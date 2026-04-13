Выборы в Венгрии: что означает победа партии Мадьяра и изменится ли отношение Будапешта к Украине

В Венгрии на парламентских выборах победила оппозиция

В Венгрии позиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра получает 138 мест в парламенте — это результаты подсчета почти 100 процентов голосов. 16-летнему правлению Виктора Орбана — открыто ориентированного на Москву — пришел конец.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Фибриг.

Как партия Орбана делала из Украины врага во время выборов

Венгры еще не знали, как точно будут звать их следующего премьер-министра, но уже выучили имя Владимира Зеленского. Фотография украинского президента была буквально на каждом столбе, а лидер партии «Фидес» премьер-министр Орбан пугал избирателей, что в случае его проигрыша в Венгрию перекинется война, а венгерские мужчины будут гибнуть за Украину. Кого-то в этом удалось убедить, однако многие люди хорошо понимали — это пропаганда.

«Мне очень жаль того, что Венгрия делает в отношении Украины в последние годы. Мне очень стыдно за то, что, например, по всей стране развешаны плакаты с лицом Зеленского в таком негативном контексте. Я считаю, это ужасно. Поэтому мне жаль, потому что я сочувствую и болею за Украину», — говорит жительница Будапешта.

Историческая ночь в Будапеште

После рекордной явки венгры следили за подсчетом голосов. Округ за округом становилось понятно — Мадьяр выигрывает. Когда победа стала явной, Виктор Орбан позвонил конкуренту и поздравил с победой. Это сняло опасения, что он не признает поражение.

На улицы Будапешта высыпали десятки тысяч людей. Мадьяра встречали как героя.

«Это самый счастливый день за последние 16 лет. Мы сейчас сможем перевернуть эту страницу и начать что-то новое», — говорят люди на улицах.

Новый партнер для Украины

Петер Мадьяр обещает возобновить конструктивный диалог с Евросоюзом и расследовать коррупционные злоупотребления и российские связи. Украина будет иметь партнера, который не будет действовать по указаниям Москвы.

«Его подход будет ориентироваться на интересы Венгрии, а не России. И это уже будет значительное изменение. Он также будет иметь дело с существующими конфликтами, но не будет их использовать в политических целях. Вероятно, его подход будет более кооперативным. Его будущая команда настроена на диалог, в частности по вопросу национальных меньшинств», — говорит Жужанна Вег, политолог Немецкого фонда Маршала.

Петер Мадьяр пообещал сторонникам перезагрузить Венгрию быстро и мирным путем, призвав Виктора Орбана уйти в отставку немедленно.

