Выборы в США: Трамп и Гаррис ведут к власти команды, для которых Украина не приоритет

Предвыборная борьба в Америке набрала невиданные обороты, пересекая, кажется, все возможные пределы. Во время поездки в Пенсильванию, Дональд Трамп жарил картофель фри в McDonald's, сравнивая его с цветом своих волос. Камала Гаррис публично называет Трампа "фашистом", потому что в недавнем интервью бывший глава его штаба Джон Келли (генерал морской пехоты, дольше всего работавший на этом посту) рассказал, что Трамп хвалил Гитлера, когда был президентом.

Кто победит на этих выборах? Станет ли Камала Гаррис первой в истории США женщиной-президентом? Или следует ожидать второго пришествия Трампа в Белый дом? Но к чему нужно готовиться Украине? Пока даже в Америке никто не может дать четких ответов на эти вопросы. Многочисленные соцопросы дают очень разную картину. Однако большинство все же отдает Гаррису незначительное преимущество над Трампом на национальном уровне.

Наверняка можно утверждать лишь одно: результат этих президентских выборов решат семь традиционных колеблющихся штатовых штатов. Гаррис имеет незначительное преимущество в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. В Северной Каролине, Джорджии и Аризоне лидирует Трамп. Хотя многие американские эксперты и СМИ отмечают, что наиболее шаткие позиции Трамп и Гаррис имеют как раз в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Поэтому, по мнению многих, именно эти три штата определят судьбу президентских выборов в США 5 ноября.

Внешняя американская политика, в том числе и в отношении Украины, будет зависеть не только от фамилии будущего американского президента, но и от состава нового кабинета, ключевых советников и команды. Так что в этом тексте ТСН.ua проанализирует, кто будет госсекретарем, советником по нацбезопасности и министром обороны за Камалы Гаррис и Дональда Трампа в Белом доме.

Кабинет Гаррис: фокус на Ближний Восток и Китай

С июля, когда Джо Байден снялся с выборов, Камала Гаррис никогда не вдавалась в детали по поводу ее будущей внешнеполитической политики в случае победы. Уже сейчас можно сказать, что это была часть стратегии ее штаба, чтобы не давать команде Трампа лишних поводов для критики. Как пишет Politico, можно ожидать, что подход Гаррис будет иметь определенную преемственность действующей Администрации Байдена. Хотя публично в интервью прореспубликанскому каналу Fox News на прошлой неделе Камала Гаррис заверила: "Мое президентство не будет продолжением президентства Байдена".

Своего кандидата в вице-президенты – губернатора от штата Миннесота Тима Волза – Камала Гаррис представила давно. Он является последовательным сторонником Украины. Однако, как и Гаррис, Уолз не делал много заявлений по поводу будущего внешнеполитического вектора следующей демократической Администрации, поддержки Украины или путей урегулирования войны. Да и американские вице-президенты не особо заботятся о международной политике. Это скорее прерогатива госсекретаря и советника президента по нацбезопасности.

"Для Гаррис, еще не полностью выделившей свою внешнеполитическую программу от подходов Байдена, выбор госсекретаря покажет, собирается ли она еще на четыре года продлить политику Байдена, или это будет что-то совершенно новое", — пишет Politico.

Команды Трампа и Гаррис: кто есть кто в их будущих кабинетах и как они относятся к Украине. / Фото: ТСН.ua

Действующий госсекретарь Энтони Блинкен уже заявил, что вряд ли останется в Госдепе в случае победы Камалы Гаррис. Больше всего на этот пост сейчас обсуждается кандидатура директора ЦРУ, бывшего посла США в России Уильяма Бернса. Именно ему Байден доверял вести секретные переговоры с талибами, но это не помогло сделать выход США из Афганистана не столь провальным. Уильям Бернс также находился в Москве накануне полномасштабного российского вторжения, чтобы убедить Кремль этого не делать. Как видим, ничего не вышло.

"В последнее время Бернс является главным участником переговоров по прекращению огня между Израилем и ХАМАСом", – отмечает The Hill. Однако и здесь никаких успехов. Кроме Бернса, на пост госсекретаря в кабинете Гаррис также рассматриваются сенаторы Крис Мерфи и Крис Кунс. Оба являются решительными сторонниками Украины, отмечая, что ВСУ нужно дать все необходимое и ни в коем случае не блокировать помощь, иначе американским войскам точно придется напрямую воевать с Россией.

Не менее знаковая должность – советник президента по вопросам нацбезопасности. Сейчас у Байдена ее занимает Джейк Салливан, который в Украине получил неоднозначную репутацию из-за своей преувеличенной осторожности в отношении России. Вместе с директором ЦРУ Бернсом Салливан считается последователем политики контролируемой эскалации со стороны России и дозированной помощи Украине. Если Камала Гаррис победит, Джейк Салливан не останется в кабинете. Должность советника по нацбезопасности с высокой долей вероятности занимает ее действующий советник по нацбезопасности Филипп Гордон.

"Гордон, которому 61 год, имеет большой опыт работы в Европе, решительно поддерживает Украину, но выступает за европейское НАТО, оплачивающее свой путь. Европейцы, надеющиеся, что Администрация Гаррис может вернуться в старые добрые времена, когда США много платят и мало просят вместо этого, скорее всего, будут разочарованы", — пишет о Гордоне Центр анализа европейской политики (CEPA).

Несмотря на большую сфокусированность на Ближнем Востоке и Китае, следует также помнить, что при Администрации Обамы Филипп Гордон поддерживал перезагрузку отношений с Россией и выступал за конструктивное взаимодействие с Ираном на основе ядерного соглашения. Как видим, оба подхода оказались провальными. Именно поэтому, по словам многих американских экспертов и дипломатов, маловероятно, что Гордон будет настаивать на более жестком подходе к России и большей поддержке Украины.

Не последнюю роль во внешней политике и сфере нацбезопасности играет министр обороны. Вряд ли действующий глава Пентагона Ллойд Остин останется на этом посту, учитывая проблемы со здоровьем. Наиболее обсуждаемой на должность министра обороны в кабинете Камалы Гаррис кандидатура заместителя министра обороны по вопросам политики Мишель Флурнуа. Однако также в СМИ упоминается и фамилия заместителя министра обороны по военно-политическим вопросам Кристин Уормут.

В феврале 2022 года Мишель Флурнуа не верила, что Киев устоит. А уже весной 2024 года настаивала на большей поддержке Украины, однако без всякой конкретики относительно путей окончания войны. Кристин Вормут больше сосредоточена на Индо-Тихоокеанском регионе. Она делала заявления по Украине и войне, однако в основном об уроках для армии США. Если Флурнуа или Уормут будут назначены, впервые в истории США Пентагоном будет руководить женщина.

Кабинет Трампа: хаос, лояльность и Илон Маск

Как пишут The Hill и The Times, если Трамп победит на этих президентских выборах и во второй раз станет президентом, то при формировании своего кабинета он будет отдавать предпочтение только личной лояльности. Некоторые СМИ даже сообщали, что подбором кадров лично занимается его сын.

"У меня есть отличные люди для каждой должности", — еще несколько месяцев назад говорил Дональд Трамп.

Чего стоит его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс, который говорил, что ему "плевать", выигрывает или проигрывает Украина эту войну. Внутри США он тоже "прославился" своими заявлениями в адрес женщин, у которых нет детей, назвав их "бездетными кошатницами". А недавно в одном из интервью Вэнс заявил, что это "странно" не рожать детей из-за страха глобального потепления. Хотя никто всерьез и не рассматривает это как препятствие.

В Украине Джей Ди Вэнс больше всего запомнился "мирным планом Трампа". О нем он рассказал в середине сентября в одном из подкастов. Так, по его словам, Украина останется независимым государством, а Россия получит гарантии нейтральности Украины, не вступающей в НАТО. "Демаркационная линия", как ее называет Джей Ди Вэнс, должна приобрести вид демилитаризованной зоны, где будет очень много фортификаций (что уже противоречит понятию демилитаризованной зоны), чтобы Россия не вторглась снова.

К счастью для Украины, вице-президенты не влияют на внешнюю политику. Да и лично Джей Ди Вэнс не очень в этом разбирается. Именно поэтому большое внимание приковано в состав будущего кабинета Трампа. А, вернее, к тому, будут ли там профессионалы, способные сдержать Трампа от опрометчивых действий? Ранее сам он заявлял, что покончит с войной России против Украины через 24 часа, просто позвонив Путину и Зеленскому. Первому он, очевидно, будет угрожать увеличением военной помощи Украине, если тот не согласится на переговоры. Ну а украинского президента будет шантажировать наоборот уменьшением помощи.

Люди на ключевых должностях Трампа: противники вступления Украины в НАТО и откровенные ценители политики Путина. / Фото: ТСН.ua

Так кто за второе "пришествие" Трампа может возглавить Госдеп? Наиболее обсуждаемой кандидатурой является бывший посол США в Германии Ричард Гренелл. Он является непримиримым критиком ФРГ, до сих пор напоминая Берлину о российском газе и "Северных потоках". Вместе с тем в своих недавних интервью он говорил, что "Европа должна платить больше, чем оборона Украины". А в июле Гренелл предложил создать в Украине автономные зоны (т.е. фактически согласиться на российскую оккупацию) и отверг идею вступления Украины в НАТО в ближайшее время.

"Среди тех, кого Трамп также рассматривает на должность госсекретаря — сенаторы Марко Рубио из Флориды и Билл Хагерти из Теннесси, а также Роберт О'Брайен, бывший советник Белого дома по нацбезопасности", — пишет NBC News. The Hill также добавляет в этот список сенатора Тома Коттона, также являющегося кандидатом на министра обороны в будущем кабинете Трампа. Коттон является последовательным сторонником большей поддержки Украины. Он даже критиковал Джей Ди Венса за его подход к войне и урегулированию.

Марк Рубио неоднократно заявлял, что война России против Украины должна закончиться за столом переговоров, критикуя Администрацию Байдена за неспособность определить, что значит победа Украины. А во время блокирования Трампом в Конгрессе пакета военной помощи Украине почти $61 млрд с сентября 2023 года по апрель 2024 года, Марко Рубио заявлял, что американские налогоплательщики имеют право знать, на что в Украине тратятся их деньги. Относительно Билла Хагерти, сразу после начала полномасштабного российского вторжения он критиковал Администрацию Байдена за нерешительность превентивного введения санкций против России, как на этом настаивал президент Зеленский. Однако уже в феврале 2024 голосовал против пакета помощи Украине в Сенате.

Роберта О'Брайена называют главным претендентом на должность советника Трампа по вопросам нацбезопасности. Он уже был советником Трампа по нацбезопасности в 2019-2021 годах, когда с этой должности ушел Джон Болтон, сейчас критикующий подходы Трампа, как и многие члены его бывшего кабинета. В интервью The New York Times Роберт О'Брайен назвал внешнюю политику Трампа в случае его второго термина "миром через силу", о чем еще летом написал обширную программную статью в Foreign Affairs.

"То, что сделал бы я — это ввел бы масштабные санкции. Не символические, а полные санкции на Центробанк РФ, вторичные санкции на китайские компании, ведущие бизнес с Россией, сократил бы доходы, которые получают Путин и олигархи. Это может заставить их сесть за стол для добросовестных переговоров с украинцами", — считает О'Брайен. К тому же он не поддерживает вступление Украины в НАТО в ближайшее время.

На министра обороны в кабинете Трампа кроме Тома Коттона также рассматривается кандидатура полковника спецназа Нацгвардии в отставке, советника Трампа по нацбезопасности Майка Вальца. В отличие от Тома Коттона он придерживается мнения, что Европа должна делать и платить больше для Украины, а США должны защищать собственную границу.

Однако больше всего американских экспертов, СМИ и бывших должностных лиц кабинета Трампа его первого срока беспокоят кандидатуры Илона Маска, Роберта Кеннеди-младшего и Стива Беннона.

"У меня будет Илон Маск. У нас будет новая должность: секретарь по сокращению расходов. Я хочу, чтобы он отправил ракету на Марс. Он дал мне обещание, что достанется Марса до окончания моего правления. Что будет задолго до, надеюсь, Китая или России", — объяснял Трамп необходимость присутствия основателя SpaceX и владельца X (который, по мнению многих, разрушил Twitter) Илона Маска в своем кабинете.

Уже несколько лет Илон Маск последовательно критикует Украину, заявляя, что Россия вряд ли проиграет эту войну, а Украина в это же время находится в безвыходном положении. Так же странно выглядит и привлечение к будущей команде Трампа Роберта Кеннеди-младшего. Он баллотировался на президентских выборах как независимый кандидат, но затем снял свою кандидатуру и поддержал Трампа. Впоследствии он начал свою информационную кампанию "Сделаем Америку снова здоровой", публично выступая против вакцинации. А, например, в мае этого года заявил, что врачи обнаружили в его мозгу мертвого червя. И этого человека Трамп хочет привлечь в сферу здравоохранения.

Некоторые СМИ даже говорят, что к команде Трампа может снова вернуться скандальный Стив Беннон — бывший главный стратег Белого дома и старший советник Трампа, имеющий крайне ультраправые взгляды. Он получил четыре месяца заключения за неуважение к суду – отказ давать показания – по делу о штурме Капитолия 6 января 2020 года. Беннон работал с венгерским премьером Виктором Орбаном и когда-то планировал создать в Европарламенте широкое крыло ультраправых. Пока он даже не скрывает, что продвигает российские нарративы. Например, недавно Беннон назвал сенатора Линдси Грэма, который действительно очень близок к Трампу, "самым подлым" членом Республиканской партии, потому что тот поддерживает Украину.