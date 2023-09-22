Выборы в Польше: политики борются за голоса фермеров, разжигая антиукраинские настроения

От того, какая политическая партия победит на выборах в Польше, зависит судьба не только этой страны, но и всего восточноевропейского региона.

На прошлой неделе Европейская комиссия объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября. В свою очередь украинская сторона согласилась принять соответствующие меры по ограничению импорта со своей стороны.

В частности, говорится, что официальный Киев согласился ввести систему контроля и лицензирования украинского экспорта в течение 30 дней. По мнению украинских чиновников, эти меры преследуют цель существенно снизить риски возможного колебания цен на зерно.

Примечательно, что следить за практической реализацией этих мер будет именно Европейская комиссия совместно с Украиной. Со своей стороны представители комиссии заявили, что будут воздерживаться от введения ограничения на импорт сельхозпродукции до тех пор, пока мероприятия, предложенные украинской стороной, будут работать в полном объеме.

Впрочем, несмотря на это, правительство Польши приняло резолюцию по продлению запрета на импорт украинской сельхозпродукции на национальном уровне. Аналогичные решения были приняты правительствами Венгрии и Словакии.

После соответствующих заявлений правительств этих стран, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова ввести взаимные торговые ограничения.

"Самое важное помнить – мы все на одной стороне. На стороне европейских ценностей и демократии", – подчеркнул Шмыгаль.

Уменьшение помощи от Польши для Украины

На фоне этого кризиса представители польских властей заявили, что их страна может существенно уменьшить финансово-экономическую и военную помощь Украине. Так, например, представитель польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша может умешить финансовую помощь украинским беженцам. По его словам, финансовая поддержка украинских беженцев, а именно предоставление разрешения на работу, свободный доступ к школам, медицинской помощи и льготам на семью, не будет продолжена в следующем году.

Спикер польского правительства Петр Мюллер / Фото: Getty Images

Напомним, через несколько часов после полномасштабного вторжения страны-оккупанта в Украину, Польша развернула девять приграничных пунктов для украинских беженцев. По состоянию на сегодняшний день в Польше зарегистрировано 968,4 тыс. беженцев из Украины, больше – только в Германии. Стоит отметить, что именно украинские беженцы дали новый толчок в экономическом развитии страны, а благодаря низким средствам ведения бизнеса сюда начали переносить свое производство фирмы из Германии, Франции и других стран.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Сначала зерно, затем оружие и теперь еще беженцы! Польша продолжает вводить ограничения, а Украина уступила

Аргументы Польши о запрете на импорт зерна из Украины

Со своей стороны министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк отметил, что польское правительство непоколебимо в вопросе запрета на импорт украинской сельхозпродукции, учитывая интересы национального сельхозпроизводителя. Показательно, что в своей речи польский министр апеллирует к поддержке широких масс в этом вопросе.

"Если не будет поддержки со стороны польского народа, нам будет тяжело продолжать поддерживать Украину так, как мы это делали до сих пор", – заявил он.

Запрет на импорт зерна: при чем здесь выборы в Польше

Апелляция к общественному мнению не случайна. Осенью этого года в Польше будут проходить парламентские выборы. И многие местные эксперты считают, что результаты выборов могут оказать значительное влияние на дальнейший внутренний и внешний курс развития страны. Выборы в обе палаты парламента – Сенат и Сейм – состоятся 15 октября.

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На предыдущих выборах большую часть голосов избирателей получила правящая партия "Право и Справедливость". Это позволило "ПиС" не создавать коалицию с другими политическими партиями. По мнению польских политологов, в случае победы на выборах, "Право и Справедливость" продолжит свою предыдущую внешнюю и внутреннюю политику, в том числе в отношении украинцев.

По поводу дипоматического скандала с запретом импорта украинского зерна, интересно мнение заместителя главного редактора влиятельного польского издания Rzeczpospolita М. Шульджинского. По его убеждению, таким образом "Право и справедливость" пытается понравиться консервативным крестьянам накануне выборов, чтобы они не переметнулись к радикальной пророссийской и антиукраинской "Конфедерации".

Польский премьер Матеуш Моравецкий на встрече с избирателями "ПиС" / Фото: Getty Images

Правящая партия должна показать фермерам, что борется за их интересы. Должна сделать все возможное, чтобы они не переключили свою поддержку на радикальную "Конфедерацию". Впрочем, по мнению автора, эта акция на самом деле имеет мало общего с защитой интересов польского сельского хозяйства. В то же время она является паническим прикрытием бездействия правительства, которое за год не смогло разработать разумную систему, которая позволила бы экспортировать украинскую сельхозпродукцию в другие страны, одновременно обеспечив этот транзит. Чтобы скрыть свою некомпетентность, партия "Право и справедливость" переключает рубильник и начинает преследовать Украину.

Что известно о партии "Конфедерация" и ее политике по отношению к Украине

Несколько слов о партии "Конфедерация свободы и независимости" (Konfederacja Wolność i Niepodległość). Она составляет коалицию трех партий – "Новой надежды", "Национального движения" и "Конфедерации польской короны". В 2018 году лидеры этих партий подписали декларацию о верности католической церкви и "Христу, королю Польши". Лидер "Новой надежды" Ментцен поддерживает усиление законов об абортах, упрощение владения оружием и повторное введение смертной казни.

Партия известна в Польше своими откровенно антиукраинскими и антимигрантскими взглядами. Так, к примеру, ее лидер Гжегож Браун призвал "остановить бандеризацию Польши", а также заявил, что "нас не будут учить истории немцы и евреи". Более того, он оказался единственным депутатом, не проголосовавшим в Сейме за резолюцию с обращением в ЕС и НАТО помочь Украине в войне с Россией.

Лидер партии "Новая надежда" Славомир Ментцен / Фото: Getty Images

В 2022 году началось так называемое антиукраинское движение "украинизация Польши", которое активно продвигает именно эта партия. В 2022 году "Конфедерация" представила брошюру "Остановить украинизацию Польши". А уже 20 июля того же года прошла молодежная конференция партии, во время которой ее представители протестовали против размещения украинских флагов на автобусах и трамваях во Вроцлаве.

Примечательно, что экс-министр внутренних дел Польши Бартоломей Сенкевич заявил, что партия "Конфедерация" во главе с Брауном является "партией россии" в польском парламенте и играет роль российской пятой колонны.

В свою очередь вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевская во время выступления назвала Брауна "российской портянкой" и спросила у него, молится ли он еще на польском, или уже на русском.

"Конфедерация свободы и независимости" скептически настроена на помощь Украине. Партия отмечает, что не нужно быть в авангарде поддержки Украины, потому что это несет угрозу Польше со стороны России. Если у "Конфедерации" будет влияние на будущее правительство, это может представлять угрозу интересам Украины.

Пророссийская партия "Смена" тоже выступает с антиукраинскими лозунгами.

К сожалению, партия "Конфедерация" – не единственная политическая организация Польши, выступающая с антиукраинскими лозунгами.

В свое время сотрудники специальных служб Польши провели обыски у активистов еще одной пророссийской партии "Смена" Славомира Марчевского и Марка Марецкого. Эта партия была основана в феврале 2015 года. Лидер партии Матеуш Пискорский – бывший член Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej.

По оценкам местных спецслужб, партия "Смена" тесно связана с действующим с 2007 года Европейским центром геополитического анализа, который среди рекомендуемой литературы предлагает, в частности, изданные на польском языке "Избранные выступления и интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова".

Примечательно, что в 2014 году Пискорский в качестве наблюдателя присутствовал на так называемом "референдуме" в Крыму и на "выборах" в так называемых "республиках" Донбасса. Тогда он заявил о политической поддержке правительством самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Во временно оккупированном Донецке лидер "Смены" встречался с Александром Захарченко.

Лидер партии "Смена" Матеуш Пискорский/Фото: PAP

Согласно информации Агентства внутренней безопасности, с 2013 по 2016 год Матеуш Пискорский принимал участие в действиях российской разведки, направленных против Польши, проводя встречи с лицами, контактирующими с российской разведкой, выполняя задачи, связанные с пропагандой интересов России, и манипулируя польским общественным мнением, получая за эту деятельность финансовое вознаграждение.

Сотрудники спецслужб Польши считают, что в рамках этого сотрудничества Пискорский создал политическую партию и финансируемые Россией организации. Эти организации служили созданию антиукраинских настроений в Польше и антагонизации польско-украинских отношений.

18 мая 2016 года сотрудники польских спецслужб вошли в офис партии "Смена" и в помещения некоторых ее деятелей, требуя, как сообщают представители партии, "предоставление жестких дисков, носителей информации и документов".

Тогда прокуратура Польши выступила с инициативой о временном аресте лидера пророссийской партии "Смена" Матеуша Пискорского. 20 мая по решению суда Пискорский был арестован на 3 месяца.

Участие поляков в войне против Украины на стороне пророссийских боевиков

В апреле 2015 года аналитический отдел ГИ "Правое Дело" информировал об участии в боевых действиях на востоке Украины на стороне боевиков граждан Польши. Сообщалось об участии в боях активистов националистических организаций Oboz Wielkiej Polski (OWP), "Задруга", членов польской националистической организации Falanga и антиукраинской деятельности лидера партии "Смена" М.Пискорского.

В октябре 2014 года на польско-украинской границе сотрудниками украинской пограничной службы были задержаны граждане Польши, которые ехали воевать на восток Украины. Задержанными оказались члены польской националистической организации Falanga. Лидер организации Falanga Бартош Беккер подтвердил факт задержания. По его словам, задержанным полякам запретили в течение трех лет въезжать на территорию Украины. Ранее активисты и лидер этой организации уже приезжали в Донецк и принимали участие в боевых действиях на стороне боевиков.

Члены польской националистической организации Falanga/Фото: oko.press

В составе ДРГ "Русич" (командир – гражданин РФ А.Мильчаков), входившей в батальон "Бэтмен" А. Беднова, воевали представители польского скинхед-движения "Закон Задруги – Северный Волк". Членство движения участвовало в съезде скинхедов и язычников в Москве.

Напомним, уполномоченный правительства Польши по делам безопасности информационного пространства Станислав Жарин заявил, что Польша становится одной из главных целей россиян в рамках информационной войны против Украины.

От того, какая политическая партия победит на выборах, зависит судьба не только этой страны, но и всего восточноевропейского региона. Польша является одним из наиболее действенных адвокатов Украины на международной арене. Варшава прилагает много усилий для того, чтобы Украина получила оборонную помощь как от самой Польши, так и от наших стратегических партнеров.

Что касается военной помощи, Польша передала Украине больше всего танков – более трехсот (PT-91 Twardy, Leopard, Т-72). Кроме этого, украинской стороне были переданы образцы польского производства: бронетранспортеры Rosomak, САУ Krab, ПЗРК Piorun, минометы M120 Rak. Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29.

Кроме того, польская сторона прилагает значительные усилия, чтобы выстроить двухпартийную поддержку внутри США в отношении Украины.

К слову, накануне министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский договорился со своим польским коллегой Робертом Телусом, что государства найдут совместное решение вопроса эмбарго на зерно.

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