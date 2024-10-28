Выборы в Грузии: массовые фальсификации и почему эту страну захватывает Россия

В штабе грузинской оппозиции все происходившее на этих выборах называют не иначе как спецоперацией Кремля К ним присоединяется и президент. Саломе Зурабишвили уверена - результаты голосования сфальсифицировали - и призывает отстаивать свое право на справедливые выборы на площади Руставели.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Мы были не просто свидетелями, но и жертвами того, что можно назвать ничем иным как российской спецоперацией - новой формой гибридной войны против нашего народа и нашей страны. Как последняя независимая институция в этой стране, я должна четко заявить, что я не признаю эти выборы. Их признание будет означать легитимизацию захвата Грузии Россией", - заявила Саломе Зурабишвили.

Соломе Зурабишвили

Драки, угрозы, манипуляции с бюллетенями и препятствование независимым наблюдателям - голосование по всей Грузии ознаменовалось массовыми нарушениями на участках. Их зафиксировали по меньшей мере 2 сотни. Самый вопиющий случай в городе Марнеули успели снять на камеру. На глазах у всех - в урну для голосования один из местных чиновников от правящей партии "Грузинская мечта" забрасывает охапку бюллетеней. Результаты этого участка пришлось аннулировать - в МВД против нарушителя открыли дело.

"Команды Европарламента стали свидетелями на некоторых участках высокого напряжения, путаницы и хаоса. В отдельных случаях - вбрасывание бюллетеней в избирательные урны, физическое нападение на наблюдателей, которые пытались сообщить о нарушениях, удаление наблюдателей и СМИ с избирательных участков, разрывание жалоб наблюдателей, запугивание избирателей на избирательных участках и вне их, присутствие нескольких партийных наблюдателей, которые выдавали себя за общественных наблюдателей. Кроме того, тайна голосования не всегда была обеспечена", - говорит глава делегации Европарламента Антонио Лопес-Истурис Уайт.

Вбрасывание бюллетеней в Грузии

Несмотря на все скандалы по подсчету голосов правящая партия "Грузинская мечта" во главе с ее основателем Бидзиной Иванишвили получила 54 процента голосов - а это означает, что они остаются у власти четвертый срок подряд и получают большинство мест в парламенте.

"Я хотел бы выразить благодарность общине, которая здесь собралась, и всей Грузии, нашим дорогим избирателям, которые честно и с такой преданностью идут за нами. Это уже четвертые выборы, четвертые выборы. Тот факт, что одна и та же партия может достичь такого успеха в такой сложной ситуации, является хорошим показателем таланта грузинского народа", - говорит Бидзина Иванишвили.

Кроме "Грузинской мечты", в парламент официально проходят еще четыре оппозиционные силы, которые надеялись вместе создать коалицию. Это объединение "Коалиция за перемены", "Единство - Национальное Движение", "Сильная Грузия" и партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария "За Грузию". Некоторые из них уже заявили, что в знак протеста отказываются получать мандаты. Говорят - результаты волеизъявления очень отличаются с данными независимых экзитполов.

«Грузинская мечта» не может оставаться у власти этой страны. Это украденные выборы. Это узурпация власти и конституционный переворот. Это не будет принято. Это не Россия, это не Венесуэла. Это Грузия», - говорит Ника Гварамия, лидер „Коалиции за перемены“.

Именно "Грузинская мечта" взяла курс на смягчение отношений с Москвой, несмотря на кровавую войну 2008 года. С Кремлем в прошлом году восстановили авиасообщение, а в этом году даже несмотря на протесты протащили в парламент скопированный у Кремля так называемый «закон об иногентах», который очень критиковали на Западе. Из-за откровенного антиевропейского курса действующей грузинской власти в Брюсселе фактически приостановили процесс их вступления в ЕС, хотя в прошлом году они вместе с Украиной получили статус кандидата. "Грузинская мечта" свои действия объясняют стремлением к миру и попытки договориться с Москвой. Примечательно, что в предвыборных рекламах они использовали кадры украинской войны - мол, если не хотите так - то выбирайте нас. Что очень сильно раскритиковали в украинском МИДе.

Результаты нынешнего парламентского волеизъявления критикуют и на Западе. Президент Литвы, к примеру, заявил, что Грузия отдаляется от возможного членства в ЕС, госсекретарь Энтони Блинкен призвал к международному расследованию. А глава Евросовета Шарль Мишель пообещал поднять этот вопрос на неформальном европейском совете в Будапеште 8 ноября. Кстати, глава Венгрии, чья страна сейчас председательствует в Евросоюзе - запланировал визит в Грузию. В Брюсселе отмежевываются от такого шага, комментируя эту новость заявили, что если такое произойдет - то это будет личная инициатива Виктора Орбана.

Нарушения на выборах! Вечером в Грузии начнутся массовые протесты!

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