Выборы в Италии, которые привели к власти симпатиков Путина, могут изменить судьбу ЕС и поддержку Украине

В стране, которая была одной из основательниц ЕС, на парламентских выборах впервые со времен Второй мировой войны и Бенито Муссолини побеждает правая коалиция, состоящая из партий, где немало сторонников Путина, говорится в ТСН.

Троица, формирующая правительство — неоднократный премьер Италии Сильвио Берлускони, фанат Путина Маттео Сальвини, желающий отменить антироссийские санкции и Джорджия Мэлони, женщина, которая может стать первой в истории Италии премьером. Они уже договорились о коалиции, вместе у них – примерно 45 процентов голосов по предварительным прогнозам. «В первую очередь, мы должны понимать, что в Италии была крупнейшая европейская коммунистическая партия, прочным образом связанная с Москвой, которая финансировалась советским союзом. Целой паутиной накрыла страну и в первую очередь интеллектуальную элиту, мир издательства, журналистику, мир информации», — объясняет редактор газеты Libero Алессандро Саллусти.

Еще с четырнадцатого года в Италии с большим пониманием относились к россиянам и даже в начале полномасштабного вторжения в Россию эфиры были забиты кремлевскими пропагандистами. На одном из таких эфиров редактор Алессандро Саллусти не выдержал и назвал Кремль дворцом из дерьма.

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Однако сейчас в интервью ТСН он утверждает, общественное мнение итальянцев с тех пор заметно изменилось, так что политикам придется это учитывать. «Возникла определенная аномалия, когда у нас есть интеллектуалы, выступающие против НАТО, против мероприятия и каким-то образом пытаются оправдать то, что делает Путин. И в то же время имеем мнение общества, которое крайне просто в своей позиции. Есть напавшая страна и защищаемая страна. И это простое восприятие разделяет большинство людей, и поддерживающих сегодня Украину», — добавляет Саллусти.

«Вероятнее всего, у нас будет немного более националистическое и протекционалистское правительство, которое будет проводить ту же международную политику, что и Драги. В частности, и о поддержке Украины», — предполагает политолог Лоренцо Кастеллани.

Личный друг Путина, один из самых богатых итальянцев медиамагната Сильвио Берлускони — персона нон-грата в Украине за поездку в оккупированный Крым. Свою позицию по Кремлю в последнее время меняет чуть ли не каждый день. Его заявление на этой неделе шокировало многих. «Русские войска должны были за неделю дойти до Киева, заменить власть "добропорядочными людьми" — все правительство Зеленского и через неделю вернуться назад. Вместо этого они встретили неожиданное сопротивление со стороны украинских войск и были забросаны западным оружием разного вида», — заявил он.

На следующий же день – Берлускони забрал эти слова обратно, заявив: все извращено. «Это на сто процентов его стиль, говорить: меня просто не поняли правильно, я говорил другие вещи. Он не говорил другие вещи, он дословно сказал то, что сказал», - утверждает аналитик Массимилиано де Паскуале.

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Результатов итальянских выборов с нетерпением ждет один из самых успешных популистов Европы – премьер Венгрии Виктор Орбан. Венгры любят его чуть ли не больше, чем итальянцы любили Берлускони, а вот руководство Евросоюза наоборот. Венгрию уже назвали в резолюции Европарламента автократическим государством. Орбан – пока единственный из европейских лидеров, кто вслух требует отмены антироссийских санкций – очень хочет уже следующей встречи глав стран ЕС сидеть на ней – не в полном одиночестве, а с новым мощным союзником. «Это вы голосуете, вы решаете будущее. Они там в Париже, Берлине и Брюсселе могут только смириться с этим», — говорит лидер партии «Лига севера» Маттео Сальвини.

«Многие пропагандисты до сих пор запугивают людей: с Россией нужно иметь хорошие отношения через газ, иначе вы замерзнете зимой», — дополняет аналитик

«Я во многом не соглашаюсь с Орбаном, особенно в вопросах внешней политики» — так вероятный премьер Италии Мелони ответил на вопрос, собирается ли она вместе с ним бороться за отмену санкций против России. Однако она же критиковала Евросоюз за то, что своим поведением в отношении Орбана Брюссель вроде бы толкает того в объятия Путину.

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«Если соберется сильная оппозиция, у нас не будет ситуации в Венгрии. Конечно, есть опасения, и я понимаю, почему обеспокоены в Киеве. Но если оппозиционные партии хорошо покажут себя на выборах, возможно потом, в будущем - им удастся сформировать правительство, если правая коалиция не выдержит и развалится», - говорит Массимилиано де Паскуале.

«Увидим, если дела у них пойдут в другую от Брюсселя сторону – как у Венгрии, как у Польши – у нас есть свои механизмы. Демократия – это постоянная работа, она никогда не завершается, нельзя, знаете, доделать ее, упаковать и спокойно жить дальше», – отметила глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Итальянские правила выборов запрещают опрос в течение двух недель перед днем голосования, поэтому уже в ближайшее время итальянцы могут — в очередной раз — удивить весь мир, который уже готовится к новой Италии, невиданной со времен Второй мировой, полностью правой.

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