Выборы в Румынии: что известно о новоизбранном президенте и что он говорил об Украине

В Румынии прошли выборы президента / © Associated Press

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В Румынии избрали президента. Ожесточенное соперничество велось между пророссийским Джорджем Симионе, который выступает против помощи нашему государству, и проевропейским Никушором Даном, который обещает продолжать поддержку Украины. Дан получил 53,6% голосов, а Симионе 46,4%.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.

Что известно о пророссийском кандидате, из-за которого суд отменил результаты выборов

В Румынии избирателей на участки пришло больше всего за 20 лет. Такая активность из-за того, что это уже вторая попытка избрать президента. Первая — в конце прошлого года завершилась скандалом и громкими расследованиями. Ведь тогда Конституционный суд страны отменил результаты выборов, потому что получил доказательства, что за одним из кандидатов стоит Москва.

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Ультраправый популист Келин Джорджеску в прошлом году прославился благодаря кампании в соцсетях, к которой приложила руку Россия. После того, как вмешательство раскрылось — против Джорджеску открыли уголовное производство, обвинив его в «подстрекательстве к действиям, направленным против конституционного строя», поддержке фашистских группировок и ложных сведениях о финансировании избирательной кампании. Следовательно, запретить экспорт украинского зерна через Румынию и прекратить помощь нашему государству — этому кандидату не удалось.

Что известно о Симоне и Дане

Впрочем, его лозунги не были потеряны — желание остановить поддержку Киева принялся озвучивать другой пророссийский кандидат. Участник второго тура выборов, Джордже Симион. «Сделаем Румынию снова великой» — слоган своей кампании он скопировал у Дональда Трампа, приверженность к которому не скрывает.

Симион хорошо работает на публику, много постит в соцсетях, называет себя христианином и противопоставляет так называемые «традиционные ценности» «либеральному Западу». Его поддерживают жители небольших городов и сел — те, кто разочарован румынскими политиками. Военная пенсионерка Габриэла говорит, надеется, что с ним уровень жизни улучшится, и наступит стабильность.

Основной соперник Симиона — проевропейский кандидат и мэр Бухареста Никушор Дан. Математик по образованию, мэром столицы избрался в 2020 году, как независимый кандидат. Обещания экономических реформ, укрепление связей с Евросоюзом, подчеркивание важности поддерживать Украину и образ сдержанного политика — приносят ему популярность в крупных городах и среди населения с хорошим образованием.

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Как проходили выборы

Первые избиратели появляются на участках чуть ли не с 7:00 утра. Рекордная явка не только внутри страны, но и за рубежом — во втором туре голосует на 70 процентов больше избирателей из диаспоры. Поскольку для голосования нужен только румынский паспорт.

«Завтра Румыния начинает новый этап, и ей нужен каждый из вас. Ей нужны специалисты для участия в различных сферах государственной политики. Ей нужны люди в гражданском обществе, ей нужны новые люди в политике, и поскольку вы доказали, что можете провести эту кампанию, пожалуйста, продолжайте быть активными для Румынии», — говорит победитель выборов Никусор Дан.

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