Выборы в Молдове: что известно о результате и как Россия пыталась вмешаться в процесс

«Несмотря на давление и вмешательство со стороны России — народ Молдовы выбрал демократию, реформы и европейское будущее», — так в Евросоюзе приветствовали результаты парламентских выборов в соседней стране. На голосовании в Молдове пророссийским силам не удалось получить решительного преимущества — партия прозападного президента Майи Санду получила большинство в парламенте.

Дезинформация, подготовка беспорядков и подкупа избирателей. Парламентские выборы в Молдове прошли в крайне напряженных условиях, в частности, из-за того, что Москва усиленно пыталась остановить европейский путь Кишинева.

Один из способов, которые использовали россияне, уже известен украинцам — влияние связанной с Москвой церкви, чтобы та убеждала прихожан голосовать за пророссийские силы. Об этом рассказывали власти Молдовы.

Агентство Reuters идентифицировало нескольких политиков путинской партии «Единая Россия», которые сопровождали молдавских священников в поездках в страну-агрессора. Журналисты подсчитали: за последний год было создано почти 90 новых Telegram-каналов — учетные записи православных приходов Молдовы. Большинство из них чуть ли не ежедневно публиковали одинаковый контент, призывая верующих противостоять прозападным решениям правительства — и читали это тысячи верующих.

К счастью, хитрости Москвы ей особо не помогли. Голосование в пророссийских регионах отметилось относительно небольшой явкой избирателей. В частности, и на фоне того, что власть перенесла 5 избирательных участков, предназначенных для избирателей из Приднестровья. Сделали это, чтобы снизить риски относительно безопасности — в частности, «возможные ложные сообщения о бомбах и других провокациях». Как результат — партия прозападного президента Майи Санду получает большинство в парламенте.

Политсила «Действие и солидарность» получила более 50 процентов голосов избирателей. По прогнозам, это даст ей 54 места в парламенте, в котором в целом 101 место. Впрочем, попадет в парламент Молдовы и возглавляемая бывшим президентом пророссийская партия «Патриотический блок» — ей досталось более 24 процентов голосов. Это принесет партии 27 мест. Также в парламент прошла проевропейская партия «Альтернатива», у которой, по прогнозам, будет 8 мандатов. Незначительное количество голосов могут получить еще две политические силы.

На результаты выборов уже отреагировал ряд западных политиков. Кишинев поздравляют с победой демократии и обещают всестороннюю поддержку на европейском пути.

