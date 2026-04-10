Выборы в Венгрии: какие шансы у Орбана и что известно о заявлениях Вэнса и Трампа

Орбан и Вэнс / © Facebook Виктор Орбан

Венгрия замерла в ожидании 12 апреля — дня, который может стать финалом 16-летнего правления Виктора Орбана. Последние опросы свидетельствуют о сенсационном лидерстве оппозиционной партии «Тиса», которую возглавляет бывший соратник премьера Петер Мадьяр. Даже десанты поддержки со стороны США в виде визита вице-президента Джей Ди Венса и агитации Дональда Трампа не гарантируют Орбану сохранение кресла.

О последних часах перед историческим голосованием — корреспондент ТСН Наталья Фибриг.

Что известно о Петере Мадьяре

Петер Мадьяр, лидер партии «Тиса», сегодня делает невозможное: он собирает полные площади даже в традиционно консервативных городах. В городе Хатван, где обычно царили проорбановские настроения, центр города был заполнен людьми, требующими перемен.

Петер Мадьяр, лидер партии «Тиса»: «Наша цель — чтобы 12 апреля вечером все хорошо увидели и в Кремле, в Москве. И для этого еще надо много работать. Прошу всех не расслабляться из-за социологических опросов, которые сейчас выглядят очень хорошо. Мы выиграем эти выборы, но нужен каждый».

Согласно опросу института Publicus, за «Тису» готовы проголосовать 52% избирателей, тогда как партия Орбана «Фидес» имеет лишь 39% среди тех, кто определился. Некоторые аналитики даже прогнозируют оппозиции конституционное большинство в две трети мест.

О чем говорит Орбан

Виктор Орбан, чувствуя угрозу, прибегнул к испытанной тактике — запугиванию войной и заговорами. В своем «чрезвычайно важном» обращении он обвинил оппозицию в сотрудничестве с иностранными разведками и намерениях отменить все достижения последних 16 лет.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: «Наши оппоненты не будут останавливаться ни перед чем. Они сговариваются с иностранными спецслужбами, угрожают нашим последователям насилием и придумывают обвинения в фальсификациях еще до начала голосования».

Американский десант: Вэнс и Трамп

На этой неделе в Будапешт прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он открыто агитировал за Орбана, назвав его «самым глубоким лидером Европы».

Кульминацией стал момент, когда Вэнс прямо на трибуне позвонил Дональду Трампу, и тот через громкоговоритель обратился к венграм с призывом поддержать действующего премьера.

Решающее воскресенье

Несмотря на высокие рейтинги оппозиции, интрига сохраняется: почти четверть избирателей до сих пор не определились. В Венгрии нет дня тишины, поэтому агитация продлится до последней минуты. Участки откроются в воскресенье в 6 утра. Для Украины и всей Европы результат этого голосования может означать полное переформатирование отношений с Будапештом и Кремлем.

