Выборы в Молдове: Россия мобилизовала своих симпатиков и как Май Санду удалось победить

Россия делала все возможное, чтобы привести к власти в Молдове пророссийского Стояногло.

На выборах президента в Молдове победила Мая Санду. По результатам почти 100% проработанных протоколов, действующая президент страны Мая Санду с 55% победила кандидата от пророссийской Партии социалистов Александр Стояногло с 44,9% — бывшего генпрокурора, находящегося под следствием за коррупцию и злоупотребление властью.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Избирательные участки в Молдове открылись в 7 утра. Этот участок единственный в Кишиневе, где могут проголосовать жители так называемого Приднестровья.

Приднестровье едет на выборы

"Мы заходим внутрь — вместе с первыми избирателями. Возле каждой урны здесь камера наблюдения, непрерывно транслирующая процесс голосования. Кабинки — открытые. Чтобы минимизировать риски фальсификации, на этих выборах нет шариковых ручек. Галочку в бюллетене нужно ставить с помощью специального штампика", – говорит корреспондентка ТСН Нелли Ковальская.

В полдень голосовать приходит действующая президент Майя Санду. Она отдает голос и обращается к людям: призывает их обязательно прийти на участки.

Выборы в Молдове

"Воры хотят купить наши голоса. Воры хотят купить нашу страну, но сила народа бесконечно больше любых их происков", — говорит Мая Санду.

Избиратели, оказавшиеся на этом участке одновременно с президентом, провожали его аплодисментами.

На пункте пропуска между свободной частью Молдовы и так называемым Приднестровьем выстроилась длинная очередь. Снимать ее ТСН мешает приднестровский охранник. Мужчина в российской форме бросался на оператора.

Все эти люди идут в молдавскую Варницу, чтобы проголосовать. И это сродни тотальной мобилизации пророссийского региона. У участка очередь очередь на десятки метров. Прямо о своем выборе никто не говорит.

"Мы проголосовали, чтобы 9 мая было днем победы в Молдове", – говорит мужчина.

Глава местного участка Татьяна признает — явка зашкаливает.

"В первом туре у нас было меньше народа. К 10 часам у нас было до 200 человек, а сейчас уже 600 проголосовали", — говорит председатель избирательного участка Татьяна Друк.

Более активно по сравнению с первым туром голосует и диаспора. В сети появляется видео с самолета, пассажиры которого поднимают вверх молдавские паспорта. Это – рейс в Минск, на этом видео видно – людей колонной ведут белорусской столицей на участке.

В Стамбуле также организованно голосует пророссийское сообщество гагаузов. Очереди и в румынских городах. После обеда молдавский МИД сообщает — россияне прилагают усилия, чтобы сорвать выборы в Европе, где живут в основном сторонники Майи Санду. В шесть вечера становится известно – диаспора побила рекорды явки за всю историю независимой Молдовы.

Валерия Ковалинская отмечает, что сначала в штабе Маи Санду царила тишина, ведь победил ее конкурент. Впоследствии благодаря диаспоре действующая президент выиграла выборы.

Мая Санду в своем штабе

"Меня удивило, что часть речи Майя Санду произнесла по-русски. Она была попыткой налаживать отношения с бывшим кандидатом", — говорит корреспондент ТСН.

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