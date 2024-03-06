Выборы в США – финишная прямая: как Байден может обойти Трампа и разблокировать помощь Украине, но не делает этого

На столе у Байдена есть как минимум три "плана Б" по разблокированию вооруженной помощи Украине. Но Белый дом их почему-то не использует.

Президентские выборы в США, которые пройдут в ноябре, уже вышли на финишную прямую. И супервторник, который в этом году пришелся на 5 марта, когда праймериз (выборы кандидатов, которые будут представлять партию на выборах – ред.) одновременно проходят в 15 американских штатах, сюрпризом не стал. Хотя официальное выдвижение кандидатов в президенты от Республиканской партии состоится в июле, а от Демократической – в августе, по результатам супервторника уже сейчас можно сказать, что впервые с 1956 года за место в Овальном кабинете борются два президента США – действующий Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп.

У Трампа была одна преграда, которая могла существенно усложнить и даже вообще сделать невозможным его баллотирование, — уголовное дело о штурме Капитолия 6 января 2021 года, а, по сути, о попытке госпереворота. К нему могли применить 14 поправку к конституции (чего, кстати, ни разу в истории США не было) которая запрещает занимать госдолжности тем, кто участвовал в мятежах против государства (эта поправка появилась после гражданской войны в США). Но в понедельник, 4 марта, Верховный суд США постановил, что Трампа нельзя исключать из бюллетеней на предстоящих президентских выборах, отменив таким образом решения штатов Мена и Колорадо, где Трампу запретили баллотироваться на праймериз от Республиканской партии.

Ну, а относительно применения 14-й поправки, Верховный суд США сказал, что это не в его компетенции, направив вопрос к Конгрессу, который и без того уже почти полгода заблокирован трампистами. Хоть Запад и замер в ожидании, а иногда и страхе и панике, от возможного второго "пришествия" Трампа в Белый дом, в целом все уже начинают к этому готовиться, учитывая Украину. В Киеве неофициально говорят, что с Трампом можно будет работать. Но уже сейчас приближенные к нему республиканцы публично заявляют, что Украине придется воевать с Россией в условиях ограниченных ресурсов.

Пакет американской военной и финансовой помощи Украине на $60 млрд до сих пор заблокирован в Конгрессе. Но у Администрации Байдена есть как минимум несколько "планов Б", как его принять. Почему Белый дом их не использует, читайте в материале ТСН.ua.

Неутешительные рейтинги Байдена: Трамп впереди

По данным опроса New York Times/Siena College, за Трампа готовы проголосовать 48% избирателей, в то время как за Байдена – 43%. Опрос The Wall Street Journal тоже указывает на отставание Байдена от Трампа: 45% против 47%, хотя в статье утверждается, что в декабре Трамп опережал Байдена на 4%. В западной прессе неоднократно приходилось видеть аргументы демократов, что лучшим соперником для Байдена на президентской гонке является именно Трамп. Тем не менее, опросы также демонстрируют, что даже экономические успехи демократической Администрации не сильно влияют на общественное мнение – только каждый четвертый считает, что страна двигается в правильном направлении.

Это означает, что предвыборная борьба станет еще более ожесточенной, когда каждая из сторон ни в коем случае не пойдет на уступки. Это, в первую очередь, касается усиления безопасности на границе с Мексикой и последующей военной помощи Украине. Именно эти два вопроса взяли себе на вооружение сначала трамписты в Конгрессе, а затем и большинство республиканцев, блокируя принятие любых решений. Многие американские СМИ отмечают, что Республиканская партия стала партией Трампа. Он решил сделать вопрос границы с Мексикой топ-приоритетом собственной предвыборной кампании, блокируя принятие компромиссных решений по этому поводу с демократами в Конгрессе.

Некоторые считают, что Трамп вообще не заинтересован в принятии чего-либо по границе с Мексикой (например, усиление миграционных правил для искателей убежища вплоть до полного закрытия границы при определенных условиях, на что были согласны демократы, хотя и частично их избиратели) вплоть до президентских выборов в ноябре, доведя ситуацию до абсурда и тупика. А, учитывая, что несколько месяцев назад Администрация Байдена ошибочно объединила в одном пакете дополнительные деньги на мексиканский рубеж и дальнейшую помощь Украине, Израилю и Тайваню, республиканцы блокируют и это. Слишком военная и финансовая помощь Киеву на $60 млрд на 2024 год, потому что Трамп, в случае своего второго президентства, обещает обо всем договориться с Путиным за 24 часа.

Большая часть республиканцев в Конгрессе настаивают, что вернутся к рассмотрению вопроса о финансировании дальнейшей вооруженной поддержки Украины, как только проголосуют собственный федеральный бюджет на 2024 год. Ведь, напомним, что с конца сентября 2023 года, из-за отсутствия договоренности сначала по мексиканскому, а затем и по помощи Украине, законодатели каждый раз голосовали временные бюджетные резолюции во избежание "шатдауна" – остановки работы всех американских госучреждений, включая финансирование армии.

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Еще 13 февраля Сенат принял пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95 млрд, за который отдали свои голоса и 22 республиканца, передав его в Палату представителей. Однако спикер нижней палаты Майк Джонсон блокирует его вынесение в зал. Между тем, американские СМИ пишут о продвижении российской армии на поле боя, в частности возле Авдеевки, из-за остановки вооруженной помощи со стороны США и ЕС. Репортаж CNN с фронта в среду, 6 марта, вышел с заголовком "Украинская танковая часть вблизи передовой не ведет огонь уже третий день" из-за нехватки боеприпасов. И наивно полагать, что республиканцы, спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лично Дональд Трамп этого не понимают.

Три "плана Б": как можно разблокировать помощь Украине

Также много вопросов накопилось и в Администрации Байдена, которая имеет как минимум три варианта обхода блокирования Трампом Конгресса и передачи Украине оружия.

Первый – использовать собственные запасы Пентагона. На это в Администрации Байдена еще около $4 млрд.

По информации The New York Times и CNN, Белый дом рассматривает эту возможность. Глава комитета по вооруженным силам Палаты представителей, сенатор-демократ Джек Рид говорит, что этот вариант на столе в Администрации Байдена. Речь идет о $4 млрд (оставшихся от предыдущих пакетов помощи, принятых Конгрессом – ред.), на которые Украине можно передать оружие из собственных запасов Минобороны США. Единственная проблема в том, что из-за отсутствия согласованного Конгрессом дальнейшего финансирования, их будет нечем пополнить. То есть американские запасы оружия пойдут в минус, что республиканцы непременно используют против демократов.

Второй – собрать 218 подписей законодателей в Палате представителей, чтобы вынести проголосованный Сенатом пакет помощи Украины, Израиля и Тайваня на $95 млрд, минуя Майка Джонсона.

Это достаточно действенный сценарий. Если демократы его реализуют, то небольшая группа трампистов будет иметь еще больше аргументов об отставке Майка Джонсона с должности спикера Палаты представителей, как они это сделали с его предшественником Кевином Маккарти осенью прошлого года. Однако без голосов демократов отставка Джонсона маловероятна. Поэтому, задействуя этот вариант, Администрация Байдена, которая почему-то этого не делает, могла бы очень успешно пошантажировать республиканцев и лично Джонсона. Правда, последний навсегда распрощался бы со своей должностью и карьерой.

Третий – голосование нового двухпартийного законопроекта в Палате представителей, который будет включать и помощь Украине, и вопросы мексиканской границы, в конце марта – в апреле. То есть только после того, как Конгресс договорится по федеральному бюджету США на 2024 год.

Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик уже зарегистрировал свою петицию, чтобы обойти "вето" Майка Джонсона, и вынести на рассмотрение нижней палаты свой вроде бы двухпартийный законопроект, предусматривающий меньшую финансовую помощь Украине, а гуманитарная поддержка там вообще отсутствует. Такой вариант разблокирования дальнейшей поддержки Киева демократы комментируют неохотно, потому что собирают подписи за свою петицию, чтобы обойти "вето" Майка Джонсона и вынести на голосование Палаты представителей уже принятый Сенатом пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Правда, есть еще и четвертый вариант – предоставление военной помощи Украине в кредит, о чем однажды говорил Дональд Трамп и некоторые республиканцы. Однако Украина не обращалась с таким запросом в Администрацию Байдена.