"Выборы" в Госдуму РФ: почему Путину так важно это голосование и при чем здесь поиск преемника

"Выборы" в Госдуму РФ: почему Путину так важно это голосование и при чем здесь поиск преемника

На парламентских выборах в России голосовать смогут украинцы с оккупированных территорий, которых заставили получить российские паспорта.

Россияне готовятся выбирать новый состав Госдумы. Голосовать будут три дня — 17-19 сентября. Но выборами это назвать сложно, скорее — дальнейшим цементированием авторитарной системы после конституционных изменений и обнуления президентских сроков Владимира Путина.

Вместе с тем перед режимом возник ряд проблем.

Во-первых, обеспечение явки. Ведь новоизбранная Госдума будет работать до 2026 года. На срок ее полномочий приходятся президентские выборы 2024 года. Вдруг Путин захочет вообще их отменить? Для этого ему нужен максимально легитимный парламент.

Во-вторых, не потерять конституционное большинство. Ведь нынешние выборы — это еще и старт поиска наследника престола. Сейчас у "Единой России" 334 из 450 мест в Госдуме. В начале августа ее рейтинг упал до рекордного за последние 13 лет минимума — 27%.

В-третьих, сделать фальсификации незамеченными уже не получилось. В прессу просочились аудиозаписи с совещания в подмосковном Королеве, где куратор давал указания руководителям окружкомов, как фальсифицировать выборы.

Но Кремль это мало волнует. Путину нужен результат — более 300 мест в Госдуме. Особенно на фоне прошлогодних протестов в соседней Беларуси против сфальсифицированных самопровозглашенным Александром Лукашенко президентских выборов. Россияне не должны видеть, что в соседней стране возможны честные выборы, ведь в Кремле считают, что власть должна передаваться, а не избираться.

Почему Украину должны волновать выборы в российскую Госдуму? Потому что голосовать будут и украинцы с временно оккупированных территорий, которых Москва заставила получить российские паспорта. Верховная Рада уже обратилась к международному сообществу о непризнании результатов этого псевдо-плебисцита.

ТСН.ua проанализировал, что о думских выборах пишут на Западе и кто может стать преемником Путина, если он все же решит уйти.

Подкуп и фальсификации

Даже если Кремль тотально сфальсифицирует результаты нынешних выборов в Госдуму, масштабные акции протеста маловероятны. То есть, повторение Болотной-2011 вряд ли будет. Кремль зачистил и бросил за решетку почти всех оппонентов. А чтобы выявить количество протестного электората, жителям Москвы, Севастополя, Ростовской, Курской, Нижегородской, Мурманской и Ярославской областей позволили проголосовать онлайн.

Использование админресурса на выборах, даже для западных демократий, не новость. Но для авторитарных режимов, которые питаются поддержкой силовиков, госслужащих и пенсионеров, а они зависят от государства, — является основой сохранения власти.

Надо знать и историю России, причем не очень далекую. На парламентских выборах 1993 года, сразу после развала «совка», победил Владимир Жириновский. Тогда международные обозреватели писали, что народ разочаровался в реформаторах вроде Егора Гайдара. Жириновский взамен пропагандировал возвращение России величия вплоть до "исконно русских территорий".

В конце августа на предвыборном съезде "Единой России" Владимир Путин, хоть официально не возглавляет партию, щедро рассыпал деньгами, обещая единоразовые выплаты военным и полицейским по 15 тыс. рублей (более 5,5 тыс. грн), а пенсионерам — по 10 тыс. рублей (3,7 тыс. грн). Путин спасает свою партию на фоне ее рекордно низких рейтингов.

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Даже западная пресса пишет о крайне плохом положении "Единой России". Чего только стоит съезд первой пятерки списка, главным лозунгом которого стал: "Мы команда Путина. Мы" Единая Россиия ". Не добавил им баллов собственно и сам состав первой пятерки: министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач Коммунарки (эта московская больница первой начала принимать больных на COVID) Денис Проценко, член президиума совета при президенте по науке и образованию Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Некоторые считают эту пятерку преемниками Путина, которые уже начали борьбу за трон. Сергей Шойгу к примеру хочет строить в Сибири целые города. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, хоть и не баллотируется, но тоже включился в борьбу за трон. Заявлениями он особенно никогда не «радует» публику. А последние несколько месяцев разговорился об Афганистане, Украине и США. Сергей Лавров удивительно молчалив. Он уже давно хочет уйти на пенсию, но Путин его не отпускает. А вот Евгению Попову, мужу известной пропагандистки Ольги Скабеевои, который тоже баллотируется в Госдуму, Twitter заблокировал аккаунт.

Что пишут на Западе?

Западная пресса много пишет об оппозиции, особенно об Алексее Навальном, видя в нем настоящий противовес Путину.

"Жесткое преследование режимом его критиков гораздо более жестокое, чем это может оправдать несогласие и недовольство российского общества. Широкая общественность безусловно недовольна ростом цен и стагнацией уровня жизни. И популярность "Единой России" за последние два года упала, в то время как более жесткие официальные ограничения гражданских свобод коснулись среднего класса Москвы и Санкт-Петербурга. Но путинизм не находится под непосредственной угрозой ни со стороны Алексея Навального, его (Путина — Авт.), крупнейшего оппонента, ни со стороны общества в целом", — говорится в статье Financial Times "Выборы в России — это тренировка репрессий и пустой ритуал".

Один из российских журналистов пишет для The Washington Post, что впервые за много лет была вероятность, что настоящие противники режима попадут в парламент и превратят его в место дебатов, даже если это не повлияет на результаты голосования.

"Если Путин думает, что сфальсифицировав выборы, ему удастся избежать новой революции, его ждет неожиданность", — резюмирует журналист.

Об указаниях относительно фальсификаций в Королеве написали едва ли не все ведущие западные СМИ. The Times указывает, что по результатам недавних опросов "Единая Россия" набирает всего 27%, что является самым низким показателем за последние более 10 лет. Foreign Policy отмечает, хоть выборы в Госдуму не являются свободными и честными, это попытка зацементировать режим и подтвердить "авторитет" правящей партии, а затем — и ее курса.

В статье "Выборы не такие уж и легкие для Кремля" Bloomberg отмечает, что вопреки общепринятому мнению, для авторитарных государств выборы имеют значение:

"На протяжении долгого времени Путин опирался на голосование для укрепления своего имиджа как лидера невиданной популярности и непобедимости. Победительница "Единая Россия"- является частью этого восприятия. Сейчас это реже имеет значение, потому что 68-летний президент приближается к концу своего четвертого срока пребывания в должности без всякого преемника. Но чтобы получить результат, близкий к 2016 году, когда "Единая Россия" обеспечила себе три четверти из 450 мест в Думе, Кремлю придется приложить значительные усилия".

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