь совсем не в России, войне и дальнейшей помощи Украине, потому что многие в ЕС опасаются, что Администрация Трампа потребует от Европы взять на себя основную финансовую и военную тяжесть помощи Киеву.

Дональд Трамп никогда не скрывал своего прохладного отношения к Германии. А сфокусированность его будущего кабинета в противодействии Китаю может еще больше усугубить недоразумения с Берлином. На фоне прогноза Еврокомиссии по росту германской экономики в 2025 году всего на 0,7% (во Франции в следующем году ожидается рост на 0,8%) и планов Volkswagen закрыть три завода в Германии ссориться с США Германии очень невыгодно. Правда, проблемы автоконцерна Volkswagen начались гораздо раньше и в Китае, когда местные производители электромобилей, щедро субсидируемых КПК, начали вытеснять с рынка конкурентов. Volkswagen же имеет в КНР свои заводы.

Поэтому эксперты отмечают, что на самом деле у будущего немецкого правительства после выборов 23 февраля не так уж много вариантов. Несмотря на сопротивление ФРГ, в октябре ЕС ввел пошлины на импорт электромобилей из Китая. Но Берлин опасается, что дальнейшая солидаризация с США и введение пошлин на другие товары из КНР спровоцирует зеркальный ответ Пекина. А многие крупные германские корпорации зарабатывают на китайском рынке. Однако недавнее исследование Кильского университета показывает, что потери германской экономики могут быть сопоставимы с убытками после пандемии COVID. К тому же, немецкий авто- и химпром (последнее долгое время неплохо зарабатывал на поставках дешевого российского газа) переместили свои производства в другие азиатские страны, и от введения дополнительных пошлин на китайский импорт может выиграть немецкий малый и средний бизнес.

Канцлер страха: Украина на выборах в Германии

Даже с учетом даты досрочных парламентских выборов – 23 февраля 2025 года, которые состоятся за день до четвертого года российского полномасштабного вторжения – понятно, что тема войны и Украины доминирует в этой предвыборной кампании. Не успела "светофорная коалиция" распасться, как Олаф Шольц обвинил Кристиана Линднера, что он якобы предлагал финансировать дальнейшую помощь Украине (в немецком бюджете-2025 в поддержку Киева заложено вдвое меньше денег, чем в этом году — 4 млрд евро) "за счет сокращения" пенсий, изъятие денег у местных общин и средств, которых не хватает для модернизации страны".

Правда, как сообщали немецкие СМИ, Шольц уволил Линднера после того, как он предложил предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus вместо финансовой помощи. По словам Линднера, Шольц поручил ему предоставить Украине 3 млрд евро, но он не согласился из-за финансовых трудностей страны, потому что, по его мнению, они не имели бы значения, учитывая объем других доступных средств. Линднер же предлагал предоставить Украине ракеты Taurus, и после этого Шольц его уволил.

Предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus для Шольца является личной красной линией, как Джо Байдену до выборов в США 5 ноября было предоставление ВСУ разрешения бить дальнобойным западным оружием по целям в глубине территории России. Однако Администрация наконец сняла этот запрет. Несмотря на это, Шольц еще раз заявил: чтобы не привести к эскалации, нужно не допустить применения западного дальнобойного оружия по целям вглубь территории РФ, в том числе ракетами Taurus.

Politico пишет, что в СДПГ Шольца называют "канцлером мира". Правда, в Украине и большинстве европейских стран он скорее воспринимается как "канцлер страха". Шольц делает ставку на то, что отказ предоставить Украине Taurus повысит его шансы на предстоящих выборах. дальности в Украине, по его мнению, является свидетельством такой осторожности", – добавляет Politico.

Ни в Украине, ни в Европе и США не поняли выдвижение Шольца кандидатом в канцлеры от СДПГ. Ведь самым популярным политиком в Германии сейчас является социал-демократ, министр обороны Борис Писториус. По сообщениям немецких СМИ, из-за давления отдельных однопартийцев и лично Шольца он не стал кандидировать на канцлера. Хотя Писториус также заявлял, что предоставление Украине Taurus "не является решающим фактором в войне". Действительно, соцопрос свидетельствует, что шесть из десяти немцев не поддерживают предоставление Украине ракет Taurus. Однако почти наверняка эти замеры проводились еще до предоставления Джо Байденом разрешения бить западным дальнобойным оружием по России.

Также последние соцопросы свидетельствуют, что Шольц лишь на третьем месте, уступая Фридриху Мерцу и лидеру AfD Алис Вайдель. Наверное, своей "миротворческой" риторикой Шольц и СДПГ хотят сыграть на поле ультраправых и крайне левых политиков, призывающих прекратить помощь Украине, снять санкции с России и вернуться к business as usual с Москвой, возобновив закупки российского газа. Возможно, именно поэтому Шольц 15 ноября впервые за два года позвонил Путину, проговорив с ним час. Однако "недопущение эскалации", о чем постоянно говорит Шольц, это точно не принесло: менее чем через неделю, 21 ноября, сама Россия пошла на эскалацию, ударив по Днепру баллистической ракетой средней дальности, которую украинская ПВО не сбивает.

Вместе с этим лидер оппозиционного ХДС Фридрих Мерц, которому прогнозируют победу на выборах и кресло канцлера, заявил, что выдвинет Путину ультиматум: если россияне не прекратят боевых действий за 24 часа, он готов поставить Украине Taurus и дать разрешение на удары по РФ. Так, у СДПГ и ХДС/ХСС разные электоральные базы. Однако, как видим, с избирателями можно и нужно работать, объясняя, почему Украине нужно предоставить ракеты Taurus. Тем более, ежегодный опрос Бундесвера указывает, что 49% немцев поддерживают продолжение поддержки Украины, что на 4% больше, чем в 2023 году. Также около 65% считают опасностью для Германии войну России против Украины и перевооружение РФ.

К тому же с Трампом в Белом доме Германии придется брать инициативу в свои руки во всех смыслах. Иначе потом придется оправдываться, как бывший канцлер Ангела Меркель в своих новых мемуарах "Свобода", за блокирование вступления Украины в НАТО, закупку российского газа и строительство "Северного потока-2". По словам экспертов, если не будет каких-либо форс-мажоров или скандалов, блок ХДС/ХСС победит на выборах, а СДПГ станет его младшим коалиционным партнером. При таком сценарии шансы Украины наконец-то получить дальнобойные ракеты Taurus, как и большую поддержку Германии, существенно возрастут.