Выборы в Польше: как политики использовали тему Украины и повлияет ли это на поддержку

В Польше 15 октября состоятся выборы в сейм. Именно во время предвыборной кампании заметно ухудшились отношения между Киевом и Варшавой.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Как в Польше говорили об Украине во время предвыборной кампании

В Польше во время предвыборной гонки вопрос Украины занимал центральное место. Польские власти запугивали своих фермеров возможным "нашествием" дешевой украинской агропродукции и в одностороннем порядке запретили украинское зерно.

Скандал между Польшей и Украиной через зерно / Фото: ТСН

Анджей Дуда сравнивал Украину с "тонущим человеком, что пытается затащить на дно спасателя". Там также звучали заявления о приостановлении военной помощи.

Эту предвыборную кампанию в Польше обозреватели называют исключительно грязной. Время, когда политики не подбирают слова.

Запрет абортов в Польше – одна из дискуссий во время предвыборной кампании

Католическая Польша — одна из немногих стран мира, запретившая аборты после десятилетий их полного разрешения. Многочисленные марши протеста не помогли. Это разуверило женщин — голосовать по последним опросам собирается меньше половины. Активистки в последний месяц пытаются преодолеть эту апатию.

Действующий закон о запрете абортов оппозиция во главе с Дональдом Туском хочет отменить. Там предлагается разделить государство и церковь и усилить сотрудничество с Евросоюзом.

Беженцы в Польше – еще одна тема дискуссий

Зимой 2022 года Польша из всех стран приняла самое большое количество украинцев, бежавших от войны. Открыла границу и отменила большое количество формальностей, в частности, связанных с перевозкой домашних животных. Тысячи волонтеров везли еду, одеяла, палатки и помогали людям в очередях на каждом пункте пропуска.

Украинские беженцы / Фото: Getty Images

Сейчас в Польше остаются около полутора миллионов наших сограждан. И это – исключение из привычного отношения поляков к мигрантам.

Стоит вспомнить кризис с мигрантами, который Европа преодолевает последние 10 лет — тысячи беженцев из стран Африки и Ближнего востока добираются до нее на старых лодках по Средиземному морю. И страны, куда прорываются мигранты, требуют от других государств Евросоюза согласиться на общий механизм распределения беженцев, но Польша среди тех стран, которые категорически против. Поэтому 15 октября вместе с парламентскими выборами состоится референдум и относительно беженцев. Также будут спрашивать и о будущем стены на границе с Беларусью.

Среди польского политикума также поднимается вопрос помощи беженцам из Украины. Сопредседатель праворадикальной партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак предлагает отменить украинцам социальную помощь. Именно эта откровенно антиукраинская партия и имеет шанс пройти в сейм Польши. При этом властная партия "Право и справедливость" в последние месяцы активно отбирает ее голоса, вооружившись почти их риторикой во многих вопросах.

Скандал между Польшей и Украиной: что известно

Польша всегда была последовательным адвокатом вступления Украины в ЕС и НАТО. Но Киеву не могут простить того, что ответом на одностороннюю блокаду украинской агропродукции стала жалоба в ВТО и переговоры с Брюсселем.

Это заметно испортило общение Варшавы и Киева, ведь "Право и справедливость" называет себя лучшим защитником польских интересов в ЕС.

"Впрочем, как бы ни выглядела коалиция в парламенте после 15 октября, вряд ли сейм отменит помощь украинским беженцам. Потому что одно дело предвыборные заявления, другое - действия, которые могут заставить Евросоюз пересмотреть финансовую помощь уже самой Польше. Поставки оружия Варшава тоже не прекратит, против этого будет выступать стратегический партнер - Соединенные Штаты. К тому же, как бы отдельные польские политики не относилась к Украине - большинство поляков понимает, что Украина - единственное, что стоит между ними и Россией", - отмечает корреспондентка ТСН Яна Слесарчук.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПОЛЬША ИЗБИРАЕТ: что произойдет с отношениями поляков и украинцев после парламентских выборов?

Напомним, Кулеба ответил, можно ли было избежать конфликта с Польшей.

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