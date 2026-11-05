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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Выборы в США: что известно о сокрушительном поражении республиканцев и кого Трамп обвинил в проигрыше

Демократы получили большинство в Палате представителей и Сенате США. Почему Трамп и Венс винят в поражении войну в Иране и как изменится политика Вашингтона

Автор публикации
Ольга Кошеленко
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Республиканцы проиграли на выборах

Республиканцы проиграли на выборах / © ТСН

Историческое поражение республиканцев на выборах в Конгресс. Президент Дональд Трамп пообещал признать результаты. Подсчёт голосов ещё продолжается, но для партии президента ничего обнадёживающего не предвещается. В Палате представителей демократы уже получили 240 мест, хотя для большинства достаточно 218. И у них есть потенциал ещё увеличить отрыв, ведь ещё не подсчитаны 48 мест. В Сенате — похожая ситуация: демократы лидируют с перевесом в 10 голосов, но разрыв здесь также может увеличиться в их пользу, поскольку подсчёт продолжается ещё в двух штатах — Миссисипи и Аляске, и там тоже лидируют оппоненты Трампа.

Итоги выборов подводит специальный корреспондент ТСН в США Ольга Кошеленко.

«Голубое цунами» и разгром республиканцев в обеих палатах

На предвыборных митингах Дональд Трамп любил повторять: «Голосуйте так, как будто я в бюллетене». Именно так и произошло. Такой высокой «синей волны» (это традиционный цвет демократов) Америка ещё не знала.

Ольга Кошеленко, специальный корреспондент ТСН в США: «Это уже не волна — это цунами, как здесь говорят. Республиканцы потерпели сокрушительное поражение в обеих палатах Конгресса. Цифры превзошли самые смелые прогнозы. В Палате представителей у демократов будет большинство, которого Штаты не видели с 2008 года. В борьбе за Сенат они отобрали у республиканцев те штаты, в которых Трамп ещё два года назад победил со значительным отрывом».

Тяжелое для республиканской элиты утро после выборов началось с поиска виновных. Вице-президент Джейди Венс написал обширный пост, в котором признал: они проиграли из-за войны в Иране. Тем самым он дистанцировался от президента Трампа, который не признает своей вины в втягивании страны в проигрышную бесконечную войну.

Джейди Венс, вице-президент США:«Причина нашего поражения — война. Об этом вчера вечером заявил сам президент. Если вы хотите доказать, что это того стоило, что потеря Сената на следующие 6 лет была оправданной, — пожалуйста. Доказывайте, что это была приемлемая цена. Соглашаться с этим или нет — это уже другой вопрос, но, по крайней мере, это будет честно. Однако всем известно, почему мы проиграли. И любой честный разговор о том, что делать дальше, должен начинаться именно с этого».

Реакция Трампа и поиск новых виновных

Дональд Трамп в один из не самых удачных дней своей политической карьеры решил проинспектировать строительство бального зала Белого дома. На вопрос репортеров, согласен ли он с утверждением вице-президента Венса о том, что причиной поражения стала война в Иране, Трамп отвечает утвердительно. Хотя и не признает это своей ошибкой.

Дональд Трамп, президент США: «Думаю , это в значительной степени соответствует действительности, поскольку в краткосрочной перспективе это несколько повысило цены на бензин. Вероятно, так оно и есть. Но в то же время, если бы мне пришлось действовать снова, я поступил бы так же. Ведь в долгосрочной перспективе это правильное решение. Нельзя допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие».

Ранее Трамп возлагал вину за рост цен на дизельное топливо на президента Украины из-за ударов по российской нефтепереработке. Теперь начался поиск новых виновных. В прессе появились слухи, будто в среду президент консультировался со своим окружением по поводу того, не уволить ли ему министра обороны Пита Хэгсета, возложив на него вину за неспособность победить в войне в Заливе. Публично Трамп опроверг факт таких обсуждений.

Демократы готовятся возглавить Конгресс и сдерживать Белый дом

Тем временем демократы готовятся возглавить Конгресс и провести соответствующие расследования.

Гоаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей: «Времена , когда Палата представителей функционировала как дочерняя структура, полностью подконтрольная администрации Трампа, остались в прошлом. Демократы в Палате представителей возглавят Конгресс, который будет выполнять функцию сдерживания и противовеса в отношении исполнительной ветви власти, вышедшей из-под контроля».

Чак Шумер, лидер демократов в Сенате: «Коррупция достигла таких масштабов, что необходимо провести расследования. Но мы не будем упускать из виду главную цель. Прежде всего — снижение стоимости жизни и искоренение коррупции».

Новый состав Конгресса приступит к работе только в полдень 3 января следующего года. Но в США уже начался период, когда президента будут называть «хромой уткой». Дональд Трамп не просто утратил часть своего политического влияния, но и привел партию к сокрушительному поражению. И теперь перед республиканцами, которые хотят сохранить шансы на собственное политическое будущее, встанет вопрос — как им выстраивать отношения с президентом и что делать с партией.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Трагедия в Комышувасе! Переговоры в Абу-Даби! Поражение республиканцев в США! | ТСН 9:00, 5 ноября

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