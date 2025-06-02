Выборы в Польше: что известно о результатах и скандальных заявлениях Кароля Навроцкого

Кароль Навроцкий

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В Польше на президентских выборах победу одержал евроскептик и консерватор Кароль Навроцкий. За него проголосовало 50,89% избирателей, а за Тшасковского — 49,11%.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Екатерины Федорченко.

Свой последний митинг перед голосованием Кароль Навроцкий начинает у памятника жертвам Волынской трагедии на юго-востоке Польши. Историк и директор Института национальной памяти — не собирается оставлять этот исторический вопрос в отношениях с Украиной.

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Ранее Навроцкий заявлял — не видит нашу страну в НАТО и Европейском Союзе, если она не ответит за Волынскую трагедию. Обещание сдерживать евроатлантическую интеграцию нашего государства — принесло кандидату поддержку ультраправых политиков.

Его соперник, мэр Варшавы и проевропейский кандидат Рафал Тшасковский вместо этого заявлял, что Украина должна быть частью западного мира. И поддерживал наше членство в Евросоюзе и НАТО.

Впрочем, некоторые взгляды кандидатов на Украину — были похожими. И Навроцкий, и Тшасковский — оба выступали против отправки польских миротворцев в наше государство — впрочем, как и большинство политиков Польши. Оба кандидата осуждали развязанную Россией войну и называли ее агрессором. И видели в ней угрозу собственному государству. И оба кандидата высказывались.

Напомним, отношение Навроцкого к Украинепротиворечивое: он высказывал ряд противоречивых заявлений относительно исторической политики и вступления в НАТО.

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Ранее польские СМИ опубликовали расследование о том, что Навроцкий был сутенером и «заказывал» проституток

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